Nasavrky se nachází na dvanáctém místě nejnižší krajské soutěže. Jejich tahounem, co se týče ofenzivy, je Filip Dostál. Ten s jedenácti brankami diktuje střelecké tempo svého týmu. "Spoluhráči mi to dávají sežrat. Nechápou jak já mohu být nejlepší střelec," říká pro Deník nový kanonýr víkendu.

Porazit takto suverénně třetí celek 1.B třídy, to jste asi nečekali?

To jsme opravdu nečekali (zasměje se). Kádr máme na to abychom vyhrávali, ale museli jsme omladit celý tým a nese to samozřejmě svou daň. Myslím si, že to naše umístění neodpovídá realitě. Jsme rádi, že jsme porazili Stolany, byť osobně si myslím, že kvalitou jejich výkon neodpovídal taktéž jejich postavení v tabulce.

Jak se zápas vyvíjel?

Dá se říct, že jsme od začátku zápasu byli lepší. Tlačili jsme soupeře a měli jsme i dost šancí, tedy konkrétně já. Relativně jsme celý zápas měli pod kontrolou.

Filip Dostál (vedle kapitána) radující se ze vstřelené branky.Zdroj: Filip Dostál

Hattricky si nepočítám

Výkony Nasavrk jsou na jaře jako na houpačce. Čím si to vysvětlujete?

Jak už jsem říkal, tak omlazení mužstva nás samozřejmě zasáhlo. Ti mladí kluci nemají zápasovou praxi v dospělém fotbale, což je znát. Z toho pramení i nekonzistentní výkony. Samozřejmě mají potenciál do budoucna, ale zároveň se s tím pojí nezkušenost udržet stabilní výkony po delší dobu. Já osobně vím, že ty zkušenosti naberou a bude se to lepšit (úsměv).

V utkání jste vstřelil hattrick. Poslední branku jste dal až v poslední minutě. Tlačil jste se nějak víc do zakončení?

Upřímně jsme kopali jednu penaltu, kterou jsem přenechal spoluhráči, byť jsem si hattrick tím mohl zajistit. Takže nějak jsem se netlačil do zakončení, že bych nutně si musel dát tři branky. Hlavní je, si zápas pořádně užít.

Jednu branku jste vstřelil z pokutového kopu. Jaké byly ty dvě další?

První branka padla po brejku, když jsme přečíslili soupeře. Třetí trefa byla po špatně nakopnutém míči od Stolan.

Kolik hattricků jste vstřelil v kariéře dospělého fotbalisty. Počítáte si je?

Asi bych lhal, kdybych řekl nějaké přesné číslo. Několik jsem jich určitě už dal, ale žádný závratný počet to jistě nebude (smích).

Hattrick určitě něco v kabině stojí, tak za kolik to budete mít?

Doufám, že za moc ne, ale nějakou stovku mě to asi bude stát.

Ve svém týmu jste s jedenácti brankami nejlepší střelec. Dobírají si vás spoluhráči?

Dávají mí to sežrat. Vždy říkají, že nechápou, jak já můžu být nejlepší střelec týmu. Od malička říkám, že mám smůlu být na tom správném místě.

Jamie Vardy z Nasavrk

Jaké byly vaše první fotbalové kroky a kdo vás k nim dostal?

K fotbalu mě dostali rodiče, když nás s bráchou vzali do Nasavrk. Poté jsme oba přestoupili do Chrudimi, kde jsme i strávili fotbalové mládí. Poté proběhl návrat do našeho rodného městečka. S bráchou občas hrajeme spolu nadále, byť on už tolik nenastupuje.

Děláte i jiný sport než fotbal?

Věnuji se jízdě na kole, plavání a rád hraji tenis.

Co děláte v soukromém životě za zaměstnání?

Podnikám v oboru stavebnictví.

Stíháte sledovat fotbal v televizi a komu popřípadě fandíte?

Jsem především fanouškem dobrého fotbalu, ale pokud bych měl říct, tak třeba Spartu Praha. Ta bohužel ale nezažívá slavné období.

Jste útočník, tak máte nějakého oblíbeného střelce?

Pro mě to je určitě Jamie Vardy. Je to osobnost, která ze svého menšího talentu dokázala vymačkat maximum. Svojí osobností patří mezi top fotbalisty.

Přemýšlel jste nad tím, že byste si chtěl zahrát vyšší soutěž?

Jsem spokojený v Nasavrkách, ale pokud by byla možnost jít si zahrát nějakou vyšší soutěž, tak bych se nad tím určitě zamyslel. Jak jsem ale říkal, tak jsem zaměřený především na osobní život a vyhovuje mi, jak to teď mám.