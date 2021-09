Pardubicko – Fotbalové soutěže na krajské úrovni za sebou mají další dějství. Jak hodnotí zápasy zástupci v krajských soutěžích?

KRAJSKÝ PŘEBOR

Svitavy – H. Ředice 1:1

Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic: „Soupeř byl po fyzické stránce velmi kvalitně připraven. Přesto jsme si brzy vytvořili brankovou příležitost, kdy Hrdý sklepl míč Sytkovi, ale ten přestřelil. V této pasáži utkání jsme byli aktivnější, což vyústilo v úvodní branku, kdy Janoušek krásným pasem vyzval do úniku Fouse a ten příležitost proti domácímu brankáři s přehledem proměnil. Poté domácí přidali na obrátkách, zejména s důrazem v osobních soubojích. Ve 35. minutě už jsme bohužel inkasovali, a to po našem nedůrazu ve vápně, kdy jsme odehráli míč pouze na kopačky domácího hráče. Ve druhém poločase se hrál z obou stran fyzicky náročný fotbal, ale bez gólového efektu. Více jak 20 minut jsme hráli v početní převaze, chyběla nám však větší kvalita ve finální fázi a snad i trochu štěstí. Poprvé v sezoně jsme tak nevyhráli, ačkoliv kluci dřeli a šli si za vítězstvím. S ohledem na vývoj utkání je remíza asi spravedlivá. V tomto utkání byl naším nejlepším hráčem jednoznačně brankář Jirka Lindr.“

Litomyšl – Pardubičky 1:1

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Do Litomyšle jsme odjeli ve velmi oslabené sestavě, když chybělo šest hráčů, kteří běžně do základu patří. Musím ale velmi rád podotknout, že hráči, kteří dostali příležitost, se o výsledek prali celé utkání a poctivým a především velmi bojovným výkonem dokráčeli k zasloužené remíze. V první půli jsme dokonale dodržovali taktiku a z rychlých brejků mohli udeřit. V úvodu druhé půle jsme ale bohužel udělali zbytečnou chybu a domácí se po hezké brance dostali do vedení. V 89. minutě ale předvedl skvělou individuální akci Hofman a po následném faulu na jeho osobu proměnil Norek penaltu. Poděkovat bych chtěl všem hráčům.“

Třemošnice – Roh. Bělá 1:0

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Marodka nás odsoudila k návratu k začátku sezony, kdy jsme měli k dispozici pouze dvanáct hráčů. Přesto jsme odjížděli do Třemošnice s odhodláním pokračovat ve zlepšených výkonech, a to se také podařilo. O výsledku utkání rozhodl sporný moment, kdy rozhodčí neodpískal faul na našeho stopera Deutsche, nechal pokračovat ve hře a domácí hráč ze sólového úniku překonal našeho brankáře. Šance se střídaly na obou stranách, oba týmy nastřelily břevno, ale výsledek se už neměnil. Soupeři gratuluji. Další těsná porážka v řadě nás mrzí, ale zároveň snad i motivuje.“

Moravany – Proseč 4:0

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Měli jsme dobrý vstup do utkání, který mohla překazit jen největší šance soupeře, do níž jsme hosty trestuhodně pustili. Naštěstí nás zachránila tyč. Potom se nám podařilo do přestávky dvakrát skórovat. Jsme rádi za první body a doufáme, že nás povzbudí do další práce. “

Lanškroun – Holice 3:3

Jiří Tesař, trenér Holic: „Vzhledem k tomu, že náš hráč utrpěl vážné zranění v podobě zlomeného kotníku, tak nemám chuť zápas komentovat. Chování některých hráčů a diváků do fotbalu vůbec nepatří. To nezávidím ani rozhodčím. Můžu jen poděkovat svým hráčům za zvládnutý zápas, dohráli to bez nějakého oplácení a podobně.“

I. A TŘÍDA

Letohrad B – Přelouč 2:1

Leoš Cirkl, trenér Přelouče: „Odehráli jsme vyrovnané utkání, ale opět bez potřebné kvality v předfinální a finální fázi. Naše okénka v obraně soupeř okamžitě potrestal. Hlavně proto se vracíme domů z Letohradu s prázdnou. Někteří hráči nepodali optimální výkon a musí přidat. Na vstřelení branky potřebujeme větší úsilí a důraz ve vápně soupeře od všech hráčů. Nebudeme brečet, zlobit se můžeme sami na sebe.“

L. Bohdaneč – Tatenice 4:0

Tomáš Jupa, sekretář Bohdanče: „Začali jsme skvěle, zatlačili hosty k vápnu a hned z kraje vybojovali penaltu. Pak se ukázala naše bolest – koncovka. Šancí bylo na pět gólů, ale využili jsme do poločasu jedinou. Druhá půle byla jak z jiného zápasu. Vázla nám kombinace, komplikovali jsme si přechod přes střed hřiště, ztráceli jsme balóny. Hosté otevřeli hru a nám se podařilo ještě dvakrát udeřit. Hodně důležitá je pro nás nula vzadu.“

Žamberk – Rosice n. L. 1:0

David Haan, vedoucí týmu Rosic nad Labem: „Vyrovnaný zápas rozhodl domácí tým gólem po rohovém kopu. My jsme kvůli marodce hráli v oslabené sestavě bez řady hráčů a předvedli bojovný výkon. Ještě jsme sahali po bodu, když Pitterle nastřelil břevno domácí branky. Taky nás v utkání podržel gólman Kouba, když chytil samostatný nájezd domácího útočníka.“

I. B TŘÍDA

Řečany – Chvojenec 3:0

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Jsem rád za tři body, ale převedená hra byla strašidelná. Spousta nepřesností vedla k tomu, že jsme soupeři dávali šanci ke skórování. Naštěstí si hosté s příležitostmi neporadili a nebo narazili na Skřivánka v brance, který nás v závěru podržel a uhájil čisté konto. První branku vsítil Bank svým důrazem po rohu. Ve druhém poločase přidal Rajnet dorážkou do prázdné po přihrávce Kašprišina a třetí do otevřené obrany z brejku přidal Novotný.

Tomáš Burkovič, sekretář Chvojence: „Z naší strany to byl nejhorší zápas v tomto ročníku. Od začátku zápasu jsme byli horším týmem. A Řečany po zásluze braly všechny body.“

Choltice – Svratouch 1:1

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Naplnil se nejhorší scénář, když soupeř po naší chybě a následné penaltě skóroval. Hosté, jak se říká, zaparkovali autobus a bránili. Dobývali jsme se k jejich brance, ale až v 79. minutě vyrovnali. Ke konci ještě Völkl nastřelil břevno, když míč šel na čáru a ven. Nebyli jsme schopní tam míč dotlačit, hosté bránili opravdu důsledně. Kluci bojovali, ale tento styl nám nesvědčí, měli jsem trochu i smůlu.“

Přelovice – Stolany 2:1

Miloslav Petrlík, trenér Přelovic: „Tento zápas jsme odehráli dobře a získali v domácím prostředí tři body. Trošku mrzí neproměňování dalších šancí a ještě jedna věc. Některé zákroky od soupeře se snad nedají ani komentovat.“

H. Týnec – H. Jelení 5:0

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Výsledek hovoří za vše. Bohužel jsme nebyli domácím konkurenty, nám se nic nedařilo. Dělali jsme spoustu chyb, které soupeř trestal. Završením byla i neproměněná penalta, výsledek je reálným odrazem dění na hřišti. A ještě pár vět k výkonu rozhodčích. Skoro bych řekl, že snad neudělali ani jedinou chybičku během celého zápasu. Jistý výkon, podpořený i předzápasovou komunikací asistentů ohledně střídání. Konečně jsme si připadal jako partner rozhodčích a ne jako podřízený. Za to určitě mají všichni tři ode mě kompliment.“