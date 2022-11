Libišany – Pardubičky 2:3



Petr Šmeral (trenér Libišan): „Blahopřeji soupeři k vítězství. Krom prohry, v prodloužení, v pohárovém utkání s Jihlavou jsme domácí soutěžní zápas prohráli přesně po třech letech. Opět se v plné nahotě prokázalo to, jak nezodpovědně bráníme, což nás stálo body.“

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): „Během prvního poločasu jsme byli lepším týmem. Kluci plnili to, co jsme si řekli a po zásluze jsme šli do kabiny s dvoubrankovým vedením. Do druhé půle jsme šli se stejnou taktikou, a to hrát ze zajištěné obrany. Domácí ale převzali iniciativu a ve druhé části zápasu byli lepším týmem. Naštěstí nás podržel brankář a utkání jsme dovedli do vítězného konce. Klukům musím poděkovat za to, jak zápas odmakali. “

Přelouč – Moravany 0:4



Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Poslední domácí utkání podzimní části sezony jsme absolutně nezvládli. Dělali jsme individuální hrubé chyby, které soupeř okamžitě potrestal. Tím pádem jsme nebyli schopni vůbec reagovat na průběh utkání. Krom jedné střely, který skončila na břevnu se nám nedařilo vůbec nic. Soupeř vyhrál zaslouženě. Příští utkání musíme předvést lepší výkon.“

Tomáš Fišer (trenér Moravan): „Musím říct, že se jednalo o zasloužené vítězství. Kluci se velmi dobře připravili na toto důležité utkání a po většinu času plnili stanovené pokyny. Chválím celý tým i kvalitní výkon rozhodčích, na které nemohu zapomenout.“

Holice – Moravská Třebová 6:0

Zdeněk Nývlt (sekretář Holic): „V posledním podzimním domácím zápasu měl náš výkon daleko k dokonalosti, ale přesto si hosté na cestu domů přibalili pověstného „kanára“ a navrch dvě červené karty za nesmyslné hrubé fauly.“

Svitavy – Lázně Bohdaneč 2:0

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „Zápas jsme si prohráli sami. I když jsme byli v poli mírně lepším týmem, hráli jsme jen po vápno. Domácí naší první chybu okamžitě potrestali a šli do vedení. Vrhli jsme všechny síly do útoku, ale náš nedůraz v koncovce je neuvěřitelný. V závěru domácí vpadli do naší otevřené obrany a uzavřeli skóre zápasu.“

Heřmanův Městec – Horní Ředice 0:2

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Předvedli jsme jeden z nejlepších výkonů, co jsem u mužstva. Byli jsme lepší celý zápas, jenom gólů mělo být víc. Jako vždy chválím celý mančaft, má týmového ducha.“

I. B třída - skupina A

V I. B třídě to mají nejlépe rozehrané Opatovice, které si poradily se Rváčovem a na Slatiňany udržují taktéž náskok jednoho vítězství.

Rosice nad Labem – Moravany B 4:6

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Zápas neukázal moc fotbalové krásy. Bylo poznat, že se potkali dva týmy s podobným počtem bodů. V utkání bylo vidět mraky nepřesností. My jsme celý zápas dotahovali, ale remíza by byla zasloužená. Nedá se však nic dělat.“

Milan Bakeš (trenér Moravan B): „Jednalo se o důležité utkání pro oba týmy, které zabředávali do spodku tabulky, jsme zvládli my. Po bláznivém průběhu, kdy jsme byli neustále o gól vpředu jsme se mohli radovat z vítězství a prolomili jsme sérii pěti proher v řadě. Diváci viděli deset branek, mnoho brankových příležitosti i červenou kartu a rozhodně se tak nenudili.“

Rváčov – Opatovice n. L.1:2

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): „Naše mužstvo odjíždělo k dalšímu zápasu na hřiště Rváčova. Moc dobře jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého. Bylo to velmi bojovné utkání, kde domácí vynikali v obranné fázi. Přesto jsme dvě šance využili a odvezli jsme si velmi cenné tři body, které nás udržely ve hře o podzimního lídra tabulky I. B třídy.“

Choltice – Hrochův Týnec 4:1

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Po vysoké prohře proti Opatovicím jsme potřebovali vyhrát. To se nám povedlo, ale je nutno uznat, že Hrochův Týnec tu kvalitu neměl takovou. Především ve druhé půli jsme hráli výborně a zaslouženě jsme vyhráli vysokým rozdílem. Za nás panuje spokojenost s předvedeným vylepšeným výkonem.“

Horní Jelení – Přelovice 1:0

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): „Popravdě nemám chuť se k zápasu vyjadřovat. Domácím přeji tři body a „děkuji“ jim za zranění dvou našich hráčů, kteří nemohou jít ani do práce.“

Řečany n. L. – Stolany 2:6

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Opět jsme dostali od soupeře lekci z produktivity. Soupeř vystřelil osmkrát na bránu a z toho dal šest gólů, tyč a břevno. My jsme bohužel své šance tolik nevyužívali.“