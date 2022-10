M. Třebová – Lázně Bohdaneč 1:3

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „Zápas to rozhodně nebyl jednoduchý. Museli jsme nastoupit bez několika hráčů základní sestavy a těší nás, že to na výkonu nebylo znát. Kluci hráli výborně dopředu a jistě vzadu. Škoda, že jsme domácím, dovolili skórovat.“

Přelouč – Choceň 5:2

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Hráče musíme pochválit. Předvedli jsme opět týmový výkon. Ceníme si, že jsme dokázali za nepříznivého stavu utkání otočit a dovést do vítězného konce. Vůbec to nebyl jednoduchý zápas, jak naznačuje samotný výsledek. Obrovským pozitivem je, že jsme konečně začali proměňovat vytvořené šance. Bereme tři body a toho si ceníme.“

Litomyšl – H. Ředice 0:3

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Odehráli jsme tři zápasy v šesti dnech a únava se na nás trochu projevila. O to větší radost máme z výsledku. Hru opět skvěle dirigoval Jirka Janoušek.“

Svitavy – Pardubičky 3:0

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): „Zápas ovlivnily dvě věci. První bylo brzké vyloučení domácího hráče, což nám paradoxně spíše ublížilo a za druhé tvrdá hra domácích a my se s tím bohužel nedokázali srovnat. Tohle utkání nám prostě nevyšlo. Domácí měli větší touhu tento zápas zvládnout a zaslouženě vyhráli.“

Holice – Lanškroun 4:3

Zdeněk Nývlt (sekretář Holic): „O výsledku utkání jsme měli rozhodnout do desáté minuty, kdy jsme doslova zazdili čtyři tutové šance. Hosté se poté oklepali a dvakrát šli do vedení, což jim ale k zisku bodů nakonec nestačilo. Drama do poslední minuty jsme si ze zápasu udělali zbytečně sami.“

Č. Třebová – Moravany 1:1

Tomáš Fišer (trenér Moravan): „Už přes týden v týmu řadí nějaká viróza, tak jako v předešlém utkání, tak i teď někteří hráči zůstali doma a někteří hráli se sebezapřením. Kluci zápas odmakali, a za to si vezeme domů cenný bod. Chválím celý tým ve kterém vynikl gólman Metelka.“

I. B třída - skupina A

Slatiňany – Moravany B 3:1

Milan Bakeš (trenér Moravan): „Na hřišti lídra tabulky jsme z důvodu řady absencí nastoupili s velmi mladou sestavou, a ta rozhodně nezklamala. Samotné utkání víceméně rozhodlo vyloučení jednoho z našich tří zkušenějších hráčů. Do té doby jsme byli o něco nebezpečnějším týmem a po zásluze jsme vedli. Domácí následně ale zkušeně využili početní výhody. Přesto musím hráče pochválit, škoda jen, že větší kvalitě hry škodil stav trávníku.“

Chvojenec – Přelovice 0:1

Petr Ehl (sekretář Chvojence): „Utkání směřovalo k remíze, ale vytvořili jsme dva nesmyslné fauly, když druhý znamenal penaltu pro soupeře. Hráli jsme s velice kvalitním protivníkem, o to víc mrzí, že jsme to nedotáhli alespoň k remíze.“

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „V prvním poločase jsme si vytvořili územní převahu. Domácí se dostávali ze své poloviny ojediněle, ale branku se nám nepodařilo vstřelit. Ve druhém poločase se hra vyrovnala. My jsme ale dokázali jednu branku vsítit a po zásluze jsme zvítězili.“

Rozhovice – Rosice n. L. 2:0

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „V první půli se hrál velmi vyrovnaný a útočný fotbal na obě strany. Druhá půle už nám nevyšla, jelikož jsme dělali více chyb. Soupeř dvakrát skóroval a za výkon ve druhém poločase si zasloužil vyhrát.“

H. Jelení – Choltice 0:2

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Chtěli jsme napravit výkon z minulého utkání, což se nám také podařilo. Do poločasu jsme dali dva góly, což nás uklidnilo. Soupeř měl sice během utkání několik vážných příležitostí, ale tentokrát stálo při nás i štěstí. Jsme rádi za tři body, jelikož tabulka je vyrovnaná.“

Stolany – Opatovice n. L. 2:0

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): „Zápas ve Stolanech nám výsledkově nevyšel. Ačkoliv si myslím, že jsme herně nebyli horším týmem, faktem zůstává, že pokud nebudeme efektivnější v koncovce, bude nás to logicky stát body. My se nyní budeme soustředit na domácí utkání s Rosicemi a budeme doufat, že se nám vrátí střelecká pohoda z předešlých kol. Na závěr musím pochválit i soupeře.“

Řečany n. L. – H. Týnec 3:1

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Chtěli jsme doma potvrdit formu i výsledek z minulého týdne, což se nám za prvních pětadvacet minut povedlo. Pak jsme zbytečně hru přenechali soupeři, který měl více ze hry. Soupeř snížil na 2:1, ale poslední slovo jsme v závěru měli my a potvrdili jsme vítězství.“