Pardubičky – Lázně Bohdaneč 1:3

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): „Derby k výročí devadesáti let od založení našeho klubu navštívilo více jak 350 diváků a v první půli se všem přítomným muselo utkání líbit. Zápas měl vysoké tempo a šance se střídaly na obou stranách. Do vedení jsme šli díky krásné brance Svobody, a když poté Zahradník zneškodnil penaltu hostů, tak se šlo do kabin za našeho těsného vedení. Bohdaneč po přestávce z protiútoku vyrovnala a vzápětí přidala i druhý gól. Od té doby na hřišti už dominovali hosté a po zásluze zvítězili. Utkali jsme se zatím s nejsilnějším soupeřem.“

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Hráli jsme zakřiknutě a nepřesně. To se také hned projevilo, když po čtyřech minutách domácí šli do vedení. Následně jsme se zlepšili, ale opět nás trápila koncovka. Vrcholem neproměněných šancí byla neproměněná penalta. O přestávce jsme se snažili tým nabudit a chtěli jsme jim dodat sebevědomí. To se povedlo, protože hned z kraje druhé půle jsme vyrovnali a poté z nás vše spadlo. Získali jsme převahu a vstřelili další dvě branky. Tím jsme vítězství strhli na svou stranu.“

Litomyšl – Libišany 3:3

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Zápas se nám nepovedl. Nedokázali jsme se vyrovnat s těžkým terénem, s papírovými balóny a s nepřízní rozhodčího. I tak jsme měli zápas dotáhnout do vítězného konce. Nicméně, naše nebránění bylo rozhodujícím faktorem pro neúspěch.“

Holice – Přelouč 0:1

Zdeněk Nývlt (sekretář Holic): „Do zápasu jsme vstoupili velice dobře a v úvodní půlhodině jsme po pěkných kombinacích třikrát skórovali. Další šance zůstaly nevyužité. Druhý poločas pak už nic nepřinesl a my si připsali povinné tři body.“

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Věděli jsme, že nás nečeká v Holicích nic jednoduchého. Opět jsme naší hrubou chybou dostali brzy branku. To nás hodně sráží a bere nám to tolik potřebné sebevědomí do dalších minut. Soupeř nás následně trestal za všechny chyby v obranné činnosti. Utkání bylo rozhodnuté už po prvním poločase. Ve druhé části jsme sice hráli již lépe, ale branku jsme nevstřelili, byť jsme si šance vytvořili. Stále čekáme na první body, o které budeme bojovat.“

Třemošnice – Horní Ředice 3:2

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Sehráli jsme zápas „blbec“. Měli jsme ho pod kontrolou, ale urazili jsme fotbalového boha a soupeř nás potrestal.“

Vysoké Mýto B – Moravany 3:3

Tomáš Fišer (trenér Moravan): „Chválím celý tým za nasazení a bojovnost s kvalitním soupeřem. Cením si, že kluci dokázali pokaždé v celku rychle srovnat skóre. Při troše štěstí jsme mohli utkání, v závěru překlopit v náš prospěch.“

I. B třída - skupina A

Opatovice nad Labem nadále pokračují v úspěšné novačkovské jízdě. Tentokrát hrály na půdě už ostříleného týmu z Nasavrk. Byť herně bylo utkání vyrovnané, tak Opatovice zvítězily poměrně přesvědčivým čtyřbrankovým rozdílem.

Řečany n. L. – H. Jelení 4:0

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Po dvou venkovních nezdarech jsme zase chtěli pro změnu zvítězit doma, a to se nám povedlo, i když se vítězství 4:0 nerodilo snadno.“

Rostislav Kchop (trenér Horního Jelení): „Celý zápas jsme si vytvářeli šance, ale gól bychom nevstřelili ani za týden. Když k tomu přičtu odepřenou penaltu, tak to byl den „blbec“. Soupeř využil našich chyb v prvním poločasu, góly ve druhé části už vyplynuly z toho, že jsme otevřeli hru.“

Chvojenec – Choltice 0:4

Petr Ehl (hrající sekretář Chvojence): „Utkání se nám hodnotí velmi těžko. Mohli bychom se vymlouvat na to, že nám chyběli čtyři hráči. Soupeř nás ale trestal po našich velkých chybách. Zlepšili jsme se ve druhém poločase, ale opět žádné naše šance nebyly proměněné. Hosté vyhráli zaslouženě.“

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Tentokrát jsme se na zápas sešli v hojnějším počtu, když se nám vrátili marodící hráči. Celé utkání jsme byli lepší a měli jsme ho pod kontrolou. Jedna branka byla hezčí než druhá. V zápase jsme nechybovali a předvedli jsme bojovný výkon. Jsem rád, že se konečně na náš fotbal dalo dívat.“

Rváčov – Rosice n. L. 4:1

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Tentokrát nás soupeř přehrál ve všech rovinách. Než jsme se rozkoukali, tak jsme dostali velmi laciné branky. Nedařilo se nám po žádné stránce.“

Přelovice – Moravany B 2:0

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Zápas nebyl vůbec jednoduchý a bylo velmi těžké se prosadit proti zhuštěné obraně. Přesto jsme dokázali dvě branky vstřelit.“

Milan Bakeš (trenér Moravan): „Na půdě zkušeného týmu jsme se představili s pěti dorostenci v základní sestavě a bez možnosti střídání. Přesto jsme byli domácím důstojným soupeřem.“

Nasavrky – Opatovice n. L. 0:5

František Vondrouš (předseda Opatovic nad Labem): „Od počátku měli více ze hry domácí, ale do kabin se odcházelo za našeho dvoubrankového vedení. Přes mírnou převahu nemohli domácí dopravit do branky míč ani z malého vápna. Druhý poločas měl stejný průběh. Nasavrky neproměňovaly šance a my jsme je trestali z rychlých protiútoků. Přesto, že jsme získali tři body, tak jsme odjeli se třemi zraněními.“