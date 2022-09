Libišany – Přelouč 1:0

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Zápas se nám nepovedl. Celé utkání jsme se těžko dostávali do zakončení, díky přehuštěné obraně hostů. I tak bereme tři body.“

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Hráli jsme utkání s velice těžkým soupeřem. Individuální kvalita hráčů Libišan je vysoká. Věděli jsme, že musíme hrát ze zajištěné obrany a hru moc neotvírat. Naši hráči tuto taktiku plnili velice zodpovědně. Po první půli jsme si říkali, že zkusíme vydržet co nejdéle bez druhé inkasované branky a to se nám povedlo. Domácí se za záda našeho brankaře již netrefili. Naopak v závěru jsme mohli utkání ještě zdramatizovat. Všechny kluky chválím za předvedený výkon, bohužel však bez bodu. Cením si ale maximálního úsilí a snahy.“

Vysoké Mýto B – Lázně Bohdaneč 4:0

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „Tohle utkání se nám nepovedlo. Prostě jsme si vybrali zápas blbec. Každopádně se nic neděje, soutěž je dlouhá a jsme připraveni v dalším utkání navázat na předešlé dobré výkony. Stále je na čem pracovat a chuť po úspěších je v kabině patrná, což je dobré znamení.“

Moravská Třebová – Pardubičky 1:0

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): „Sehráli jsme smolné utkání. V prvním poločase jsme domácí přehrávali ve všech směrech, ale bohužel jsme se gólově neprosadili. V druhém poločasu už jsme nebyli tak aktivní a domácí se ještě více zatáhli do hlubokého bloku. My jsme nebyli schopni si vytvořit příležitost ke skórování. V devadesáté minutě domácí nakopli míč do našeho vápna a potrestali nás za naši produktivitu vstřelenou vítěznou brankou.“

Česká Třebová – Horní Ředice 2:1

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Předvedli jsme asi nejslabší výkon a byli jsme po zásluze potrestáni.“

Třemošnice – Moravany 2:1

Tomáš Fišer(trenér Moravan): „Celý zápas se odehrál za deště na těžkém terénu. Proto jsme rádi, že nedošlo k žádnému vážnému zranění. Soupeř nás trestal za nedůslednost. Ve druhé půli se nám povedlo vyrovnat a do zbytečného vyloučení to vypadalo, že snad přidáme i další gól. Bohužel se nestalo a branku jsme obdrželi my.“

Holice – Heřmanův Městec 3:0

Zdeněk Nývlt (sekretář Holic): „Vstup do utkání nám vyšel velmi dobře a rychle jsme po pěkných kombinacích vedli o dvě branky. Další velké příležitosti první půle zůstaly na obou stranách nevyužité. Druhý poločas, za deště, ovládli oba brankáři, kteří likvidovali i ty nejvyloženější šance. Celkově si myslím, že jsme si tři body připsali zaslouženě.“

I. B třída - skupina A

Chvojenec – Moravany B 2:1

Petr Ehl (sekretář Chvojence): „Utkání se mi hodnotí dobře. Hrálo se kvalitní utkání s výborným soupeřem. Vrátili se nám nemocní, což bylo to znát. Kluci podali dobrý výkon a myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

Milan Bakeš (trenér Moravan): „Sehráli jsme utkání, ve kterém jsme zbytečně ztratili body. Soupeři jsme nabízeli možnosti k ohrožení naší branky laxními ztrátami v přechodové fázi. I když jsme ve druhé půli měli více ze hry, tak v poslední třetině hřiště jsme byli bezzubí. Domácí nás potrestali za nezodpovědné bránění při rohovém kopu a po následném kouskování hry si došli pro tři body.“

Slatiňany – Choltice 1:2

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Opět jsme odjížděli k zápasu s početní nevýhodou, jelikož hodně hráčů bylo na vojenském cvičení. K zápasu jsme ale přistoupili zodpovědně a utkání jsme odbojovali. Soupeř byl opticky více na míči, ale my jsme byly tým, který se dvakrát prosadil. Za vypíchnutí stojí branka Tichého, který se trefil z pětadvaceti metrů. Domácí sice v závěru snížili ale my jsme již výsledek udrželi a odvezli si ze Slatiňan tři body.“

Přelovice – Opatovice nad Labem 1:2

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Sehráli jsme vyrovnané utkání. V závěru první půle jsme šli do vedení, ale bohužel jsme ve druhé půli udělali dvě školácké chyby a soupeři jsme darovali dvě branky, které znamenaly naši prohru.“

František Vondrouš (předseda Opatovic nad Labem): „K utkání o první místo v tabulce jsme my i soupeř nastoupili zodpovědně a myslím si, že vyrovnaná první půle se musela divákům líbit. V prvním poločase jsme si více příležitostí vypracovali my, ale domácí odcházeli do kabin šťastnější. Druhý poločas byl už v naší režii, když jsme během osmi minut otočili stav utkání. Zaslouženě jsme vyhráli.“

Řečany nad Labem – Rosice nad Labem 0:3

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Abychom uspěli, tak bychom museli proměňovat šance. Soupeř byl ve svých příležitostí nekompromisní a proto také zvítězil.“

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Musím v první řadě smeknout před kvalitou trávníku v Řečanech. Z naší strany jinak povedené utkání. Měli jsme více ze hry a celkově jsme to odbojovali. Konečně jsme se sešli v plném počtu, což bylo znát. Zaslouženě jsme zvítězili.“