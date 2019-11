Nejvyšší republiková nebo nejvyšší krajská soutěž? Ono, je to jedno. Rozhodčí si zrežírují zápas, jak potřebují. A kluby o tom ani nemusí vědět. Poslední příklad je z Poličky. Osud utkání, které směřovalo ke spravedlivé remíze, vzal do rukou, z několika kauz známý, rozhodčí Jelínek. V zápase s Rohovládovou Bělou sice plnil „pouze“ funkci asistenta, jenže dvě minuty před koncem si střihl ústřední postavu. Domácím pustil třímetrový ofsajd a akci dokončil problematický střet ve vápně. Hosté zkoprněli a po závěrečném hvizdu ještě víc. Trenér i diváci soupeře se jim totiž omlouvali, že v tom nejedou…

V posledním podzimním kole na sebe upozornily Pardubičky, které zdolaly Moravskou Třebovou. Horní Ředice si vezou cenný bod z Chocně. Moravany naopak penaltový rozstřel v Luži zvládly. A Holice získaly venku (Litomyšl) všechny body podle tradice…

Krajský přebor

Litomyšl – Holice 2:3

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Podzim jsme zakončili výhrou, ale nebylo to vůbec jednoduché. Věděli jsme, že Litomyšl hraje náročný fyzický fotbal. My jsme se ale chtěli prosadit svojí hrou. Od úvodu to také tak vypadalo. Byli jsme více na míči, diktovali jsme tempo hry, ale první ohrožení naší brány skončilo gólem. Do takovéto situace jsme se už dostali, tak jsem rád, že hráči nezmatkovali, zatlačili domácí a výsledek ještě do přestávky otočili. Bohužel jsme poté udělali velkou chybu, která nás stála poločasové vedení. Druhá půle už byla opatrnější. Byli jsme sice opět více na míči, ale domácí hrozili standardními situacemi včetně dlouhých autů. A tak se v náš prospěch rozhodlo závěrem po skvělé individuální akci Řeháka, který ideálně připravil branku pro T. Jedličku. Myslím, že se na těžkém terénu hrál docela zajímavý fotbal, z mého pohledu se zaslouženým vítězstvím.

Hráčům musím za pohádkový podzim poděkovat. Bylo znát, že táhnou za jeden provaz, vytvořili skvělou partu, což se jim vrátilo ve fantastické výsledkové podobě.“

Luže – Moravany 1:1, penalty 2:3

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Po několika herně nevydařených vystoupeních jsme poslední zápas podzimu odehráli velmi dobře. Vytvořili jsme si i dostatek gólových příležitostí, abychom si odvezli plný počet bodů. Což bychom si podle mého názoru zasloužili. Vsítili jsme i gól na 2:0 v náš prospěch, který nám ale nepochopitelně nebyl uznán. Samozřejmě jsme rádi za bod na víc, který nám vychytal v rozstřelu Michal Branda. Chtěl bych hráčům poděkovat za tento zápas i celý podzim.“

Pardubičky – M. Třebová 1:0

Tomáš Mrázek, asistent Pardubiček: „Škoda, že jsme si jeden z nejpovedenějších výkonů nechali až na závěr podzimu. Od první minuty bylo znát, že kluci se o výsledek chtějí poprat a všem dokázat, že do krajského přeboru patří. Našla by se sice spousta chybiček, které ještě musíme odstranit, ale bojovnost a srdíčko tentokrát rozhodlo. Proti jednomu z nejkvalitnějších soupeřů, který se u nás představil, jsme si po zásluze došli pro tři body. Za poslední zápas podzimní části bych chtěl pochválit celý tým a klukům poděkovat.“

Choceň – Hor. Ředice 2:2, penalty 5:4

Petr Kopa, hrající asistent Horních Ředic: „Stejný scénář jako v minulém utkání. V poločase jsme vedli o dvě branky a nedokázali zápas dotáhnout do vítězného konce. I tak bod z venku bereme a všem klukům děkuji za celou podzimní část.“

Polička – Roh. Bělá 3:1

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Hrál se zápas dvou posledních týmů tabulky, takže o pomyslných šest bodů. Upozorňoval jsem hráče, že po všech stránkách, především psychické odolnosti s tím související disciplinovanosti, to bude náročné utkání. To se bohužel do puntíku potvrdilo. Utkání, kterému by daleko víc slušela remíza, vyvrcholilo v samotném závěru. Za stavu 1:1 asistent rozhodčího nepochopitelně pustil jasný ofsajd a hlavní následně odpískal spornou penaltu. Jsme si vědomi, že výsledkově ani herně se nám nedaří, nicméně podzim snad takto vrcholit nemusel! To byla skutečně síla. A ještě silnější zážitek přivodila reakce domácího realizačního týmu i diváků. Utěšovali nás: Je nám vás líto, omlouváme se, my v tom prsty nemáme… Gesto dobré, ovšem, za to si nic nekoupíme! Kluci celý zápas odmakali a… Musíme v zimě hodně zapracovat, abychom se odrazili ode dna.“