Luboš Vorlíček (trenér Choltic): "Sehráli jsme vyrovnané utkání, které bylo o jednom gólu. Soupeř nebyl výrazněji lepší. Vlastně to celé bylo o jedné chybě. Musím i říct, že to nezvládl příliš rozhodčí. Z mého pohledu měly padat karty na obě dvě strany hned od začátku. Bylo to zbytečně hektické potom. Bojovali jsme, ale chybělo nám štěstí v zakončení."

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Do Choltic jsme přijeli v okleštěné sestavě s touhou protáhnout sérii a to se nám podařilo. Nakonec to byl spíš boj než fotbal i diky nepřesným výrokům sudích na obě strany! Důležité bylo ubránit standardní situace soupeře, což se podařilo a nakonec jsme z ní sami vstřelili rozhodující gól. Ke konci jsme měli proměnit dobré šance a místo toho jsme se strachovali o výsledek. Každopádně všichni, co se zasloužili na bodech, mají od nás pochvalu."

Opatovice nad Labem - Stolany 0:3

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Kdybychom po první půli vedli o 3 až 4 góly, asi by to odpovídalo průběhu hry. Nicméně jsme to byli paradoxně my, kdo inkasoval v poslední minutě. Druhý poločas pak vyzněl herně a střelecky jasně pro hosty a tak jsme nakonec celkově tahali za kratší konec provazu. Co nám vycházelo v koncovce na podzim, tak to se bohužel někam ztratilo a nezbývá než se pokusit to najít."

Hrochův Týnec - Řečany nad Labem 5:1

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Platonická převaha nám nebyla k ničemu, když jsme nedokázali vstřelit branku. Pak jsme v podstatě naservírovali soupeři dvě branky a museli jsme opět dotahovat. Tím pádem jsme otevřeli hru. Musíme se už z pod té deky vykopat a začít hrát na body a nikoliv na krásu. Musíme si také konečně uvědomit, že hrajeme o záchranu a na hřišti se vydat ze všech sil."

Moravany B - Slatiňany 0:3

Milan Bakeš (trenér Moravan B): doplníme

Rosice nad Labem - Rozhovice 1:2

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "Sehráli jsme vyrovnané utkání od první až do poslední minuty. Hodnotí se mi to ale velmi těžce. Byl to sice fotbalový zápas a na to, že soupeř hraje vrch tabulky, tak jsme k tomu přistoupili velice dobře. Nesmím ale opomenout jeden fakt. Moc mě mrzí, že rozhodčí na našem domácím hřišti vůbec nezvládl zápas. Soupeř ve druhé půli velmi zdržoval a následně sudí nastavil pouze dvě minuty. Z toho vyplynuly velké emoce a dostali jsme červenou kartu. Z mého pohledu mělo být nastaveno minimálně pět minut, jelikož soupeř zdržoval a my valili jeden útok za druhým. Mrzí mě to, protože jsme si zasloužili remízu."

Přelovice - Chvojenec 1:2

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "V domácím prostředí jsme nehráli dobře. Byli jsme úplně bez chuti. Soupeř podal bojovnější výkon a proto si odváží tři body."