Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Jednalo se o první zapas po zimní pauze. Na začátku to bylo trochu nervózní a uspěchané, ale po 25 minutach jsme začali hrát a do poločasu šli do dvoubrankoveho vedení. Po pauze jsme přidali další branky, kterých mělo být více a kombinačně jsme soupeři nedali šanci. Klukům děkujeme za výkon a hlavně za 3 body."

Rváčov - Řečany nad Labem 2:1

Branky: 4. Bečička, 12. Půlpán - 67. Hostinský.

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Vstup do jarní části nám nevyšel podle našich představ. Zaspali jsme vstup do zápasu a po zbytek jsme se snažili s výsledkem něco udělat. Probuzení přišlo až po změně stran a nasadili jsme k lepšímu tempu a pohybu na hřišti. Stačilo to bohužel jen na snížení rozdílu. V utkání nás podržel svými zákroky Skřivánek, který držel naděje, až do konce."

Slatiňany - Opatovice nad Labem 4:0

Branky: 9. Bakeš, 39., 67. a 73. J. Slavík.

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Náš první zápas na jaře nám hrubě nevyšel nejen podle výsledku, ale i kvalitou předvedené hry. Byl to celkově den blbec. Nic nám od úvodních minut nevycházelo, zranili se nám tři hráči a ještě jsme dostali červenou kartu, podotýkám, že zcela po právu. Soupeř nás předčil ve všech směrech a vyhrál naprosto zaslouženě. K tomu jim blahopřeji. Nám nezbývá nic jiného, než na toto utkání rychle zapomenout a připravit se na příští utkání."

Moravany B - Hrochův Týnec 5:2

Branky: 47. a 50. (pen.) Švadlenka, 3. Kříž, 5. Kakrda, 44. Kudlačík - 33. a 69. Friček.

Milan Bakeš (trenér Moravan B): "V prvním jarním kole jsme získali zaslouženě všechny body. Do derby sousedních vesnic jsme vstupovali s očekáváním, jak si povedeme po tak dlouhé době v zápasovém režimu. Hosty i sami sebe jsme zaskočili báječným startem a dvougólovým vedením. Třicet minut jsme měli hru pod kontrolou a mohli přidat další branky. Pak však hosté potrestali naše okénko v defenzívě. Naštěstí se nám povedl přelom poločasů, kdy jsme třemi brankami během deseti minut rozhodli o osudu utkání. A nemuselo zůstat jen u nich. Až v závěru hosté zápas korigovali, ale to nic nezměnilo na našem úspěšném vstupu do utkání. Pochvala pro dorostence v sestavě a nestárnoucího Hynka."

Nasavrky - Choltice 3:2

Branky: 65. a 89. Dostál, 22. Losenický - 72. Marek, 88. Tomič.

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): "Utkání se nám nepovedlo herně i výsledkově. Prohrávali jsme 2:0, ale dokázali jsme vyrovnat. V 89. minutě jsme ale dostali branku a bylo hotovo. Mrzí nás, že jsme se takhle nadřeli a nepodařilo se dotáhnout zápas do bodového konce. Soupeř byl velmi důrazný, což nám nesedělo."

Přelovice - Rosice nad Labem 6:2

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Do utkání vstoupili lépe hosté a ujali se vedení. Nám se podařilo brzy stav otočit, ale bohužel jsme vedení do poločasu neudrželi. Ve druhé půlce se nám podařilo vsítit čtyři branky a následně i celý zápas vyhrát."

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "Hrálo se na těžké a skákavém terénu, což bylo znát. Do zápasu jsme šli oslabení, ale i přesto jsme první poločas zvládli a byli jsme rozhodně lepší. Soupeř nás ale vyškolil z produktivity. Druhá půle už byla v režii domácích, kdy především rozhodla pětiminutovka, v které jsme dostali dva góly. Pak už jsme to otevřeli a soupeř nás trestal. Bojovnost nemůžu hráčům upřít, ale nepodržely nás individuální výkony. I proto jsme prohráli."