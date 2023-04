Začněme Krajským přeborem. Bohdaneč, která na jaře zatím prohrála pouze jednou s Libišany, přivítala na domácím trávníku rezervu Vysokého Mýta. Hosté posilněni o hráče A týmu zaveleli k vítězství již ve čtvrté minutě, kdy se trefil Velinský. Náskok drželi až do samotného závěru zápasu a jednu branku ještě přidali. Byť si domácí vypracovali několik šancí, tak žádnou z nich nedokázali proměnit a museli přijmout druhou prohru v řadě.

Naopak spokojení s bodem mohlo panovat od fotbalistů Holic. Ti sice na hřišti Heřmanova Městce působili fotbalovějším dojmem, ale je nutné přiznat, že domácí tým měl více gólových příležitostí.

Největší radost tak panovala v Pardubičkách. Tamní tým totiž po první půli prohrával 0:2 a body byly daleko. Trenéři však naordinovali svým svěřencům Csaplárovu past, která zafungovala a zaslouženě si svěřenci trenérů Mrázka a Pilaře vybojovali tři body.

Lázně Bohdaneč - Vysoké Mýto B 0:2

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Hosté přijeli posíleni o pět hráčů A týmu, takže bylo jasné, že to bude pro nás těžká práce, což se také potvrdilo. Když nás zmrazili prvním gólem z první akce, těžko jsme se dávali dohromady. Nicméně ve druhé půli jsme hru vyrovnali a místy měli dokonce navrch. Bohužel však zvonila jen branková konstrukce a Vysoké Mýto bylo produktivní, když přidalo i druhou trefu. I přes prohru si naši borci zaslouží pochvalu. Zvláště druhá půle byla z naší strany výborná, což se proti tak kvalitnímu soupeři počítá."

Heřmanův Městec - Holice 1:1

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): "Odehráli jsme vyrovnané utkání, ve kterém jsme byli fotbalovější. Brzy jsme však prohrávali, když domácí využili rychlý protiútok po zvláštně poskytnuté výhodě. Na začátku druhé půle jsme vyrovnali z dorážky. Bod z venku bereme."

Pardubičky - Moravská Třebová 4:2

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Po vyrovnaném prvním poločase, kde jsme bohužel inkasovali dva góly zafungovala Csaplárova past. Po krásném obratu v posledních 15 minutách slavíme důležité vítězství. Za druhý poločas chválím celý kolektiv."

I. B třída - skupina A

Začněme utkáním Rosic nad Labem. Kvůli deštivému počasí se muselo utkání s Rváčovem přesunout na umělou trávu a nutno přiznat, že to ve výkonu pomohlo především domácímu celku. Svěřenci trenéra Tesaře zvládli vyrovnanou první půli a po vyloučení Romana Mareše se tlačili za vítězstvím. To však nepřišlo a po remíze 2:2 berou Rosice bod.

Opatovice se tentokrát k vítězství s Nasavrky musely protrápit. Hosté totiž po 45 minutách drželi nadějnou remízu. Ve druhé půli ale lídr soutěže již ukázal svoji sílu a nakonec doma zvítězil 5:3.

Regionální derby se odehrálo na hřišti Horního Jelení. Domácí celek nasázel pět branek Řečanům, které se i nadále na jaře trápí a míří do pater tabulky, které se jim rozhodně nelíbí.

Rosice nad Labem - Rváčov 2:2

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "Do utkání jsme šli s tím, že jsme si moc dobře uvědomovali kvalitu soupeře. Nicméně umělá tráva Rváčovu nesedla a po dobu prvního poločasu se hrál vyrovnaný fotbal. Soupeři se navíc vyloučil jejich klíčový hráč Roman Mareš. Soupeř následně zalezl a ve druhé půli se hrálo čistě na jednu branku. My jsme však již tradičně dvakrát dovolili hostům jít na naši půlku, a ten z toho dvakrát skóroval. Byť jsme se snažili ze všech sil, tak jsme dokázali vsítit pouze dvě branky. Remíza je pro nás ztrátou."

Opatovice nad Labem - Nasavrky 5:3

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Myslím, že zápas kopíroval podzimní utkání, kdy jsme soupeři vstřelili také pět branek ale on neskóroval ani jednou. Tentokrát se ale trefil 3x a tím nám výrazně zkomplikoval cestu za vítězstvím. Musím ocenit kvalitu soupeře, který v obou zápasech s námi sehrál vyrovnanou partii, nicméně to k bodům ani v jednom případě nestačilo. My jsme samozřejmě za 3 získané body rádi, protože ty nám zaručují stále 1. místo v tabulce."

Horní Jelení - Řečany nad Labem 5:1

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Zápas musím hodnotit kladně, až na pár standardních situací jsme soupeře k ničemu nepustili a utkání měli herně pod kontrolou. Góly padaly po krásných akcích. Získali jsme další body, které jsou důležité pro pohodu v týmu, a teď se těšíme na favorita soutěže z Opatovic. Veliké dík patří všem z klubu, kteří se postarali o to, že se vzhledem k počasí odehrálo utkání na perfektně připraveném hřišti."

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Dostali jsme další příděl. Opět se nám nepovedlo dobře vstoupit do utkání a pak už bylo těžké se prosadit. Musíme se z toho oklepat a už pořádně zabrat. Je to jenom o nás, jak k tomu přistoupíme."