„Když už jsem neměl co dělat, věděl jsem, že Jirkovi můžu dát míč a on něco vymyslí,“…

Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "V zápase jsme museli změnit rozestvení, ale vůbec se nám v něm nedařilo. Soupeř hrál velmi dobře a přehrál nás. Do toho nám ještě uštědřil lekci ze standardních situací, ze kterých vstřelil všechny čtyři branky. Je potřeba se z tohoto zápasu otřepat a jdeme se připravovat na další utkání."

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "V reprezentační pauze hosté přijeli kvalitně posílení o řadu hráčů z A mužstva. Opticky měli hosté navrch, avšak v prvním poločase si více šancí připravil náš celek a po proměněné penaltě jsme šli do kabin s jednobrankovým vedením. Ve druhé půli byl obraz hry podobný, a jelikož se nám nedařilo dotáhnout žádný z nadějných brejků a hosté se také do vážnějších šancí dostávali těžce, tak o výsledku rozhodla 85 minuta. To liberecký útočník Kok srovnal na konečných 1:1."

Svitavy - Holice 2:0

Petr Kopa (trenér Holic): "Od první minuty nás domácí celek jednoznačně přehrával a za celý zápas nám nic nedovolil. Domácí byli pohyblivejši a důraznější a zaslouženě vyhráli. Je škoda, že jsme nedokázali zopakovat dobrý výkon z minulého domácího zápasu."

Pardubičky - Moravany 4:1

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): "Zápas proti Moravanům byl pro nás již velmi důležitý. Celý týden jsme se připravovali na změny v systému a nakonec se nám to vyplatilo. Hráči k utkání přistoupili velmi zodpovědně a především s velkou chutí. Tři body jsou zasloužené. Jsem velmi rád, že jsme konečně zlepšili produktivitu a vstřelili čtyři góly. Poměrně pohledný fotbal tak zkazil pouze zbytečný závěr utkání, který přinesl, díky nejrůznějším vlivům, až příliš emocí a zákroků za hranou únosnosti. Pochválit bych chtěl kompletně celý tým. Zároveň musím vyzdvihnout mladé hráče soupeře, kteří mě velmi zaujali."

Milan Bakeš (trenér Moravan): Čekáme na zaslání

Lázně Bohdaneč - Heřmanův Městec 2:3

Tomáš Jupa (trenér Lázní Bohdaneč): "V úmorném vedru jsme byli jak opaření. Pomalí a vršili jsme chybu za chybou. Aktivně hrajícím hostům jsme dovolili jít dvakrát do vedení, ale vždy jsme vyrovnali. Až po fatální chybě v samotném závěru jsme přišli o gólmana a dovolili hostům rozhodnout. Na nic víc nebyl čas."

Horní Ředice - Přelouč 2:1

Jiří Janoušek (trenér Horních Ředic): "Přelouč nám předvedla jednoduchý, ale účelný fotbal. Jejich takové silové pojetí nám dělalo problémy jak v defenzivě, tak i v ofenzivě, kdy jsme si vytvářeli ze hry málo šancí. Navíc to byli hosté, co jako první udeřili z rohového kopu a my jsme horko těžko zápas otáčeli. Naštěstí se nám povedlo otočit ze dvou standartek a body zůstaly doma. Velmi těžké utkání, které nám ukázalo, že je stále na čem pracovat."

Leoš Cikl (trenér Přelouče): "U lídra tabulky jsme rozhodně nezklamali a dokonce jsme sahali po bodu. Náš tým šel do vedení zásluhou Olivy, který perfektně zahrál rohový kop a míč skončil přímo v bráně. Domácí brzy srovnali, též po standardní situaci. Bohužel nakonec právě standardní situace rozhodla o naší prohře, když domácí zavěsili do šibenice. Možnost k vyrovnání byla, ale chyběla nám přesnost v zakončení. V samotném závěru jsme hráli vabank a náš brankář musel chytit Ředicím penaltu. Nedělám to často, ale i přes naši prohru musím hráče pochválit."

Vysoké Mýto B - Libišany 2:1

Jiří Kaufmann (trenér Libišan): "Snažili jsme se hrát dopředu, ale kvůli nekvalitní závěrečné fázi jsme nedokázali vsítit druhou branku. Soupeř hrál kvalitně zezadu a nebylo vůbec jednoduché se tam dostávat. Vysoké Mýto předvedlo kvalitní organizaci hry. My jsme následně za remízového stavu domácím darovali penaltu, která rozhodla o naší prohře. Nezbývá nám nic jiného než Mýtu pogratulovat."

I. B třída

Rozhovice - Horní Jelení 1:1

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Na horkou půdu jsme jeli předvést co nejlepší výkon. To se nám povedlo a díky neproměněné penaltě v závěru si dovážíme důležitý bod. Velká pochvala pro celý tým za nesmírnou bojovnost a chuť do zápasu."

Opatovice nad Labem - Řečany nad Labem 3:1

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Je to již čtvrtý zápas v řadě, kdy se nám podařilo získat do tabulky plný zisk bodů a to nás velmi těší. Zápas se pro nás od začátku vyvíjel herní kvalitou pozitivně, ale brzdila nás bohužel neúspěšná koncovka. Ve druhé půli jsme vylepšili zakončení svých akcí a to se projevilo na stavu skóre a nakonec i vcelku bezproblémovém vítězství."

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Opět nám vyšel vstup do utkání a plnili jsme taktické povinnosti. Soupeře jsme nepouštěli do žádných vyložených příležitostí a nic nenasvědčovalo tomu, že bychom měli prohrát. Jenomže stačila jedna chyba a soupeř nás překonal. Pak jsme při snaze získat vedení zpět obdrželi nepochopitelně branku při brejku i podčíslení soupeře. Třetí branku v závěru netřeba komentovat."

Choltice - Přelouč B 3:2

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "První poločas jsme byli herně lepší. Během toho jsme dali i úvodní dva góly. Rozhodně jsme byli i fotbalovější. Po změně stran jsme pokračovali v předvedeném výkonu a přidali jsme třetí branku. Poté jsme ale přestali hrát a dostali jsme dva zbytečné góly. Nakonec z toho tedy bylo drama."

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "V prvním poločasu utkání jsme zcela propadli a do kabin jsme odcházeli s mankem dvou branek, které se nám již nepodařilo smazat. Domácí vyhráli zcela zaslouženě."

Načešice - Přelovice 1:1

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Pro oko diváka se nejednalo o moc pohledné utkání. Jednalo se totiž spíše o nakopávanou. Nám se podařilo dát první branku a směřovali jsme k vítězství. Domácí ale ve druhém poločase srovnali a musím uznat, že remíza je vzhledem k předvedené hře na místě."

Rosice nad Labem - Luže 4:0

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "Prvních patnáct minut se hrál vyrovnaný zápas, ale postupem času jsme začali ovládat hřiště. Soupeře jsme vlastně po zbytek utkání do ničeho nepouštěli, což je vidět i na výsledku. Musím přiznat, že nám hodně pomohl Pavel Němeček, který i přes svůj věk hrál neuvěřitelně. Především nám přinesl klid do zadních řad. Byť jsme byli oslabení, že nemohli přijít dva klíčoví hráči, tak jsme odehráli výborný zápas a klukům děkuji za předvedený výkon."