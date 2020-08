Střih a návrat do loňského podzimu. V něm se objevil v nejvyšší krajské soutěži parní válec s registrační značkou HL 2019 (protože HO už má Hodonín). A holičtí fotbalisté nic neubrali ze své dominance ani po koronavirové přestávce. Hned v prvním utkání narazili na tradičního rivala. Moravany se pakovaly z Holuba města s pětkou v zavazadlovém prostoru… Jiný okresní zástupce už na body nedosáhl. Nejblíže k nim měla Rohovládova Bělá. Nad prosečským nováčkem vedla o dvě branky, přesto ostrouhala.

Krajský pořebor

Holice – Moravany 5:1

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Úvodní utkání soutěže nám výsledkově vyšlo. Přiznám se ale, že jsem měl chvíli strach, aby se neopakoval loňský podzim, kdy se nám nepodařilo potvrdit roli favorita. Tentokrát to bylo jiné. Za vedení 1:0 jsme zápas zlomili dvěma momenty: Laksarovým zákrokem a krásnou individuální akcí Rožka, kterou zvýšil náš náskok. Přestože se jednalo o derby, tak to bylo na můj vkus, především ze strany hostů přehnaně tvrdé. Je dobré, že se naši hráči soustředili jen na hru a vrátilo se jim to v podobě krásného výsledku.“

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Asi to bude znít trochu alibisticky, ale utkání hodně ovlivnila penalta z osmé minuty. Samozřejmě také naše nemohoucnost vstřelit gól z vyložených šancí. Naopak domácí své příležitosti využili a ještě si mohli dovolit některé nedat. Zaslouženě vyhráli. Měli lepší pohyb, držení balonu a větší touhu po vítězství. Většina našich hráčů přistoupili k zápasu laxně, jako by se jednalo o další přátelské utkání v tříměsíčním sledu. Takže si budeme muset důrazně vyjasnit, že už začala soutěž!“

Chrudim B – Pardubičky 4:0

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Rozhodlo jediné, a to proměňování šancí. Zatímco domácí z šesti využili hned čtyři, my jsme ze sedmi stoprocentních nezužitkovali ani jednu. Výsledek, je pro nás až příliš krutý. Na druhou stranu je nutné přiznat, že jsme nenavázali na skvělý výkon z generálky proti Čáslavi. Kdybychom se totiž k tomuto výkonu alespoň trochu přiblížili, určitě bychom z Chrudimi bez bodů neodjeli. Čitelná byla také absence Bartoníčka a Norka. O víkendu snad budeme již kompletní.“

Roh. Bělá – Proseč 2:3

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Věděli jsme, že vstup do soutěže je velice důležitý. Také jsme měli zápas ideálně rozjetý. Vždyť jsme v poločase vedli nad nováčkem soutěže 2:0. Přesto jsme utkání nezvládli, soupeř otočil zápas ve svůj prospěch. My jsme v závěru měli šance vyrovnat, bohužel všechny body si odvezla Proseč.

Litomyšl – Hor. Ředice 1:0

Jaroslav Míchal, trenér Horních Ředic: „V prvním utkání jsme hráli na půdě velice kvalitního soupeře. Znám ho velice dobře, pro tuto soutěž je výborně sehraný a musím říct, že to téměř po celé utkání dokazoval. Měli řadu šancí, ale naši hráči hráli srdcem a ve druhém poločase jsme na patnáct minut převzali iniciativu. Byli jsme kombinačně lepší a vytvořili si tři gólové šance. Nakonec se prosadili domácí a zvítězili zaslouženě. Přesto musím našemu nezkušenému týmu poděkovat. Až si naši mladí hráči budou v této soutěži více věřit, dostaví se i výsledky.“

I. A třída

Svitavy B – Rosice n. L. 0:1

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „V prvním poločase jsme byli aktivnější, vytvořili si gólové šance a jednu proměnili. Ve 35. minutě Novotný zaběhl za beky a dával pod sebe na Fidlera, který míč uklidil. Mohlo to být klidně o dvě nebo tři branky, trefili jsme i tyče. Ve druhé půli přišly zbytečné ztráty, hra se vyrovnala. Je to těsné, ale pro nás zasloužené vítězství, s čímž souhlasil i domácí trenér.“

Přelouč – Tatenice 0:0, penalty 1:4

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Před sezonou jsme posílili ofenzivu, ale v tomto utkání nám nebylo přáno. Přitom všechno nám hrálo do karet. Konečně nám los dopřál na úvod domácí zápas a přijatelného soupeře. Alespoň jsme si to mysleli. Jenže soupeř překvapil a vypadá to, že bude mít daleko silnější tým než v loňské sezoně. Zatímco jsme hosty za celý zápas k vážnějšímu ohrožení naší brány nepustili, tak my jsme si vypracovali pět loženek. Jenže jsme rozchytali tatenického brankáře, který svůj výtečný výkon korunoval v penaltách. Vyčapal všechny naše exekutory. Tak snad jsme si vybrali smůlu už na začátku soutěže…“

Ústí n. O. B – Libišany 0:2

Hlas po utkání nedodán.

I. B třída - A

L. Bohdaneč – H. Jelení 3:2

Tomáš Jupaj, vedoucí mužstva Lázní Bohdaneč: „Měli jsme hru pod kontrolou a soupeře drželi daleko od branky. Ke vstřelení prvního gólu jsme si pomohli standardkou. V samotném závěru poločasu jsme mohli zvýšit. Nestalo se tak a to byla chyba. Po změně stran totiž hosté hýřili mnohem větší aktivitou. Bohužel přišly naše dvě chyby a nekompromisní trest. Kluci ale zápas nezabalili, našli v sobě v horkém počasí morální sílu a dotáhli duel k cennému vítězství. Pozitivní zjištění, zdá se, že tento tým má zdravé sebevědomí.“

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Na hřišti silného mančaftu jsme předvedli výkon za který se nemusíme stydět. V prvním poločasu nás domácí do žádného velkého ohrožení jejich brány nepouštěli. Do druhého jsme vstoupili aktivně a v úvodu skóroval důrazný Vojta Moravec po přihrávce Šimka. Šimek dál řádil a po faulu na něho jsme zahrávali penaltu, kterou Cach proměnil. Domácí vrhli vše do útoku a podařilo se jim dvěma slepenými góly zápas obrátit. Za druhou půli jsme si určitě minimálně bod zasloužili. Všechny kluky chválím bylo to odjezděné na maximum, skvěle zapadly akvizice z Chvojence a Holic B. V určitém (a bohužel zásadním) momentu mi scházela větší odvaha rozhodčího učinit rozhodnutí…“

Choltice – Řečany n. L. 2:2, penalty 4:2

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Zápas se nám moc nepovedl. Podali jsme jeden z horších výkonů a dva body jsou asi maximem. V první půli jsme si vytvořili více šancí než soupeř a klidně jsme mohli vést 3:1. Nestalo se a všechny góly tak padly až po změně stran. Také proto, že se Řečany výrazně zvedly. Dvakrát jsme vedli po pohledných akcích, ovšem hloupě jsme si nechali vždy vyrovnat. Vzápětí po druhé inkasované brance jsme šli sami na bránu, ale…

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „První utkání a hned derby. Šlo o vyrovnaný duel, i přesto, že věkový průměr naší obrany byl čtyřicet let. Šance rozhodnout zápas ve svůj prospěch si vytvořily oba týmy, jenže proti byli skvělí gólmani. Takže se body rozdělovaly v penaltách, ve kterých jsme tentokrát selhali my.“

Dobříkov – Srch nehráno

Odloženo z důvodu pozitivního testu na koronavirus u domácího fotbalisty a nařízené karantény u většího počtu hráčů Dobříkova.