V některých zápasech došlo k tomu, že místo gólmana chytal hráč, to mohlo způsobit oslabení v defenzivě. Nicméně do budoucna bychom chtěli pracovat na zlepšení ofenzivní síly.

Přechod z dorostu jsem nepociťoval

Vy konkrétně se určitě řadíte mei ofenzivní síly týmu. To jste dokázal v minulém zápase, kdy jste vsítil hattrick do sítě Křičně. Jak utkání zpětně hodnotíte?

Tento zápas hodnotím velmi pozitivně, jelikož se jedná o derby, zvlášť když v tomto zápase proti mně nastoupil můj bývalý spoluhráč z SK Dolan Tomáš Havlíček.

Dvě branky jste vstřelil během čtrnácti minut. Tušil jste, že by hattrick mohl vyjít?

Velmi jsem si to přál, abych pomohl našemu družstvu v tomto zápase. Šlo hlavně o výhru celého týmu.

Byl to váš premiérový třígólový den?

Bohudík ne, takzvaných třígolových dní jsem zažil mnoho v dresu SK Dolany pod vedením Václava Vaníčka. Za Rohoznici to byl opravdu premiérový třígólový den.

Třetí trefu jste dal v 89. minutě. Říkal jste spoluhráčům, ať vás hledají za každou cenu?

Vůbec ne, hrajeme v týmovém duchu, není rozhodující, kdo dá gól. Rozhoduje vítězství našeho družstva.

Jak jste si zvykl na přechod z dorosteneckého do dospělého fotbalu?

Jelikož dospělý fotbal hraji již od šestnácti let, tak jsem tento přechod nijak nepociťoval.

Máte nějakou speciální oslavu gólu?

Ano, svoje gesto mám, nicméně neumím ho popsat. Proto bych vás chtěl pozvat na náš zápas a pokud dám gól, tak ho uvidíte sami.

Jaké jsou vaše silné stránky?

Dle bývalého trenéra mám silné přednosti, které jsou: výborná střela ze střední vzdálenosti, rychlost, uvolnění se s míčem jeden na jednoho, tah na branku a týmová spolupráce.

Naopak, kde vidíte cestu pro zlepšení?

Mezi mé slabé stránky patří menší procentuální úspěšnost v zakončení gólových situací.

Můžete popsat vaši kariéru?

Fotbal hraji již od dětských let a mým prvním týmem byl TJ Sokol Staré Hradiště, poté jsem šel na hostování do Luže. Po návratu do Starého Hradiště jsem přestoupil do Lázně Bohdaneč. Po třech letech jsem přešel do týmu Dolan, ve kterém jsem strávil 4 roky, a kdyby nedošlo k odvolání trenéra Vaníčka, zůstal bych tam dodnes. Nicméně tento rok přišla nabídka z Rohoznice, ve které jsem momentálně spokojený.

Jaký máte oblíbený tým?

Mým oblíbeným týmem z České ligy je SK Slavia Praha. Ze zahraniční ligy rád sleduji francouzský PSG.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Od mala jsem sledoval Cristiana Ronaldo a byl vždy mým vzorem.

Co rád děláte ve volném čase?

Svůj volný čas věnuji rodině, rád cestuji a sportuji.