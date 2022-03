Zápas ovlivnila červená karta. Tu si vysloužil strážce tří tyčí z Luže. Po hrubce obrany hostí se dostal k úniku hráč domácích a brankaři nezbývalo nic jiného než ho zastavit nedovoleným zákrokem. Vyloučení a penalta, smrtelná kombinace. Mezi tři tyče zamířil náhradní golman, který penaltu s chladnou hlavou zlikvidoval.

V druhém poločase si domácí v úvodu opět vytvářeli zajímavé příležitosti a mohli skóre navýšit. Otěže ale v druhé polovině převzali hráči Luže. Nesmířili se s prohrou a začali se tlačit do zadních řad Rohovládovy Bělé. To vyústilo v penaltu, kterou si vzal na starost, nová akvizice, Radouš, který zkušeně proměnil. To bylo ale to poslední co si Luže vypracovala a domáci si tak připsali první body do tabulky krajského přeboru. Na Luži aktuálně ztráci jeden bod.

SESTŘIH UTKÁNÍ:

Zdroj: Youtube