Splněno. Krajské fotbalové soutěže jsou ve své polovině, týmy z I. A třídy a z I. B třídy už předehrávkou jednoho jarního kola vstoupily dokonce do té druhé. Pět zástupců v krajském přeboru bude ve hře ještě tento víkend, kdy je na programu šestnácté kolo. Jak se nyní dařilo zástupcům Pardubicka ve víkendových zápasech?

KRAJSKÝ PŘEBOR

Horní Ředice – Pardubičky 2:0

Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic: První poločas byl plně v naší režii, soupeř měl s naší nátlakovou hrou problémy, které vyústily v pokutový kop po faulu na Hrdého. Penaltu bezpečně proměnil Plašil. Druhý gól jsme přidali po průniku Hrdého do vápna a bodýlku Machatého. V druhé půli jsme byli nuceni poměrně brzy střídat a hra se tím vyrovnala. Na výsledku už se nic nezměnilo, dle mého názoru jsme po zásluze brali tři body.

Luboš Pilař, trenér Pardubiček: Na zápas jsme se těšili, ale moc nám nevyšel výsledkově ani herně. Bohužel jsme se nedokázali srovnat s těžkým terénem, na kterém jsme se snažili hrát kombinační fotbal, ale ono to moc nešlo. Sice jsme měli více míč na svých kopačkách, ale bohužel jen po velké vápno. Domácí si s terénem poradili daleko lépe. Hráli takový jednoduchý a důrazný fotbal. To rozhodlo o tom, kdo si připíše tři body do tabulky.

Rohovládova Bělá – Česká Třebová 0:3

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: Bohužel jsme se nepoučili ze čtvrtečního utkání v Chocni a odehráli stejně nepovedený první poločas. Po hrubých chybách ve středu hřiště a příliš laxním vstupu do utkání jsme třikrát inkasovali. Přestože ve druhé půli jsme se soupeři alespoň vyrovnali bojovností, branka už nepadla. Toto je završení ostudného bezbodového podzimu. Čeká nás ještě příští týden předehrávané utkání jara na horké půdě v Proseči, máme jí co vracet, musíme ovšem ve všem přidat.

Holice – Proseč 2:1

Jiří Tesař, trenér Holic: Zápas nepobral moc na kvalitě, soupeř bránil od půlky. V prvním poločase jsme měli mít třígólový náskok, dvě tutovky jsme totiž spálili. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu, další gól nás trochu uklidnil. Když se zápas dohrával, soupeř ještě po rohu snížil.

Chrudim B – Moravany 0:1

Miroslav Semerád, trenér Moravan: Před zápasem jsem řekl hráčům, že odvezeme minimálně bod, ale když vyhrajeme 1:0, zlobit se nebudu. To, že to takto dopadlo, je samozřejmě velké štěstí a souhra náhod. Domácí disponují širokým kádrem a my jsme měli po čtvrtečním kole velký problém se sestavou. První poločas jsme odehráli bez vyložené šance na obou stranách, ale nám se podařilo vstřelit gól chytrou střelou z pětadvaceti metrů. Ve druhé půli soupeř prostřídal několik hráčů a začal nám zle zatápět hlavně po centrech ze stran a z přímých kopů. Díky tyči a hlavně naši obětavosti, bojovnosti a morálu jsme udrželi čisté konto. A z minima vytěžili tři body.

I. A TŘÍDA

Rosice n. L. – Libišany 1:3

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: Hráli jsme zodpovědně v defenzívě a měli i první velkou šanci, když Krátký trefil břevno. Pak se prosadili hosté. Na jejich gól jsme ještě zareagovali a po vydařené akci vyrovnali. Na začátku druhé půle Libišany opět odskočily a potvrdily roli favority. Vyhrály u nás zaslouženě.

Petr Šmeral, trenér Libišan: Sestavu na poslední podzimní zápas jsme lepili obtížně. Pomohl nám i Vráťa Lokvenc, který byl velmi platný ve vápně soupeře. A zároveň dal i důležitý gól. Nejprve nám chyběla kvalitní předfinální i finální fáze, ve druhém poločase už jsme zrychlili hru a začali se dostávat víc do brankových příležitostí. Chválím celý tým.

L. Bohdaneč – Ústí n. O. B 3:1

Tomáš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: Začali jsme výborně a hosté, kteří přijeli ve značně obměněné sestavě oproti minulému zápasu, nevěděli, kde jim hlava stojí. Zápas jsme prakticky rozhodli v první půli. Naši borci, kteří hráli v podstatě bez střídání druhý zápas ve třech dnech, zasluhují absolutorium. Stejně jsme je chválili a poděkovali jim za celou podzimní část, ve které ukázali, jak siným jsou týmem.

Tatenice – Přelouč 2:1

Leoš Cirkl, trenér Přelouče: Bohužel jsme ztratili na venkovním hřišti další body. Už ve 2. minutě Vančura hlavou trefil pouze břevno. Domácí se ujali vedení z penalty, na vyrovnání jsme se opět nadřeli a zaslouženě vyrovnali v 67. minutě. Naše radost trvala jen tři minuty, kdy jsme si vybrali slabou chvíli. Tohle si musí zkušené mužstvo pohlídat, tento moment rozhodl celé utkání. V utkání máme hodně standardních situací, ale potřebné zakončení stále chybí. Zároveň mohu říci, že trochu závidím domácímu týmu, jakou má podporu od svých fanoušků, kteří chodí v hojném počtu a dokáží vytvořit solidní fotbalovou atmosféru. Náš tým čeká v pauze hodně práce a doufám, že chuť do fotbalu hráči nebudou postrádat. Přejeme si hlavně zdraví všech hráčů.

I. B TŘÍDA

Řečany n. L. – Choltice 0:2

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: Bohužel jsme poslední zápas nezvládli. Chtěli jsme za každou cenu vyhrát, jenže jsme nezvládli ubránit jednu standardku a soupeř odražený míč propálil do branky. Ve druhém poločase to bylo na jednu bránu, bohužel jsem si už žádnou šanci nevytvořili a naopak jsme inkasovali, když Choltice využily brejk a následnou penaltu. Zbytek zápasu byl už nervózní a moc fotbalu nepřinesl.

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: Oproti minulému utkání jsme předvedli zlepšený výkon, bylo to ubojované. Soupeře jsme do žádné gólovky nepustili, hrozili jen ze standardních situací. Mají vysoké hráče, kteří nás mohli ohrozit. Poctivě jsme to odpracovali. Se soupeřem jsme hráli nedávno, tak jsme věděli, co čekat. Byla to důležitá a příjemná tečka za celým podzimem.

Stolany – Horní Jelení 1:1

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: Do Stolan jsme odjížděli bez několika hráčů základní sestavy, navíc byl soupeř poslední zápasy v laufu. Chtěli jsme předvést kolektivní bojovný výkon a pokusit se odvést nějaký ten bodík. Vedení jsme se ujali hned na začátku, kdy krásnou hlavičkou skóroval Míra Horyna. Domácí srovnali chvíli před poločasem, v té době jsme ošetřovali krvavé zranění na hlavě Čermákovi. Druhá půle se odehrávala za mírné převahy domácích. Nás v zápase určitě podržel brankář Simon, který chytil asi čtyři gólovky soupeře. Nebyl to moc fotbal ke koukání, silný vítr a místy i terén dělal problémy oběma mančaftům. My jsme s bodem spokojeni a těšíme se už na přestávku. Děkuji klukům, jak zvládli podzim, měli jsme spoustu zraněných, ale nakonec je z toho krásných dvacet bodů.

Chvojenec – Skuteč 0:1

Tomáš Burkovič, sekretář Chvojence: Byl to velmi těžký zápas s prvním týmem tabulky. Museli jsme hrát na hranici našich možností, fotbalově i důrazem. Musím poděkovat všem hráčům za přístup a nasazení po celou dobu zápasu. Chtěl bych hlavně poděkovat Jirkovi Pavlíčkovi a Martinovi Pavlíčkovi za jejich oddanost chvojeneckému týmu. Na druhou stranu jsem se dlouho ve fotbale nesetkal s neúctou, jakou předvedl tým Skutče na sociálních sítích.