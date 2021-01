Krásné a ničím nerušené odpoledne vám všem - věrným příznivcům svitavské kopané! Takovými slovy vítá svým nezaměnitelným hlasem publikum na zápasech dlouholetý svitavský hlasatel Jaroslav Pišín. A že jich odkomentoval dlouhou řadu, vždyť svoji hlasatelskou kariéru začínal dobře před třemi dekádami. A prošel se svým klubem všechny zákruty jeho novodobé historie, od slavných časů v moravské a před nedávnem české divizi až po současné více či méně úspěšné zápolení v pardubickém krajském přeboru.

„Moje hlasatelské začátky ve Svitavách byly jednoduché. Před nějakými třiceti lety za mnou přišel tehdejší funkcionář fotbalového oddílu Miroslav Sedlák a nabídl mi, jestli bych to nechtěl vyzkoušet. Řekl jsem si proč ne, no a od té doby se v tom pohybuji,“ vzpomíná „spíkr“.

Za oněch zmíněných třicet let zažil se svitavským fotbalem mnoho, na otázku, co jeho práci nejvíce změnilo, má však jasnou odpověď. „Rozhodně to je výstavba nového moderního Svitavského stadionu. To byl obrovský posun vpřed jako pro hráče a diváky, tak pro nás v hlasatelně. Podmínky jsou proti dřívějšku nesrovnatelné,“ připomíná Jaroslav Pišín.

„Jediné, co je někdy trochu problematické, je značná vzdálenost od hrací plochy přes atletickou dráhu. Takže někdy je složité identifikovat autory branek nebo napomínané hráče. Chyba se může stát, ale vždycky se to snažíme uvést co nejrychleji na pravou míru,“ pronesl Pišín.

Nemůže ale zapomenout ani na druhý svitavský areál v Lánech. „Ten je mi sympaticky tím, že je tam daleko blíže ke hřišti i kontakt s lidmi, vlastně tam sedím přímo mezi diváky. Je to pro mě zajímavé i proto, že jsem tam kdysi jako žák s fotbalem začínal,“ připomíná svitavský hlasatel stadion v ulici Antonína Slavíčka, kde má klub hřiště s umělým povrchem.

Jaroslav Pišín náleží mezi hlasatele, kteří se snaží nabídnout návštěvníkům nejenom strohé informace o daném zápase, ale širší paletu informací. Ať už z dění ve svitavském oddíle, výsledky jeho ostatních družstev nebo třeba aktuální ligové duely.

„Myslím si, že takový informační servis patří na fotbale k věci. Dnes, kdy člověk má k dispozici internet, je všechno mnohem snazší než v minulosti. Snažím se vyhledávat zprávy i o týmech soupeřů, o tom, proč ten který svitavský hráč nenastoupí a podobně. V této souvislosti musím poděkovat za velmi dobrou spolupráci vedení klubu, které mi poskytuje kvalitní podporu. A také bych rád ocenil svého kolegu Jirku Čeňka, jenž mi u mikrofonu pomáhá. Je to člověk k nezaplacení,“ zdůraznil Jaroslav Pišín.

A co ohlasy z řad svitavské sportovní veřejnosti? „Že by mi někdo něco vyčítal, to se nestává. Spíše se najde člověk, který mi řekne: Bez tebe bych z toho fotbalu neměl žádný zážitek. To mě to samozřejmě potěší. Osobně mám radost, když odcházím ze stadionu a mohu si říci, že všechno klaplo a nic jsem nepokazil. A i když se nějaká chybička sem tam vloudí, tak se opravím a je to,“ nedělá si hlasatel ze svého „povolání“ těžkou hlavu.

Od října minulého roku ovšem Jaroslav Pišín do svého království na Svitavském stadionu nevkročil. Nebylo proč, fotbal se nehraje a asi ani PES v tuto chvíli neví, kdy se zase hrát bude. Chybí mu mikrofon? „Chybí, to víte, že ano. Už proto, že mi bude pětasedmdesát a v tomhle věku si člověk říká, jak dlouho na to bude ještě stačit. Ale nenaděláme s tím nic. Určitě bych rád u hlasatelství zůstal a chci pokračovat, dokud mi budou síly stačit,“ netají se muž, bez jehož hlasu si fotbalová utkání ve Svitavách fanoušci neumí představit.

Sportovním osudem Jaroslava Pišína se kromě fotbalu stala cyklistika. Mnoho let v ní pracoval jako rozhodčí a podíval se na řadu významných domácích akcí. Tou nejatraktivnější jistě byl Závod míru. „V době krátce po revoluci, kdy tomuto závodu šéfoval Pavel Doležel, jsem na něm byl dvakrát rozhodčím při etapách na našem území. Několikrát jsem absolvoval tehdy populární Tour de Bohemia, často jsem jezdil do Brna na dráhařské závody, a to včetně mistrovství Evropy. Rozhodoval jsem na řadě republikových mistrovství v cyklokrosu i na silnici, nejdále jsem byl v Maďarsku,“ popsal Pišín svoji cyklistickou kariéru.

Teď se ovšem především těší, až budou okolnosti fotbalu příznivější a bude moci opět zasednout do kabiny hlasatele.