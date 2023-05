Přeborový vítěz poprvé na jaře padl. Bohdaneč loupila v Heřmanůvě Městci

Jak to zatím vypadá? Do konce Krajského přeboru zbývají tři kompletní kola a situace pro celky z Pardubicka je na jednu stranu rozhodně příznivá, jelikož Horní Ředice jsou suverénním vítězem, ale na druhou stranu jsou i týmy, které se strachují o pád do I. A třídy. Do nižší soutěže sestoupí s jistotou dva celky. Zatím to mají nejhůře rozehrané fotbalisté Moravan. Ti narazili v 27. kole na Libišany a prohráli 0:4. Sestup však vyjma Moravské Třebové hrozí i Přelouči, která těsně padla v Lanškrouně. Svěřenci trenéra Cirkla sice začali na jaře bodovat a v sestupovém pásmu se zatím nenachází, ale během tří kol se může stát cokoliv. Přečtěte si ohlasy trenérů a dalších zástupců klubů v našem článku.

ilustrační foto | Foto: Petr Hrnčíř

Kanonýr Deníku Lábr nasázel šest branek Tetovu. Od gólmana schytal pár nehezkých slov /ROZHOVOR/ Jako na houpačce. Rohovládova Bělá nedávno dostala pořádný debakl od Dašic,… Přečíst článek > Přelouč - Lanškroun 1:2 (1:1) Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Domácí zápas s Lanškrounem nám nevyšel dle představ. Hosté vstoupili do utkání lépe, byli více na míči a ukazovali, že právem okupují vršek tabulky. Nám se nedařila kombinace a v samotném střetnutí jsme si moc šancí nevytvořili. Dokázali jsme ještě vyrovnat, když se prosadil Čada, ale v závěru hosté přidali druhou a rozhodující trefu. Z prohry se musíme rychle oklepat a příště předvést lepší výkon." Holice - Vysoké Mýto B 3:0 (1:0) Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): "V průběhu celého zápasu jsme byli víc na míči a i přes pozornou obranu soupeře jsme si vytvářeli šance, které jsme ale nepromněňovali. Důležitý byl gól do šatny. V závěru hosté hru trochu otevřeli a my zužitkovali dvě brejkové situace." Litomyšl - Pardubičky 3:1 (1:0) Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Do utkání jsme vstoupili dobře a celý první poločas se odehrával podle našich představ, až na jednu výjimku, kdy rozhodla, pro mě z nepochopitelneho důvodu, individuální chyba, která dá se řict, že rozhodla zápas. Na začátku druhého poločasu jsme inkasovali dva slepené góly a bylo po zápase." Libišany - Moravany 4:0 (1:0) Petr Šmeral (trenér Libišan): "Zápas probíhal poměrně v poklidu. Hosté vůbec nepůsobili odevzdaným dojmem. Rozhodl druhý gól, který pak předurčil zbytek zápasu. Jsem rád, že jsme náročný program zvládli na jedničku." Choceň - Horní Ředice 3:2 (2:1) Petr Rydval (trenér Horních Ředic): "První poločas jsme měli ještě v hlavách, že jsme vyhráli přebor a domácí dali dva góly. Po změně stran už jsme dominovali, ale výsledek jsme neotočili. Domácí bojovali a výhru si zasloužili." Heřmanův Městec - Lázně Bohdaneč 0:2 (0:0) Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "I když jsme byli lepším týmem, vítězství se nerodilo vůbec lehce. Dlouho jsme nemohli najít recept na pevnou obranu domácích. Až to na sebe vzal Hundák a poslal nás do vedení. Pak sice přišla, po nešťastném zásahu, červená karta, ale i v deseti jsme hráli dobrý fotbal a dokonce v samotném závěru pojistili cenné vítězství." Další výsledky: Libišany - Moravany 4:0 (1:0).

