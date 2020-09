Zpátky na zem. Do Horních Ředic přiletěl trenér Čáp. Své svěřence vzal do oblaků, ale nyní dopadli tvrdě na zem. V domácím prostředí podlehli Heřmanovu Městci. Ostatní zástupci pardubického okresu se střetli mezi sebou. Obě derby ovládly hostující týmy. Zatímco v případě Holic se na půdě Rohovládovy Bělé jednalo o tutovku, tak Pardubičky v Moravanech překvapily. Do víkendového programu znovu zasáhla vyšší moc. Pozitivní test na Covid – 19 se objevil v Rosicích.

Krajský přebor

Moravany – Pardubičky 0:3

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Nevím, jestli hosté vyhráli zaslouženě. Každopádně ale využili prakticky všechny svoje šance. To nám se již ve druhém utkání za sebou nepodařilo.“

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Třicet minut jsme v Moravanech předváděli výkon, ze kterého se musela domácím motat hlava. Myslím si, že výsledek 2:0 byl v tu chvíli k nim hodně milosrdný. Jenže poté přišlo v hlavách našich kluků uspokojení, přestala se plnit taktika. A především předváděná hra, kterou se chceme prezentovat. Fotbal se změnil v chaos. Soupeř přebíral iniciativu a začal nám pořádně zatápět. Ve druhé půli už to z naší strany bylo mizerné. I tak jsme ale utkání dovedli do vítězného konce, což je v tuto chvíli nejdůležitější. Tři body jsou velmi cenné. Pochválit bych chtěl excelentně hrajícího Hofmana, který byl jednoznačně nejlepším hráčem celého zápasu.“

Rohovl. Bělá – Holice 1:3

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Situace v našem kádru je již kritická. Během týdne přibyli na marodku a karanténu další dva hráči, takže k derby na lavičku střídajících usedl pouze náhradní brankář. Ten dokonce musel odehrát takřka čtyřicet minut v útoku. Po Lanškrounu jsme měli za soupeře další tým z čela tabulky. Holice si vítězství zasloužily, dokázali jsme jim vzdorovat pouze poločas, přestože další šance jsme rozhodně měli. Bohužel naše střelecká potence je žalostná.“

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Do utkání jsme vstupovali mírně oslabeni, ale na druhou stranu se otevřela možnost dostat do hry mladé kluky. To byla výzva jak pro nás trenéry, tak pro zmíněné hráče. Zápas se zkraje vyvíjel podle našich představ, ale druhou branku, která by nám dala klid do další hry jsme nepřidali. Naopak jsme se chovali dost naivně při bránění domácích, a tak po naší chybě. Nebyla rozhodně jedinou, a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Věděli jsme, že musíme nějak reagovat. Kromě lehké úpravy v sestavě jsme snad kluky o poločase přesvědčili o větší zodpovědnosti v zadních řadách a větší aktivitě směrem dopředu. Myslím, že se to po změně stran ukázalo. Když pominu pár standardních situací soupeře, tak jsme byli aktivnější a utkání dovedli do vítězného konce.“

H. Ředice – Heřmanův Městec 1:2

Antonín Čáp, trenér Horních Ředic „Nenavázali jsme na předchozí výkony a zaslouženě prohráli. Divákům se utkání absolutně nemohlo líbit. S kombinační fotbalem to nemělo nic společného. V zápase spíše převládaly emoce a agresivita. Ale, to ať si vyhodnotí jiní lidé. Nechci se na to vymlouvat. Prostě jsme udělali více chyb než soupeř, a proto jsme neuspěli. Ke hře hostujícího týmu se nechci vyjadřovat. Z profesionálního hlediska jen, že soupeř přijel hrát se zajištěnou obranou, agresivitou v osobních soubojích, hrát na rychlé brejky a využít jakoukoli standardní situaci. I tímto se dá uspět. My takhle hrát v domácím prostředí nemůžeme. Musíme dát do hry více srdíčka.“

I. A třída

Přelouč – Načešice 1:1, penalty 4:2

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Neumíme vyhrávat za tři body. Do utkání jsme vstoupili aktivně a byli jsme za to odměněni vedoucí brankou. Jenže potom, jako když utne. Hráči si začali dělat na hřišti, co chtěli. Z obou stran se jednalo v prvním poločase o fotbalovou hrůzu. Nehledě na vedení 1:0 jsem spustil v kabině bouřku. Kluci se po změně stran zlepšili o sto procent. Vytvářeli jsme si jednu šanci za druhou. Jenže znovu jsme rozchytali hostujícího gólmana k ligovému výkonu. Zahodili jsme minimálně šest tutovek. A zákonitě přišel trest. Načešice z jediného kloudného útoku za celý zápas vyrovnaly. Pak už remízu zuby nehty ubránily. Alespoň, že jsme zvládli penaltový rozstřel.“

Rosice n. L. – Libišany, nehráno

Utkání bylo odloženo kvůli jednomu pozitivnímu testu na COVID – 19 v rosickém týmu.

I. B třída - A

L. Bohdaneč – Slatiňany 5:1, dohrávka

Tomáš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Navýsost se nám povedl vstup do zápasu. Soupeře jsme zaskočili dvěma rychlými góly a do poločasu rozhodli o výsledku. Druhá půle se už jen dohrávala. Škoda, že jsme dovolili zkazit Jahelkovi čisté konto.“

Srch – Skuteč 1:1, penalty 9:10

Miroslav Kaluža, trenér Srchu: „V okleštěné sestavě jsme odehráli zápas, který nám přinesl bodové ohodnocení. To jsem po hráčích před utkáním požadoval. Tým pracoval podle mých představ a při troše štěstí to mohlo být i lepší. Děkuji všem hráčům za předvedený týmový výkon.“

Horní Jelení – Choltice 2:0

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Zasloužená výhra. Po úvodním oťukávání jsme se dostali po zaváhání hostujícího gólmana do vedení. Dále jsme si vytvářeli gólové příležitosti, hlavně ze standardních situací. Nicméně nepodařilo se nám míč dotlačit za brankovou čáru. Takže i v poločase bylo vše otevřené. Ve druhé půli hosté přidali na aktivitě, ale do vyložených šancí jsme je nepouštěli a hlídali si náskok. Ten jsme nakonec ještě zvýšili po rohovém kopu. Pochvala směřuje ke všem hráčům, přesto vypíchnu dvě jména. Tomáš Motyčka, který si na svém postu počínal jako starý mazák a Jarda Zerzan, který v jednačtyřiceti vstřelil dva góly. Ukázal, že zraje jako víno. Zůstáváme pokorní, protože víme, že fotbalová štěstěna je vrtkavá. Uvidíme, co přinese příští týden. “

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Den blbec. V neděli bylo třináctého, tak možná proto nám nebylo souzeno. Porazili jsme se sami. My zkrátka nemůžeme dostat nějaké normální góly, aby nás někdo zatlačil. Při prvním našeho brankáře ozářilo ostré slunce. Promáchl dlouhý nákop, míč se mu odrazil od ramene a spadl za něj, kde ho domácí hráč doťukl do sítě. Druhá branka padla po rohu. Při strkanici chtěl náš hráč odkopnout míč, ale jak byl vykolejen z pohybu, tak ho poslal do vlastní brány. Připravovali jsme se na Šimka, přes kterého to Jelení hodně hraje. Toho jsme zpacifikovali, ale pak si to takhle hloupě prohrajeme. Bylo to remízové utkání. Domácí měli v prvním poločase jednu tutovku a pak šli ještě při naší hře vabank sami na bránu. V sestavě v jaké jsme museli kvůli zraněním a nemocem nastoupit, jsme podali slušný výkon. I přesto to nebylo herně špatné.“

Lázně Bohdaneč – Prosetín 5:2

Tomáš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Jako přes kopírák dohrávky. První poločas, který skončil 5:0, byl z říše snů. Druhá půle byla už jen o pohlídání výsledku. Přesto kluci zaslouží za první pětačtyřicetiminutovku plné absolutorium. Hosty lze pochválit za to, že se nevzdali a rvali se až do závěrečného hvizdu.“

Stolany – Řečany n. L. 3:1

Hostující klub hlas po prohraném utkání nedodal.