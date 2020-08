Kdo přišel v Moravanech na zápas tři minuty po zahájení neviděl, dva góly v síti Třemošnice. Nakonec domácí naděli soupeři buro. Holice vyhrály i podruhé a jako jediné v soutěži ještě neztratily ani bod.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Moravany – Třemošnice 5:0

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Utkání rozhodl náš výborný začátek. Po třech minutách jsme vedli 2:0. Mohli jsme vzápětí přidat i další, ale ty přišly až ve druhé polovině prvního poločasu. Po přestávce jsme skóre ještě navýšili. Dalším pozitivem je, že jsme zvládli zápas s nulou. Tentokrát jsem spokojen s výsledkem i předvedenou hrou. Za to bych chtěl hráčům poděkovat, protože po vstupním nevydařeném utkání to nebylo moc jednoduché.“

Č. Třebová – Holice 1:3

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Už v týdnu před utkáním jsme věděli, že přijdou nějaké absence. Tak jsme nastoupili do utkání s respektem a v trochu pozměněné sestavě. Kluci to ale vzali za správný konec a jsem proto rád že to na náš tým nemělo žádný negativní vliv. Týmovým výkonem jsme si zaslouženě došli pro tři body. Chválím celý tým ale je to pořád jenom začátek soutěže a proto je nutné zůstat nohama na zemi. A poctivě se připravit na další utkání.“

H. Ředice – M. Třebová 0:7

Jaroslav Míchal, trenér Horních Ředic „Projevila se herní vyspělost a zkušenost soupeře v nekompromisním trestání individuálních chyb. Na rozdíl od našeho mladého týmu, který nedokázal několik šancí využít. Ne až tolik za předvedenou hru, ale za výsledek se musíme omluvit našim věrným fanouškům. Nezbývá nic jiného, než se nadále poctivě připravovat na další utkání a za pochodu pracovat na zlepšení výsledku, který všichni s trpělivostí očekáváme.“

Litomyšl – Rohovl. Bělá 0:1

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Věděli jsme, že nás v nečeká nic lehkého, přesto jsme byli odhodláni odčinit nepovedený druhý poločas z minulého utkání. Kluci hráli po celý zápas to, co jsme si řekli, nepustili soupeře takřka do ničeho. Na obou stranách byly nastřelené tyče, nějaké pološance, ale zápas jsme zvládli takticky na výbornou, od brankáře až po útok. Byli jsme odměněni gólem Deutsche v 89. minutě. Již v prvním zápase jsme měli absenci hráče v karanténě s koronavirem, v týdnu přibyl další, tak věřme, že se to uklidní. Toto vítězství je také odměnou za poctivě odmakané tréninky, pochvala pro celý tým.“

Pardubičky – Choceň 0:2

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Zcela po zásluze jsme na domácím hřišti prohráli. Hráči si musí sáhnout do svědomí, zda odevzdávají na hřišti maximum. Takhle totiž nemáme šanci uspět.“

Zdroj: Deník

I.A TŘÍDA

Rosice n. L. – Žamberk 3:3, penalty 9:8

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „Pochválím náš tým za přístup k zápasu i výkon, i když jsme jeden bod zbytečně ztratili. V posledních deseti minutách soupeř dvakrát zaútočil a vytěžil dva góly. Tři body měly zůstat doma. Myslím, že rozhodčí mohl k některým zákrokům přistupovat přísněji, ale to nás neomlouvá. Pozitivem je, že jsme pak vyhráli na penalty, což se nám málokdy podaří. V utkání třikrát skóroval Patrik Fidler, který skvěle začal plnit roli útočníka.“

Dolní Újezd – Přelouč 6:5

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Mám sto chutí s tím prásknout! Dvacet minut před koncem jsme vedli 5:2 a do té doby jsme na trávníku zcela dominovali. Jenže naši borci si mysleli, že už je konec zápasu, bylo jim asi velké vedro, a vykašlali se na to. Domácí vycítili šanci a především zásluhou standardek neuvěřitelně otočili vývoj střetnutí. Poslední branku jsme si nechali dát v devadesáté minutě.“

Vy. Mýto B – Libišany 1:5

Petr Kuric, hrající předseda Libišan: „Po první půli jsme šli do kabin s dvoubrankovým vedením. Druhou jsme začali aktivně, bohužel se do vlastní brány trefil Hrůša. To nás ale nabudilo a už jsme domácí k ničemu nepustili. V poslední čtvrthodině jsme je deklasovali třemi góly a dovedli utkání k vítěznému konci.“

I. B TŘÍDA

Srch – Prosetín 2:5

Miroslav Kaluža, trenér Srchu: „Mám pocit, ze si hráči přenesli očekávání, mého prvního zápasu v Srchu na svá bedra a odehráli jej v nějaké křeči. Po většinu zápasu se nám nevedla přechodová fáze. Když už jsme se k něčemu dopracovali, zbrklostí a nekoncentrovaností jsme v koncovce pohořeli. Soupeř potrestal každou naší chybu gólem a proto si zaslouženě odvezl tři body.“

Skuteč – Choltice 3:0

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Ve třetí minutě jsme si dali po nedorozumění stopera a gólmana vlastňáka. V tu chvíli na nás padla deka, ze které jsme se už nevyhrabali. Další dva góly jsme nabídli domácím po přestávce svým nedůrazem. My jsme si vytvořili pouze náznaky šancí.“

Slatiňany – Řečany n. L. 3:1

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Věděli jsme co nás čeká a podle toho nastavili taktiku. Bohužel jsme brzy inkasovali po neuvěřitelné školácké chybě. Nic jsme, ale nechtěli měnit a z jedné příležitosti si vytvořili penaltu, kterou jsme proměnili. Soupeř měl jasně více ze hry a když jsme se nechali jednou vyhecovat, hned nás do otevřené obrany potrestal šatňákem. Druhá půle byla z naší strany o něco lepší, když jsme byli směrem do předu odvážnější. Vytvořili jsme si dostatek možností na zvrat. Jenže jsme nevyužili a v závěru při hře na risk inkasovali potřetí.“

H. Jelení – Rozhovice 1:0

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Po Bohdanči nás čekal další silný soupeř. Podle očekávání měl převahu a my jsme hrozili z brejků. Po jednom z nich byl sražen Dan Nechvíle a penaltu Cach proměnil. Druhý poločas jsme se soustředili na ubránění vedení, přesto jsme mohli navýšit skóre. Hosté hrozili zejména ze standardek, které výborně zahrával Stejskal. Simon nás ale držel. Jsem rád, že kluci dokázali zopakovat výkon z prvního kola. Navíc děkuji dvojici Tomáš Richter a Martin Skutil, kterou už příště neuvidíme. Stejně jako ostatní nechali na hřišti vše a do týmu zapadli.“

Svratouch – Bohdaneč 1:1

Tomáš Jupa, vedoucí mužstva Lázní Bohdaneč: „Plusové dva body do tabulky pravdy se hodí, ale určitě měly být tři. Může nás mrzet několik promarněných šancí. Přestože domácí vsadili na pevnou obranu. Bohužel se opakovala schopnost soupeře potrestat jakoukoliv naší chybu. Penalty byly spravedlivým odrazem poměru sil na hřišti během utkání. Stálé nejsme kompletní, a tak děkuji všem za přístup k zápasu. Zejména Vaškovi Kejmarovi který hrál opravdu s velkým sebezapřením.“