Zapomeňte na pojem Blaničtí rytíři. Objevili se totiž Stolanští… Choltice měly smůlu jako hrom, když se jim vážně zranili dva hráči. Domácí v tu chvíli byli daleko, tak první pomoc poskytli hosté. V přeboru naplno bodovaly: tradičně Holice a poprvé doma Pardubičky. Horní Ředice ukořistily cenný bod ve Svitavách. Rohovládova Bělá vyšla naprázdno u vedoucího celku. Žehrat může na pátou minutu, kdy přišla o hráče i nulu. Moravany doplatily na vyšší moc a neproměněné šance.

Krajský přebor

Holice – Litomyšl 4:1

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Utkání jsme zvládli, ale nebylo to tak jednoduché, jak napovídá výsledek . Soupeř byl houževnatý a my mu povolil, na můj vkus, až moc nebezpečných situací. Jsem proto rád, že přes brzký hendikep, do kterého jsme se dostali, kluci neztratili hlavu a trpělivou hrou utkání ještě v prvním poločase otočili. Přesto, že jsme stav navýšili až na konečných 4:1, musíme určité fáze zvládnout příště lépe.“

M. Třebová – Moravany 3:2

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Na soupeře jsme se dobře připravili, a proto jsme zvládli začátek. Bohužel poté zasáhla vyšší moc, která dostala domácí do hry. Nicméně, kdybychom proměnili alespoň polovinu našich tutových šancí, nepomohla by jim ani svěcená voda. Bral bych i jeden bod, i když vzhledem k průběhu utkání by i ten byl málo. Jediné pozitivum je to, že si těžkou premiéru odbyl mladý gólman Metelka, který zachytal velmi dobře.“

Pardubičky – H. Městec 5:1

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Konečně jsme dokázali potěšit naše fanoušky i na domácí půdě. Po velmi kvalitním prvním poločase jsme zaslouženě vedli díky hattricku Svatoně. Ve druhém jsme sice polevili v aktivitě, ale bez problémů jsme dokráčeli ke třem bodům. Za výkon, především v první půli, chválím celý tým.“

Svitavy – Horní Ředice 1:1, penalty 6:5

Antonín Čáp, trenér Horních Ředic „Opět jsme předvedli výkon na hraně možností. Domácí nás v úvodu podcenili a my už ve třetí minutě otevřeli skóre. Ke konci prvního poločasu, po naší jedné z ojedinělých chyb v defenzívě se domácí dočkali vyrovnání. Ve druhém poločase byli Svitavští dominantnější, ale výraznou brankovou situaci si nevytvořili. Naopak tři minuty před koncem jsme jim mohli sebrat vítr z plachet. Remíza na konci zápasu byla pro nás úspěchem.“

Lanškroun - Roh. Bělá 2:0

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Stále nás trápí absence některých hráčů, tak jsme odjížděli s možností pouze jediného střídajícího hráče. Ten musel na hřiště už v páté minutě, když si obnovil zranění stoper Nepivoda. Aby toho nebylo málo, v té samé minutě jsme si dali nešťastný vlastní gól. Na konci první dvacetiminutovky přidali domácí po pěkné kombinaci druhý. Bohužel máme velké problémy se zakončením. Už tři zápasy jsme nedali gól ze hry. I v tomto utkání jsme měli šance, dvakrát jsme šli do brejku tváří v tvář brankáři… Přesto bych chtěl hráčům poděkovat za obětavý výkon proti lídru“

I. A třída

Libišany – Polička 3:1

Petr Kuric, hrající předseda Libišan: „Hned v úvodu jsme zahodili slibné šance. Naopak hosté hned první chybu naší obrany potrestali. Poté jsme nedokázali proměnit žádnou možnost a se štěstím jsme již neinkasovali. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji a soupeře jsme začali přehrávat. Nás tlak narůstal a vyústil ve vyrovnávací branku Jošta po důrazu ve vápně. V 72. minutě jsme šli do zaslouženě do vedení po rohového kopu a hlavičce Motyčky. Náš tříbodový zisk zpečetil Bukač.“

Žamberk – Přelouč 1:1, penalty 1:4

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Náš výkon i morálka mužstva se zvedají. Kluci nechali na hřišti všechno, i když to ve venkovním zápase o pomyslných šest bodů neměli jednoduché. Zápas by vyrovnaný. My jsme udeřili jako první, ovšem v závěru prvního poločasu domácí vystupňovali tlak a zaslouženě vyrovnali. Po přestávce se pokračovalo ve stejném duchu. Žamberk dělal vše proto, aby získal tři body. My jsme v závěru zahodili tutovku. V penaltách si kluci dali záležet a plusový bodík je doma.“

Ústí n. O. B – Rosice n. L. 4:0

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „Než jsme se rozkoukali, tak jsme ve druhé minutě dostali rychlý gól, když náš stoper uklouzl ve vápně. Měli jsme pak dvě gólovky, jenže nedali a po první půli prohrávali 0:2. Chtěli jsme to po přestávce změnit, soupeř byl kvalitní, ale hratelný. Do kolen nás ale dostal gól z přísné penalty, za stavu 3:0 už jsme neměli na to, abychom s výsledkem něco udělali. Soupeř bral zaslouženě body. Rozhodly dva rychlé góly v úvodech poločasů, to byly klíčové momenty.“

I. B třída - A

Choltice – Stolany 2:2, penalty 3:1

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „V první půli jsme byli lepší a vedli 2:0. Jenže kvůli zranění jsme museli udělat změny v sestavě. Toho soupeř využil a gólem do šatny zápas zdramatizoval. Po přestávce převzal iniciativu a zaslouženě vyrovnal. V penaltách se vytáhl Vašíček, který je prostě chytá dobře. Stínem jsou dvě vážná zranění. Nejdříve si ve čtvrté minutě přetrhl vazy v kotníku Hutla, který už je pro zbytek podzimu out. No a ve 37. minutě po hlavičce špatně dopadl na zem Praus. Musím ocenit přístup hostujících hráčů, kteří přestali hrát a okamžitě přiběhli k našim klukům.“

Dobříkov – L. Bohdaneč 3:2

Tomáš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Vinou dlouhodobého zranění tří hráčů, příjemných starostí v podobě narození potomků u dvou hráčů, červených karet, dovolené, nebo pracovního vytížení jsme odjeli do Dobříkova v silně okleštěné sestavě. Vypomohli nám kluci z béčka a nastoupit museli i ti, kteří nejsou vůbec v tréninkovém zatížení. I přesto jsme si minimálně bod měli odvézt. Bohužel jakékoliv naše zaváhání soupeř potrestal. No a když v 90. minutě po rohu Sadílek z malého vápna koníčkem přestřelil bránu, museli jsme domů s prázdnou.“

Řečany n. L. – Srch 2:1

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Ze začátku jsme se sice hledali, ale ve druhé půli už jsme byli více u míče a vytvářeli si šance. I když první gól Wiesnera byl z říše snů každého hráče. Bombou z pětadvaceti metrů vymetl šibenici. Srch i v deseti trochu otevřel obranu. Při jednom se sólových úniků byl ve vápně sražen Bank, ovšem penaltu jsme zahodili. Kluky to nesrazilo a odměnou jim byla trefa Kašprišina. Soupeř stihl jen korigovat. Chválím všechny hráče za zlepšený výkon oproti minulým zápasům a kluky nad čtyřicet let, kteří nám pomáhají v této nelehké době.“

Miroslav Kaluža, trenér Srchu: „První poločas byl vyrovnaný. Ve druhém jsme po obdržení červené karty inkasovali dvě branky. Po zbytek utkání jsme sice byli herně lepším týmem, ale už jsme pouze korigovali výsledek brankou Horyny. “

Nasavrky – Hor. Jelení 4:5

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Než jsme se rozkoukali, tak jsme prohrávali 0:2. Naštěstí jsme se okamžitě dostali na kontakt. Bohužel jsme se ze smrtících brejků nepoučili a ve 20. minutě to bylo opět o dva. Naši borci se však nesložili a znovu se rychle dotáhli na dostřel. Po pauze jsme převzali iniciativu a třemi góly zápas obrátili. Místo abychom dali na 6:3, tak jsme těsně před koncem inkasovali a pak se báli o výsledek. Smekám klobouk před svými svěřenci, jak se dokázali vyrovnat s nepříznivým vývojem. Co se nedařilo herně, nahradili bojovností a urputností.“