Otázka za milion… Jednalo se o poslední dějství v podzimní části, nebo se bude po čtrnáctidenním půstu pokračovat. To ví vážně jen hvězdy a možná „plukovník“. Každopádně okresní zástupci k utkáním přistoupili, jako kdyby už se nemělo hrát. Nebodovaly pouze Pardubičky a Choltice.

Krajský přebor

Holice – Třemošnice 2:0

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Po dvou nepovedených výsledcích jsme na těžkém terénu zabodovali naplno. Jsem rád, že to hráči nic nepodcenili a nebezpečného, agresivně hrajícího soupeře porazili. Nic jednoduchého to nebylo, hosté docela zlobili. Už jsme byli kompletní a zejména v zadních řadách nám pomohl návrat Řezníčka. Jsem také rád že vítězství nebylo vykoupeno nějakým zraněním. Z mého pohledu sudí pustil až zbytečně ostřejší hru, při které hráči kolikrát nejsou schopni odhadnout co je a co není zákrok za hranicí. Když to převedu, jeden týden inkasujeme červenou kartu a druhý se to za totožné zákroky řeší domluvou. Hráčům za výkon děkuji. Je jen škoda že nás čeká minimálně dvoutýdenní půst…“

R. Bělá – Mor. Třebová 1:1, penalty 7:6

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Před zápasem jsme řešili vážnou situaci díky náhlé absenci obou našich stoperů. Jinak utkání začaly oba týmy zodpovědně zezadu. Ve 22. minutě nám zázračně zneškodnil šanci po pohledné kombinaci brankář. Hosté se ujali vedení ve 29. minutě dorážkou ze skrumáže po nedůrazu z naší strany. Těsně před poločasem jsme vyrovnali gólem z penalty po předchozím faulu brankáře. Druhý poločas byl vyrovnaný. V závěru jsme měli vyloženou šanci, kdy střela v poslední minutě těsně minula bránu. V penaltách jsme byli šťastnější, rozhodnout musela až osmá série. “

Litomyšl – Pardubičky 4:1

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Bohužel jsme museli odcestovat hned bez čtveřice hráčů základní sestavy. To bylo nakonec hodně znát. Nicméně vymlouvat se na to určitě nechceme. Příležitost dostali jiní hráči a ti měli utkání zvládnout. Místo toho jsme předvedli nejhorší výkon podzimu. Více to komentovat nebudu. Znovu bych se zbytečně rozčílil…“

H. Ředice – Č. Třebová 3:1

Antonín Čáp, trenér Horních Ředic „Poslední zápas před čtrnáctidenní fotbalovou pauzou, navíc za zavřenými dveřmi, moc fotbalové krásy nepřinesl. Odehráli jsme náročné utkání s houževnatým a nepříjemným soupeřem. Jsem sice rád za tříbodový zisk, ale zklamán z předvedeného výkonu. Úvod zápasu nám nevyšel podle představ a Třebová šla zaslouženě do vedení. Obdržená branka nás probrala a začali jsme bojovat. Do poločasu jsme skóre otočili dvěma brankami Hrdého a Švece. Druhý poločas jsme začali o něco lépe. Ve 47. minutě jsme dali třetí branku, spíše nám ji darovali hosté sami, byla vlastní. Pak jsme nepochopitelně přestali hrát a do konce zápasu se strachovali o výsledek, který jsme nakonec ubojovali.“

Luže – Moravany 3:4

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Na podobných zápasech by neměli chybět diváci. Padlo sedm branek a v u tkání jsme byli svědky tří obratů ve skóre. Střetnutí pro nás dopadlo se šťastným koncem. Mohlo to ale skončit klidně obráceně. Jsem rád, že jsme podzim zakončili vítězně, ale ještě radši budu, když se zmýlím. Chválím celý tým. I když jsme prohrávali dvougólovým rozdílem tak pořád makal.“

I. A třída

Přelouč – Zámrsk 6:2

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Ze zápasu jsem měl obavu, protože v Libišanech jsme hráli hrozně. Podali jsme však nejlepší výkon podzimu. Zápas nám sedl a byli jsme ve všech směrech lepší. Soupeř hrál hodně ofenzivně, my jsme ho trestali z protiútoků. Možná budu muset před každým utkáním vyhlásit, že je poslední… Jako v tomto nuceném případě.“

Svitavy B – Libišany 2:4

Petr Kuric, hrající předseda Libišan: „Mělo se hrát na umělé trávě, ale na žádost Svitav jsme přistoupili že se bude hrát na přírodní trávě. Překvapení pro nás bylo že na druhém hřišti. Domácí jen nakopávali míče. První branku vstřelili už ve 4. minutě po nedůrazu v naší defenzivě. Poté jsme je zatlačili, leč bez brankového efektu. Ve 29. minutě se po metrovém ofsajdu dostali do dvoubrankového vedení. Za chvíli jsme snížili z penalty a pak už se hrálo jen na jednu bránu. Ještě do poločasu vyrovnal Fidra a stejný hráč dokonal po hodině hry obrat. No a v 76. minutě si udělal z domácích obránců kuželky Kraják a nekompromisně zavěsil. S největší pravděpodobností to ale byl poslední zápas podzimu…“

Vys. Mýto B – Rosice 0:3

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „Po taktické stránce to byl z naší strany zvládnutý zápas. Nepřijeli jsme do Vysokého Mýta kompletní, chtěli jsme hrát zodpovědně odzadu a pokud možno těžit z brejků. V první půli se nám to moc nedařilo, po přestávce jsme z minima vytěžili maximum a vstřelili tři góly. V 56. minutě posunul Pipek míč na Fidlera, který postupoval na domácího gólmana a zakončil přesně. I u druhé trefy se prosadil Fidler, třetí gól padl po vydařené kombinaci, kterou po přihrávce Jana Růžičky zakončil Lejsek.“

I. B třída - A

Horní Jelení – Srch 1:1, penalty 3:4

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Srch rozhodně nepředváděl hru posledního mužstva tabulky. Prezentoval se aktivním, běhavým fotbalem a zejména z pravé strany létaly do našeho vápna velmi nebezpečné centry. Na nás bylo vidět, že nám soupeř moc nesedí a navíc bylo znát, že ze středeční dohrávky se Skutčí máme ještě těžké nohy. Přesto jsme se v první půli ujali vedení, kdy chladnokrevně skóroval Cach. Ve druhém poločase hosté ještě víc přidali a nakonec jsme byli rádi, že remíza vydržela až do konce zápasu. Bod navíc si Srch zasloužil víc než my.“

Miroslav Kaluža, trenér Srchu: „Podali jsme nejlepší výkon podzimu. Po cely zápas jsme byli lepším týmem, jen to zakončení nás potrápilo. Škoda pauzy, která nastává.“

Láz. Bohdaneč – Skuteč 6:0

Tomáš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Věděli jsme, že se soupeř prezentuje rychlou, kvalitní hrou. Kladli jsme hráčům na srdce, že to bez dobrého pohybu nepůjde. Od začátku jsme vytvořili na hosty tlak a důraznou hrou před bránou jsme šli rychle do vedení. Ve druhé půli jsme nastoupili v rychlosti jako v první a z tlaku rezultovaly dvě penalty. Bylo to jednoznačně, nejlepších devadesát minut podzimu.“

Rozhovice – Řečany 2:3

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Konečně jsme zvítězili i na venkovním hřišti. Vypadalo to, že to bude snadná výhra, ale sami jsme si zápas zdramatizovali neproměňováním vyložených příležitostí. Soupeři jsme umožnili dvakrát z ničeho skórovat. Nutno podotknout, že domácí Radim Holub si počínal v zakončení opravdu jako pan střelec.“

Dobříkov - Choltice 7:1

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „V týdnu nám ke zraněným přibyli další nemocní s chřipkami a angínami. Covid ale žádný, kluci byli na testech. Odjeli jsme tak pouze v jedenácti a navíc s dorostenci. Musím poděkovat klukům z béčka, kteří se po svém sobotním zápase připojili k týmu. Hrálo se na těžkém terénu a na něm jsme se proti urostlým hráčům soupeře nemohli rovnat. Inkasovali jsme dvě rychlé góly a pak už jsme se neměli čeho chytnout.“