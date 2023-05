Rváčov - Přelovice 2:0 (1:0)

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Ve Rváčově jsme narozdíl od domácího celku neproměňovali šance a utkání jsme zaslouženě prohráli."

Rozhovice - Choltice 0:0 (0:0)

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): "Bylo nás akorát dvanáct. Už se těšíme na konec sezony, protože máme mnoho absencí. V první půli kdybychom dostali pět branek, tak by se nikdo nemohl divit, ale zachytal nám výborně gólman. Ve druhém poločase už domácí neměli žádné výrazné příležitosti a bod jsme si pohlídali. Bylo to hodně ubojované. Všem klukům za to děkuji, protože si této remízy moc cením. Musím ale přiznat, že nám nechybělo ani štěstí."

Chvojenec - Stolany 2:4 (0:3)

Petr Ehl (hrající sekretář Chvojence): "Hosté vlétli do zápasu jako uragán, když po 7 minutách vedli už 0:2. Pak se hra začala vyrovnávat, ale nám se nedařilo vstřelit kontaktní branku. Do konce poločasu přidali hosté ještě jednu branku a šlo se do kabin za stavu 0:3. Ve druhém poločase hostující celek polevil a nám se podařilo vstřelit dvě branky, které ale vedli pouze ke snížení stavu. Je škoda, že se nepodařilo proměnit více golových příležitostí, protože v tomto zápase jsme je měli."

Řečany nad Labem - Moravany B 3:1 (2:0)

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Čekali jsme dlouho, ale stálo to za to. Byli jsem tentokrát efektivní a kluci makali jeden za druhého. Byl to opravdu rozdíl oproti předchozím utkáním. Musíme teď v tomto nasazení pokračovat a výsledky se dostaví."

Rosice nad Labem - Opatovice nad Labem 3:3 (3:0)

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): doplníme

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Celou jarní sezónu nás sužují zranění klíčových hráčů a na výsledcích je to prostě znát. V Rosicich jsme o poločase prohrávali o tři branky a to nevěstilo nic dobrého. Ve druhé půli za nás nastoupili 3 dorostenci, kteří obrovskou bojovností nasměrovali náš tým málem k vítěznému obratu. Remíza je z pohledu obou poločasů naprosto zasloužená a nám se potvrdilo, že práce s mládeží je pro budoucnost klubu klíčovou investicí do roků příštích."

Horní Jelení - Hrochův Týnec 1:3 (0:2)

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Do zápasu jsme vstoupili tutovkami, které kdyby se proměnili, tak se zápas vyvíjí jinak. Bohužel se z toho stal zápas blbec, my jsme hráli a soupeř nás trestal z brejku. Druhý poločas jsme tlačili soupeře, kluci to chtěli otočit, ale fotbal se hraje na góly a ty bohužel dal soupeř."