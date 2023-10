Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "Začátek utkání byl zcela v naší reži a vytvořili jsme si čtyři vyložené šance, ale tři z nich pochytal domácí brankář a jednou jsme nastřelili břevno. Paradoxně v závěru poločasu šly z nařízené penalty do vedení Zápy. Do druhé půle jsme opět vstoupili aktivně a v 63. minutě se nám podařilo skóre vyrovnat. Poté měl každý z týmů po jedné šanci, kterou ani jedna strana nevyužila a proto si z půdy dosavadního lídra tabulky odvážíme bod."

Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "V Ústí se hrálo na velmi měkkém terénu. Kluci ovšem makali a snažili se. V utkání jsme šli do vedení, což nás jednoznačně povzbudilo, i když jsme za nedlouhou inkasovali. Celkově bohužel dostáváme hodně branek a to nás stojí body. V poli náš výkon snese přísné měřítko a branky střílet umíme. Potřebujeme v hlavách nastavit, že soupeř nám může kdykoliv ublížit. Aby naše koncentrace na obranu byla až do úplného konce herní situace."

Libišany - Holice 6:2

Jiří Kotal ml. (trenér Libišan): "Po minulém zápase jsme postrádali tři zraněné hráče. Museli jsme pozměnit sestavu. Mužstvo se s tím popasovalovo výborně a znovu ukázalo svoji inteligenci. Celou dobu jsme šli vítězství naproti a byla na nás vidět touha uspět. Chválím celý tým. Golman chytil penaltu, pohotového Kaufmana i produktivního Jošta. Střelec hattricku Ondřeje Krajáka. Těšíme se na zbylé zápasy podzimu.

Petr Kopa (trenér Holic): "Za 15 minut hry se nám vše rozsypalo jako domeček z karet. Opět po hrubých chybách v obraně jsme rychle inkasovali a dostali tak domácí do komfortní pozice. I když jsme snížili s pokutového kopu, tak ještě do poločasu jsme další branku obdrželi. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a dostali další možnost v podobě penalty. Tu jsme však neproměnili a téměř z protiútoku dostali další gól. Domácí už pak utkání s přehledem kontrolovali a zaslouženě vyhráli. My se musíme výrazně zlepšit v obranné činnosti a v posledních dvou kolech získat body."

Přelouč - Lázně Bohdaneč 0:3

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Vyrovnané utkání rozhodla vysoká produktivita hostů. Výsledek je pro nás možná až krutý. Musíme sebrat poslední síly a o body se poprat v dalším zápase."

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Kluci věděli o jak důležité body se hraje. Od začátku byli aktivní a hráli s vysokým nasazením. První gól nás nakopl a potom už jsme byli lepším týmem."

Prosetín - Horní Ředice 1:5

Jiří Janoušek (hrající trenér Horních Ředic): "Domácí začali velmi aktivně a nutno říct, že 30. minut byli lepším týmem. Také to vyústilo v jejich gól, kdy pod tlakem jsme udělali individuální chybu, která byla potrestána. Paradoxně nám ale tento gól pomohl a vybičovali jsme se k vynikajícímu výkonu a následně k zaslouženému obratu."

Heřmanův Městec - Pardubičky 2:1

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Zápas rozhodla naše nekoncetrovanost na začátku utkání, kdy jsme domácím doslova darovali dvoubrankové vedení. Po druhé inkasované brance jsme se probrali, začali jsme lépe kombinovat a vstřelili kontaktní branku. Druhý poločas jsme dobyvali domácí branku, vytvořili jsme si gólové příležitosti, byli jsme jasně lepším týmem, ale v zakončení nám chybělo více klidu. Výsledek je pro nás krutý, protože za předvedenou hru by jsme si aspoň bod zasloužili."

I. B třída

Choltice - Svratouch 2:0

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "Prvních patnáct minut bylo vyrovnaných. Poté jsme ale začali být jasně herně lepší. Měli jsme spoustu šancí, které jsme nedokázali proměnit, kvůli jejich golmanovi, který zachytal výborně. Druhá půle zopakovala to samé. Zaplaťpánbůh jsme poté jednu z šancí proměnili. Měli jsme natolik veliký tlak a naštěstí jsme dali i druho ubranku. Jednoznaznačná zálezitost."

Rosice nad Labem - Hrochův Týnec 2:2

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "V začátku to bylo vyrovnané. My jsme potom zaspali a soupeři jsme téměř přihráli na gól. Následně jsme vlastní chybou darovali hostům branku a rázem to bylo 0:2. My jsme ale ve druhé půli zabojovali a srovnali. Bod je asi zasloužený, byl to remízový zápas.

Opatovice nad Labem - Načešice 1:1

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "V posledním zápase v domácím prostředí jsme se chtěli rozloučit vítězstvím. Ačkoliv jsme do zápasu vstoupili lépe než hosté, neproměnili jsme několik šancí, které jsme si vypracovali a to se nakonec ukázalo jako stěžejní pro výsledek utkání. Dokázali jsme vstřelit branku jen z pokutového kopu, který Jirka Dujsík střelou k pravé tyči s jistotou proměnil. Ve druhém poločase se hosté zlepšili a také ač hráli v té době již v deseti, dokázali vyrovnat rovněž z penalty. Nutno podotknout, že se hrálo poměrně tvrdě, na což doplatil náš hráč Lukáš Voda nepříjemným krvavým zraněním holeně. Obě penalty se zahravaly po nedovoleném hraní rukou a obě byly bezpečně proměněny. Z našich hráčů se nejvíce dařilo kapitánovi Jirkovi Dujsikovi, který byl téměř u všeho důležitého dění na hřišti. Ale ani to prostě na zisk 3 bodů nestačilo."

Řečany nad Labem - Stolany 1:8

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Soupeř byl momentálně nad naší kvalitu. Stále se nám nedaří prolomit střeleckou potenci. Psychika některých hráčů je na pokraji zhroucení. Nezbývá nám nic jiného než to zkusit v posledním zápase podzimu."

Horní Jelení - Přelovice 3:1

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Do utkání jsme šli s cílem vyhrát a získat tři body, což se nám nakonec podařilo,ikdyz jsme na začátku hned po chybě inkasovali a 25min bylo tempo špatné. Pomohl nám gól do šatny,po přestávce jsme po pěkné akci navýšili skóre a udrželi to do konce. Výkon nic moc,ale bereme body!"

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Utkání jsme začali dobře a ujali jsme se vedení. Domácí ale dokázali do poločasu otočit stav a zápasy vyhráli. Děláme hloupé chyby, ze kterých dostáváme zbytečné branky."

Přelouč B - Rozhovice 2:6

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "Do utkání jsme vstoupili dobře a již po minutě jsme šli do vedení, kdy Klas získal míč na útočné polovině a zpoza vápna uklidil míč do branky. I po zbytek prvního poločasu jsme hráli dobře. Jedinou chybu, kterou jsme udělali ve středu pole, soupeř využil k vyrovnání. Do konce prvního poločasu jsme ale dál hráli aktivně, avšak naše snaha již další branku nepřinesla. V poločase jakoby pro nás utkání skončilo. Hráči se bohužel druhého poločasu spíše jen zúčastnili. Soupeř naší laxnosti využil záhy, když rozehraný aut a následný centr na hlavu využil hostující záložník a vzápětí centr z půlky hřiště a podklouznutí našeho brankáře k překvapení všech skončil v naší síti a bylo po utkání. Hosté pak ještě dvakrát třikrát skórovali, přičemž v tu dobu už naší obranou pronikali jak se jim zachtělo. Domácí diváky v závěru alespoň trochu potěšil Vančura, který skóroval hezkou ranou z přímého kopu a stanovil tak konečný výsledek utkání na 2:6."