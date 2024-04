OHLASY/ Krajský přebor i I. B třída pokračuje v plném tempu. Na vrcholu tabulky nejvyšší krajské soutěže se nic nezměnilo a Horní Ředice si drží pomyslný trůn po vítězství v Přelouči. Na záda jim stále dýchají Libišany, které zvládly střetnutí s rezervou Vysokého Mýta. V I. B třídě si důležité body vybojovaly Rosice nad Labem, které na půdě Rváčova vyhrály 3:2. Naopak Řečany nad Labem nezvládly střetnutí v Rozhovicích, kde schytaly šestibrankový příděl. Zbylé výsledky, tabulky a ohlasy trenérů najdete níže v článku.

ilustrační foto | Foto: Petr Hrnčíř

Libišany - Vysoké Mýto B 4:0

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Chvíli nám trvalo, než jsme se na hřišti uspořádali dle plánu, ale od začátku jsme byli nebezpeční dopředu. Bohužel jsme nadějně rozvíjející šance nedotahovali do konce. I přesto jsme ale vedli 2:0 v první půli. Ve druhé polovině jsme už dominovali, jen je škoda, že jsme se neprosadili víckrát. Výhra 4:0 nás ale posunula dál a těšíme se na další střetnutí. Vrchol pro nás však přijde za dva týdny s Horními Ředicemi."

Holice - Svitavy 1:3

Petr Kopa (trenér Holic): "Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání se zkušeným týmem. Přesto, že jsme se v první půli dopustili několika chyb, tak vše výborně zlikvidoval brankář Javorski a po naší povedené standardní situaci jsme se dokonce ujali vedení. Je jen škoda, že jsme nevyužili ještě další velk příležitosti a nevedli alespoň o dva góly. Katastrofálním vstupem do druhé půle jsme hostům po dalších chybách dovolili dvakrát skórovat a pak zcela ovládnout zbytek utkání. Je třeba si chyby rozebrat a do příštích utkání si vzít ponaučení."

Přelouč - Horní Ředice 1:2

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Soupeř má kvalitní tým, ale chtěli jsme přesto s lídrem tabulky bodovat. Do poločasu to dokonce vypadalo nadějně. Vstup do druhé půle ale vyšel hostům náramně, když otočili vývoj ve svůj prospěch během pěti minut. Od nás to nebyl špatný výkon, na body to ale bohužel nestačilo. Musíme se dívat sami na sebe a jít dál."

Jiří Obermajer (trenér Horních Ředic): "Zajížděli jsme na hřiště Přelouče, kde na nás domácí vytáhli defenzivní hru a my jsme se první půli nemohli přes to dostat. Ve druhém poločase jsme ale zrychlyli naši hru a začali se víc dostávat do šancí, které jsme dokázali proměnit. Celkově jsme se hrou ve druhé polovině zápasu spokojený. Na tréninku však musíme zapracovat na přechodové fázi."

Heřmanův Městec - Lázně Bohdaneč 2:2

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Přes nepříjemné teplo se hrál svižný fotbal s několika šancemi na obou stranách. Šli jsme se štěstím do vedení, ale po naší fatální chybě ve středu pole domácí srovnali. Ve druhé půli tempo opadlo a šancí bylo pomálu. Přesto šli domácí po standardní situaci do vedení. Nepovolili jsme a díky tlaku ve vápně domácích vyrovnali. Bod za remízu je asi spravedlivý. Díky klukům za vytrvalost a nasazení."

Moravany - Pardubičky 1:4

Milan Bakeš (trenér Moravan): "Utkání rozhodla kvalita ve finální fázi, kterou nás soupeř vycvičil v prvním poločase. Po dobrém vstupu do utkání a několika neproměněných příležitostí jsme z prvního rychlého protiútoku inkasovali. Bohužel, tato branka padla z ofsajdového postavení a měla rozhodující vliv na zbývající průběh utkání."

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "V prvním poločase jsme byli lepším týmem a oproti předchozímu utkání jsme se konečně prosadili i střelecky, do kabin jsme šli za stavu čtyři nula pro nás a to bylo pro domácí ještě lichotivé. Moravany byly nebezpečné především při zahravani rohů. Druhý poločas z naší strany už nebyl tak dobrý, sice jsme si opět vytvořili spoustu šancí, ale už jsme nebyli tak důslední a zbytečně jsme ty šance přehrávali. Nicméně musím pochválit celý tým za předvedenou hru a zisk tři bodů."

I. B třída

Přelovice - Svratouch 2:2

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "V prvním poločase jsme si vytvořili dvoubrankové vedení, což je potěšující, ale nedokázali jsme bohužel využít další šance. Ve druhé půli se podařilo soupeři srovnat a my opět zahazovali naše příležitosti. Jsem opravdu hodně nespokojený."

Stolany - Choltice 3:0

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "Jeli jsme tam bez šesti hráčů základní sestavy, což bylo znát. První poločas byl ještě vyrovnaný a dostali jsme po nepokrytí hráče gól. Ve druhé půli jsme museli vystřídat další dva hráče a kvalita nešla příliš nahoru. museli jsme v začátku druhé půle vystřídat dva lidi a kvalita šla dolů. Prali jsme se s tím a kluci předvedli maximum. Herně to nebylo tak hrozné."

Rváčov - Rosice nad Labem 2:3

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "Bylo to hodně bojovné utkání. Na obou stranách bylo k vidění několik šancí a nám se více dařilo v koncovce. Moc fotbalovosti tam ale nebylo a spíše jsme si vítězství vyválčili. Za tři body jsme ale rádi."

Luže - Horní Jelení 3:1

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "V krásném počasí a areálů jsme vstoupili do zápasu perfektně a hned jsme dali gól ze standadtky. Herně jsme byli lepší, bohužel jsme si dvakrát po sobě nepohlídali standardní situaci a soupeř skóre otočil. To samé se dělo i ve druhem poločasu, my jsme hráli a měli šanci na srovnání, ale místo toho jsme po chybě inkasovali a bylo rozhodnuto. Ted musíme zmobilizovat síly a doma bodovat!"

Přelouč B - Opatovice nad Labem 2:3

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "Dalši vyrovnané utkání, které pro nás skončilo bez bodu. V úvodu utkání nás poslal do vedení Pištora. O chvíli později jsme soupeři po individuální chybě a následně proměněné penaltě dovolili soupeři srovnat. Zbytek první půle se odehrál především mezi pokutovými územími, a tak se do kabin šlo za stavu 1:1. V úvodu druhé půle nás do vedení poslal střelou zpoza šestnáctky Vosáhlo. Bohužel jsme si pak nepohlídali dva úniky po naši levé straně, hostující celek obě akce proměnil ve vstřelenou branku a ukázal, proč je v horních patrech tabulky. V závěru jsme stihli už jen orazítkovat břevno soupeřovy branky, a tak stejně jako v předchozím utkání nebereme ani bod. Bohužel se nám v utkání zranilo hned několik hráčů. Snad nám v dalším utkání v Rosicích bude štěstěna konečně nekloněna."

Jiří Černohubý (trenér Opatovic nad Labem): "Zápas ovlivnilo brzké obdržení gólu po naší chybě v obraně již ve třetí minutě. Avšak dobře hrající Richter vystihl přihrávku gólmanovi a byl faulován. Penaltou nepohrdl Dujsík a poločas tak skončil 1:1. Zápas se hrál v solidním tempu a my bohužel neproměňovali slibné příležitosti. Soupeř po pěkné střele dal na 2:1. V tom okamžiku jsme začali přidávat na tempu a po krásných akcích vstřelili zaslouženě dvě branky. Skóre jsme mohli ještě navyšovat z jasných příležitostí, ale naše nedobrá produktivita nám to již nedovolila. Proti dobře hrajícímu soupeři tentokrát pracovali skvělě oba naši krajní hráči L. Voda a V. Brychta, kteří servírovali míče pro své spoluhráče. Pochvala míří též pro všechny náhradníky."

Řečany nad Labem - Rozhovice 1:6

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Nevyšel nám vstup do utkání a po 20 minutách to bylo o čtyři branky a bylo takřka po zápase. K soupeři se odrazilo snad všechno, co se dalo. V poločase jsme udělali pár změn a bylo to znát. Získali jsme klid na balónu a vstřelili i branku. Jenže v tomto zápase nám nebylo přáno, neboť jsme měli kopat po chvíli jasnou penaltu a mohlo to být i trochu dramatické, jenomže jsme v zápětí inkasovali po páté a bylo vymalováno."