Zápas jara? No nejspíš už to tak bude. Ve 24. kole se potkal tým Libišan s lídrem celé tabulky z Horních Ředic. Souboj prvního z druhým vítěze nenašel, byť to vypadalo, že po obratu se budou radovat Libišany, ale nakonec přišlo vyrovnání a mužstva se rozešla smírně. Za zmínku také stojí těsné vítězství Přelouče, která zvládla boj o záchranu. To samé se poštěstilo i Moravanům, které v derby zaskočily Holice a vyhrály těsně 3:2.

Zřejmě nejostřejší utkání bylo sehráno v Chocni, kam zajížděli fotbalisté Bohdanče. Ti prohráli 0:2 a navíc k tomu ještě dohrávali bez dvou vyloučených hráčů.

Přelouč - Heřmanův Městec 1:0 (1:0)

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Chtěli jsme doma potvrdit body z Chocně. Podle očekávání to byl těžký zápas. Heřmanův Městec má kvalitní tým a snažili jsme se připravit na soupeře, co nejlépe. Utkání rozhodl v pětačtyřicáté minutě Jakub Novák. Naši hráči splnili vše, co jsme si řekli v šatně. Opět nás zdobila obětavost, bojovnost a disciplína. Musíme uznat, že nás hosté posledních dvacet minut přehrávali a snažili se o vyrovnání. Náš tým se vydal ze všech sil a jednobrankové vedení ubránil. Pochvala pro celý tým."

Česká Třebová - Pardubičky 2:0 (0:0)

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Na nerovném terénu se bohužel nedal hrát kombinační fotbal, s čímž jsme se po celý zápas nedokázali vyrovnat. Po hrubé individuální chybě šel soupeř do vedení a my museli více otevřít hru. Po neubráněném autu Třebová vstřelila druhý gól. Za celý zápas jsme měli pouze jednu střelu na branku a s tím jsme na body pomýšlet nemohli."

Holice - Moravany 2:3 (0:2)

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): "Bohužel jsme ze sebe pověstnou deku nesetřásli ani v zápase s posledním týmem tabulky. Tři nastřelené tyče, neproměněná penalta a dvě naše individuální chyby zápas rozhodly ve prospěch hostů."

Libišany - Horní Ředice 2:2 (0:1)

Petr Šmeral (trenér Libišan): "Bohužel jsme kvůli zraněním museli sahat do sestavy. V první půli jsme byli paradoxně na šance lepší, ale i přes to jsme po nepokryté standardní situaci odcházeli do kabin s jednogólovým mankem. Ve druhém poločase byl soupeř lepší, ale dvěmi krásnými trefami jsme otočili výsleek. Bohužel se nám nepodařilo náskok uhájit a soupeř po zmatku v naší obraně vyrovnal. Bod ale bereme."

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): "Byl to zápas prvního s druhým a podle toho to vypadalo. Kvalitní utkání, možná trošku tvrdé, ve kterém jsme byli o trochu lepší a měli více šancí. Potvrdili jsme, že v soutěži jsme nejlepší."

Choceň - Lázně Bohdaneč 2:0 (1:0)

Jan Uhlíř (asistent trenéra Lázní Bohdaneč): "Takový zápas se těžko hodnotí. Hrubě jsme to nezvládli herně, ale také i co se týče disciplíny. Musíme se z toho ponaučit a příště opět bodovat za plno."

I. B třída - skupina A

Další důležitý krok k záchraně. Chvojenec v souboji s Nasavrky ukázal, že spadnout rozhodně nechce a na domácí půdě vyhrál 4:2. Naopak Řečany opět prohrály a nevypadá to s nimi vůbec dobře. Byť doma dobře dotahovaly, tak nakonec na Choltice nestačily a prohrály 1:3. Moc důvodů k radosti neměli ani fotbalisté Opatovic a Přelovic. Dosavadní lídr tabulky z Opatovic nad Labem musel pustit na první flek Slatiňany. Přelovice totálně selhaly se Stolany, když dostaly sedm branek. Za zmínku také stojí utkání Horního Jelení s Rosicemi nad Labem. Jelení potvrdilo formu i v tomto kole a doma v soubojově vedeném utkání vyhrálo 2:1.

Rozhovice - Opatovice nad Labem 2:1 (1:1)

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Zápas v Rozhovicich nepostrádal herní kvalitu a jeho vývoj směřoval k remizovemu konci, který by byl zřejmě spravedlivý. Nicméně dlouhé autove vhazování domácích přistálo na hlavě jednoho z našich obránců, který míč prizvedl do naší sítě. Tento smolný moment rozhodl nakonec o výsledku celého utkání."

Rváčov - Moravany B 5:0 (2:0)

Milan Bakeš (trenér Moravan B): DOPLNÍME

Řečany nad Labem - Choltice 1:3 (1:2)

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Obdrželi jsme v první minutě branku a když jsme z parádní individuální akce Šlajze srovnali, tak v zápětí jsme znovu hloupě prohrávali. Po zbytek zápasu to byl spíše zmar a trápení z naší strany, což vedlo i k třetí brance soupeře v závěru utkání."

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): "Minule jsme dostali ve 40. vteřine branku, tak tentokrát jste dali naopak my v sedmnácté. Soupeř ale srovnal. Bylo to od začátku hodně ostré derby. Uklidnění pro nás přišlo až po druhé vstřelené branky. Poté jsme již hráli dobře. Rozhodně to bylo koukatelnější. Herně jsme byli o něco málo lepší. Ke konci to Řečany otevřely a my přidaly pojistku. Sehráli jsme kvalitní soubojové utkání a tři body nás z vyhroceného derby samozřejmě těší."

Stolany - Přelovice 7:0 (4:0)

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Ve Stolanech nám nešlo vůbec nic. Tak nás soupeř za naše chyby trestal. Doufám, že příště to bude lepší."

Horní Jelení - Rosice nad Labem 2:1 (1:0)

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Zapas se mi hodnotí, co se týče výsledku, dobře. Vyhrálo se, ale bylo to spis o bojovnosti než fotbalovosti. Některé situace jsme vyřešili dobře, jindy nás soupeř trápil. Provedli jsme pár změn a všichni co nastoupili, ukázali svoji platnost v týmu.

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): doplníme

Chvojenec - Nasavrky 4:2 (1:2)

Petr Ehl (hrající sekretář Chvojence): "Do zápasu vstoupil lépe hostující celek, když vstřelil do poločasu dvě branky. Ovšem zásluhou hlavičky Centnera jsme dokázali alespoň do poločasu zmírnit stav utkání. Po výměně stran jsme převzali iniciativu a konečně se to podařilo i proměnit v brankové hody. Z penalty vyrovnal Nechvíle a o pár minut později vstřelil i vítězný gol hlavou. Na konečných 4:2 upravil ještě premiérovou trefou Borelli. Zaslouženě jsme vyhráli."