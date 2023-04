Gólově chudší byl zápas v Přelouči. Tamní hráči se utkali s fotbalisty Holic. Hosté potvrdili, že na jaře jsou jejich výkony, jako na houpačce a proti domácímu celku prohráli. Jedinou branku vstřelili domácí v prvním poločase a po pečlivě odbráněné druhé půli doma vybojovali tři body.

Po minulém neúspěšném kole se radovali fotbalisté Libišan. Ti si doma poradili na těžkém terénu s Litomyšlí, po výsledku 2:1. Utkání řídili svými brankami bratři Krajákové.

Pojďme ale k týmům, které mají na jaře zatím nejlepší formu. Prvním z nich je lídr tabulky z Horních Ředic. Svěřenci trenéra Rydvala potvrdili jarní formu i celkové první místo v domácím zápase proti Třemošnici. Byť hosté byli houževnatí a pečlivě bránili, tak domácí se radovali po jediné trefě zápasu, kterou zařídil exligový hráč Hradce Králové, Marek Plašil.

Velká forma zastihla na jaře také Lázně Bohodaneč. Tamní klub zatím nenašel přemožitele a potvrdil to i doma proti Pardubičkám. Za záda brankáře hostů se bohdanečtí fotbalisté trefili pětkrát a utkání zvládli přesvědčivě.

Jednotlivé ohlasy trenérů si přečtěte níže.

Moravany - Vysoké Mýto B 3:3

Branky: 24. a 72. Knotek , 69. Lukas - 36. Chadima, 81. Vařečka, 90. Kabrhel.

Tomáš Fišer (trenér Moravan): "Utkání se odehrálo na velmi těžkém terénu. Měli jsme dobrý vstup do utkání, mnoho šancí jsme ale promarnili a když jsme konečně skórovali, dovolili jsme soupeři vyrovnat po naší chybě. Druhý poločas byl velmi vyrovnaný, nějakou dobu to vypadalo, že budeme mít navrch, protože jsme vedli 3:1, ale v závěru utkání jsme propadli dvakrát a soupeř nás opět dohnal. Hlavně vyrovnávací branka byla úplně zbytečná, ale to si s týmem projednáme v průběhu týdne."

Přelouč - Holice 1:0

Branky: 39. Voženílek.

Leoč Cirkl (trenér Přelouče): "První poločas byl vyrovnaný a nám se podařilo vstřelit branku díky Voženílkovi. V druhém poločase nás soupeř tlačil a měl míč více pod kontrolou, ale naše obrana včetně brankáře odvedla velmi dobrou práci. Celý tým si zaslouží pochvalu za svou bojovnost, týmovost a obětavost. Naši hráči určitě nešetřili svými fyzickými i psychickými silami a jejich odměnou jsou získané tři body."

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): "V Přelouči jsme nedokázali navázat na dobrý výkon z minuléhotýdne a domácím stačila k zisku třech bodů pozorná defenziva a jeden nepovedený centr, který zapadldo naší brány."

Libišany - Litomyšl 2:1

Branky: 38. Kraják L., 88. Kraják O. - 82. Folta.

Petr Šmeral (trenér Libišan): "Na těžkém terénu jsme měli problémy s kombinací z obou stran a hra se přelévala nahoru dolů. Byly tu šance na obou stranách, ale tentokrát nám štěstí přálo a podařilo se nám získat vítězství. Jsme za něj velmi vděční."

Lázně Bohdaneč - Pardubičky 5:2

Branky: 58. a 80. Panchártek, 9. Nepivoda, 66. Klouda, 89. Kejmar (pen.) - 48. Münzberger, 85. Froš.

David Martínek (předseda Lázní Bohdaneč): "Ačkoli jsme udeřili brzy a udržovali jsme si převahu, dokázali jsme se výrazněji prosadit až ve druhé půli a rozhodnout o výsledku. Celý tým si zaslouží pochvalu za odolnost v těžkých podmínkách a dobře zvládnutý zápas proti houževnatému a velmi nepříjemnému soupeři."

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): "Poražka je pro nás krutá . Myslím si, že jsme byli více než vyrovnaným soupeřem, ale bohužel o výsledku rozhodla individuální chyba při druhém gólu."

Horní Ředice - Třemošnice 1:0

Branky: 43. Plašil.

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): "Pro nás zatím nejtěžší utkání jara. Soupeř byl na nás dobře připravený, o to víc mě těší 3 body."