Holice – R. Bělá 6:2

Jiří Tesař, trenér Holic: „O osudu utkání rozhodla první čtvrthodina zápasu ve které jsme po pěkných kombinacích a proměněném přímém kopu rychle vedli 3:0. V dalším průběhu jsme měli zápas pod kontrolou a v klidu jsme si připsali první jarní výhru. Nutno podotknout, že soupeř i za rozhodnutého stavu zápas nezabalil a měl snahu stále hrát fotbal, čehož si velmi ceníme.“

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Po prvním soutěžním vítězství v minulém kole jsme byli odhodláni uhrát dobrý výsledek i v Holicích, v týdnu panovala skvělá atmosféra. Bohužel k několika plánovaným absencím přibyly v den utkání další omluvenky a k utkání jsem měl k dispozici pouze základní jedenáctku a náhradního brankáře, který nakonec naskočil v závěru do útoku. Naopak domácí v plné zbroji a ještě s velmi početnou lavičkou předváděli, proč jsou na špici tabulky. Přestože jsme se bavili před zápasem, v čem je soupeř dominantní, ve 14. minutě to bylo 3:0 pro domácí a bylo takřka po zápase. Holičtí dominovali po všech směrech, my jsme se dostávali pouze do ojedinělých šancí. V druhém poločase se nám podařilo dvě z nich proměnit. Soupeři gratuluji k vítězství.“

Pardubičky – Chrudim B 1:0

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Za parádního počasí a před velmi slušnou diváckou kulisou jsme si připsali další tři body a především velmi cennou výhru. Musím před kluky smeknout, jak dokázali splnit veškeré taktické pokyny, na které byli po celý týden připravováni. Hráči do puntíku splnili to, co jim kolega Luboš Pilař před zápasem naordinoval! Zároveň musím ale přiznat, že mě výkon chrudimské rezervy hodně zklamal. Namísto fotbalu se mladí hráči soustředili spíše na rozhodčí, a to rozhodně není směr, kterým by se takovýto tým a klub měl ubírat. Pro nás ale nakonec dobře. Po zásluze jsme zvládli i druhé jarní utkání. Poděkování patří opět celému týmu.“

Luže – Horní Ředice 0:3

Petr Rydval, trenér Horních Ředic: „Utkali jsme se s odhodlaným soupeřem, který s námi držel krok do první vstřelené branky, po které jsme se ještě dvakrát zaslouženě střelecky prosadili. V průběhu utkání jsme byli fotbalovější a několik dalších příležitostí nevyužili. Pochvalu zaslouží celý mančaft za poctivý a trpělivý výkon.“

Litomyšl – Moravany 0:3

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Do zápasu jsme tentokrát vstoupili plně koncentrovaní a plnili jsme všechny taktické pokyny, které jsme si řekli. V prvním poločase se nám podařilo jednou skórovat, ale mohli jsme minimálně ještě jeden gól přidat. Co se nepodařilo v první půli, to se povedlo ve druhé. Domácí své šance neproměnili a nám se po skvěle kombinaci podařilo skórovat. Po třetím gólu se utkání již dohrávalo. Všem hráčům chci poděkovat za výborný výkon. Za tři body jsme rádi, ale musíme je nyní potvrdit doma.“

Sestava kola: Kamisch (Mor. Třebová) - Martan (Pardubičky), Langer (Čes. Třebová), Zahálka (Choceň), Krejsar (Lanškroun) - Kaufman (Moravany), D. Skalický (Lanškroun), Krejčí (Pardubičky) - M. Novotný (Choceň), Václavek (Holice), Březina (H. Ředice)

1. B třída - skupina A

Horní Jelení – Nasavrky 8:0

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „V úvodním jarním kole jsme si s chutí zastříleli a podrželo se nám udržet čisté konto. Do zápasu jsme vstoupili ve velkém stylu a už v první minutě vedli. Herní převahu v prvním poločase jsme přetavili v další čtyři góly a o přestávce byl stav 5:0. Začátek druhého poločasu nás zastihl ještě v polospánku, a tak jsme moc fotbalové krásy prvních patnáct minut nepředvedli. Pak jsme však zabrali a přidali další tři branky a nakonec vyhráli 8:0. Musím pochválit celý tým, jak k zápasu přistoupil. Jsem rád, že k čistému kontu přispěl skvělým zákrokem při penaltě i brankář Jakub Simon.“

Prosetín – Řečany 3 :1

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „První poločas byl z naší strany dobrý. Soupeře jsme zbytečně nepouštěli do šancí a když, tak v brance nás podržel Skřivánek. Na branku, kterou jsme však obdrželi by neměl žádný brankář. Nic jsem nezabalili a snažili se okamžitě odpovědět, což se nám povedlo po přihrávce Novotného, který vyslal Banka, a ten si už věděl rady. Druhá půle začala, také dobře, hra byla vyrovnává až bohužel do sporných momentů rozhodčího utkání, která tak nějak nevině překlopila misku vah k domácím. Druhý gól jsme obdrželi z penalty, přičemž se dříve mohla kopat proti domácím. Pak už jsme hru otevřeli a snažili se s výsledkem něco udělat, bohužel to nevyšlo. Chtěl bych každopádně kluky pochválit, ostuda to určitě nebyla.“

Slatiňany – Choltice 0:1

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Hrálo se velmi vyrovnané utkání. Před zápasem jsme si říkali, že kdo dá gól ten vyhraje, což se i potvrdilo. Terén byl velmi náročný a špatný, což potvrdili i domácí hráči. V prvním poločase to byla spíše válka než fotbal. Nedal se hrát příliš technický a kombinační fotbal. Hrozili jsme především ze standardních situací. Jedna z nich rozhodla i zápas. Díky patří všem hráčům za to, jak zvládli takto náročné utkání na tomto špatném terénu.“

Další výsledky:

Hrochův Týnec - Přelovice 1:3

Svratouch - Chvojenec 1:1