Sedm bodů náskoku určitě neznamená jistotu, to v žádném případě, ale je to rozdíl, jaký rozhodně nebude lehké zlikvidovat. Na začátku jara ovšem přichází informace o odchodu zkušené dvojice klíčových hráčů Plašil – Janoušek, situace se tím přece jen mění. Co však platí nadále, je fakt, že tým, který se chce zapojit do honby za přebornickým titulem, se musí spolehnout hlavně sám na sebe a na to, že se mu hned zkraje podaří uplést šňůru výher a začne z manka umazávat. Což se může stát, kvalitních mančaftů tam je dost, ale v tom může být zakopaný pes. Jejich vyrovnanost (mezi druhým a osmým jsou čtyři body) napovídá, že se budou obírat navzájem. Což by zase hrálo do ředických karet.