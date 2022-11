Ředice zakončily podzimní tažení remízou. Libišany nezvládly přestřelku

Nadvláda potvrzena. Horní Ředice se během podzimní části prezentovaly nejstabilnějšími výkony a po zásluze přezimují na prvním místě tabulky krajského přeboru. To Libišany mají co zlepšovat, aby svého soupeře dotáhly. Opatovice hrají premiérovou sezonu v I. B třídě a hned slaví titul „krále podzimu“. To potvrdily i vítězstvím v posledním kole.

Rosice nad Labem si v posledním podzimním kole smlsly na Nasavrkách. | Foto: David Haan

Kanonýr Deníku Názor, že jsme jiní, nesdílím, směje se ředický brankář Jiří Lindr ROZHOVOR/ Nevděčná práce. Co si budeme povídat… Brankářské řemeslo je ve fotbale opravdu nevděčné… V. Mýto B – Libišany 6:5 Petr Šmeral (trenér Libišan): „Prospali jsme první poločas, i přes enormní snahu nepříznivý stav otočit se nám to nepovedlo. Pozitivem zápasu je, že jsme to nezabalili a předvedli jsme obrovskou touhu dovést utkání alespoň k remíze. Bohužel při nás nestálo štěstíčko v zakončení.“ Třemošnice – Holice 1:4 Zdeněk Nývlt (trenér Holic): „Úvod zápasu nám moc nevyšel a probrala nás až inkasovaná branka, po které jsme konečně začali hrát naši hru a po zásluze do poločasu vyrovnali. Druhá půle už byla plně v naší režii a do tabulky jsme si tak připsali další tři body.“ Pardubičky – Přelouč 3:1 Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): „K vidění byl zápas dvou rozdílných poločasů. Nás poslal do vedení Svatoň po protiútoku. Hosté však srovnali po zbytečně vyrobené standardní situaci. Ve druhé půli existovalo na hřišti prakticky již jen jedno mužstvo. Vytvořili jsme si velké množství šancí, ale góly padly nakonec pouze dva. Utkání jsme ale zcela zaslouženě ovládli a potvrdili tak výhru z Libišan.“ Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Poslední utkání podzimu v Pardubičkách jsme výsledkově nezvládli. Podařilo se nám vyrovnat na 1:1, ale to bylo z naší strany vše. Šance ke skórování ale byly. Je pravdou, že nás velmi zaskočila vlastní branka. Chtěli jsme vyrovnat, ale obrana domácích pracovala spolehlivě. Nás v závěru podržel Šutovec. Přes zimu se musíme dát dohromady a kvalitně potrénovat. Věřím, že do jarní části budeme i o něco zkušenější.“ Moravany – Choceň 3:1 Tomáš Fišer (trenér Moravan): „Poslední podzimní utkání skončilo vítězně, což v naší situaci je velmi důležité. Chválím celý tým za dobře odvedenou práci, kdy i v oslabení jsme dokázali vstřelit tři branky. Zvlášť chválím Berana a Kosinu.“ L. Bohdaneč – H. Ředice 2:2 Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „Na těžkém terénu se hrál nadstandardně kvalitní fotbal. Hosté měli více ze hry a šli dvakrát do vedení. Naši kluci to ale nevzdali a dokázali vždy srovnat. Borce chválím za bojovnost.“ Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Na závěr bereme bod za remízu. Dvakrát jsme vedli, ale kvalitní soupeř dvakrát vyrovnal. Smekám před mužstvem za podzimní část a zaslouženě přezimujeme na prvním místě.“ I. B třída - skupina A H. Týnec – Opatovice nad Labem 0:2 Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): „Hráli jsme koukatelný fotbal jen dvacet minut, ve kterých Richter korunoval naši převahu dvěma góly. Poté jsme už odehráli spíše bojovný, ale herně nezáživný fotbal. Získali jsme ale velmi důležité tři body a díky tomu jsme i potvrdili první místo v podzimní tabulce I. B třídy.“ Chvojenec – Řečany n. L. 2:1 Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Závěr podzimu se nám vůbec nepovedl a podtrhl to poslední zápas, kde se nám nic nevedlo, což potvrdila i neproměněná penalta v závěru utkání. Snaha byla, ale kvalita se vytratila.“ Moravany B – Choltice 2:2 Milan Bakeš (trenér Moravan B): „V posledním podzimním vystoupení se zrodila zasloužená remíza. Po vyrovnaném začátku šli do vedení hosté. Trvalo nám, než jsme se vzpamatovali, ale postupem času jsme převzali aktivitu a skóre jsme otočili. Soupeř nás ale potrestal a vyrovnal. V závěru jsme se snažili strhnout vítězství na naši stranu, ale bylo to jen platonické. Vzhledem k tomu, že jsme vedli a měli výhodu více jak poločas jednoho muže v poli, považuji konečné skóre za ztrátu.“ Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „K utkání jsme jeli s jasným cílem neprohrát, což se vlastně i povedlo. V úvodu jsme byli dominantní a po zásluze jsme vedli. Jenže soupeř využil našeho nedůrazu a výsledek otočil ve svůj prospěch. Navíc jsme dostali červenou kartu. V deseti jsme ale předváděli povedený výkon a vyrovnali jsme. Kaňkou je zranění našeho hráče, který musel po souboji na šití do nemocnice. Přeji mu brzké uzdravení a všem hráčům děkuji za předvedený výkon.“ Nasavrky – Rosice n. L. 2:8 Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Poslední zápas jsme odehráli s posledním týmem tabulky. Nechtěli jsme to podcenit. Herně povedené utkání o čemž svědčí i výsledek. Soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Výsledek je rozhodně zasloužený.“ Přelovice – Rozhovice 2:1 Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): „Sehráli jsme vyrovnané utkání. Nám se podařilo zlomit zápas ve vítězství až dvěma góly v závěru.“

