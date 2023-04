Vysoké výsledky a odložené zápasy. Tak by se dalo shrnout další kolo áčkové skupiny I. B třídy. Kvůli špatnému stavu hřišť, z důvodu počasí, se muselo odložit hned několik zápasů a proto náš souhrn výsledků a ohlasů bude tentokrát kratší.

Začněme utkáním Řečan nad Labem, které již před jarní fází předpovídaly, že budou především bojovat o záchranu v soutěži. To se potvrdilo. Na domácím hřišti nestačily na druhý tým tabulky ze Slatiňan a tamní fotbalisté odcházeli domů s čtyřbrankovým přídělem.

Naopak důvod k radosti bude v Rosicích. Ty taktéž po pádu z I. A třídy se spíše pohybují ve spodních patrech tabulky, ale tentokrát si pořádně vyšláply. Na domácím trávníku dokázaly porazit našlapané Stolany, které dlouhodobě působí spíše v horní části soutěže. Po výsledku 3:1 se tak lehce odlepily ode dna a pro další kola tak získávají klid na své kopačky.

Lídr soutěže minule selhal ve Slatiňanech a potřeboval nutně zabrat, aby nebyl právě tímto soupeřem přeskočen. To se Opatovicím povedlo a na domácím hřišti nastřílely nepopulárního "bůra" za záda brankáře rezervy Moravan. Opatovice tak udržely první místo v tabulce a mají na Slatiňany náskok tří bodů.

Poslední zástupce Pardubicka, který odehrál svůj zápas, byl tým Horního Jelení. Svěřenci trenéra Pecivála zvládli těžký domácí zápas o záchranu s Rváčovem výsledkem 4:0.

Ohlasy trenérů najdete níže.

Řečany n. L. - Slatiňany 0:4

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Výsledek je příliš krutý. Nebyli jsme horším týmem, ale rozdíl byl v proměňování vyložených příležitostí, kde jsme totálně selhali a soupeř byl naopak nekompromisní."

Rosice n. L. - Stolany 3:1

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "Je tento text v pořádku?Stolany jsou rozhodně velice technický tým s řadou vysloužilců z Chrudimi. Celkově byly fotbalovější, ale snažili jsme se jim vyrovnat. Na obou stranách bylo vidět mnoho šancí. My jsme jich přece jenom měli více a také jsme jich více proměnili. Za mě to je zasloužené vítězství. Co se týče terénu, tak musím pochválit chlapy, že hřiště bylo velmi dobře připravené a nic nebránilo hezkému fotbalu."

Opatovice n. L. - Moravany B 5:1

Jíří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Tentokrát jsme v domácím zápase proti týmu Moravan podali velmi dobrý výkon a porazili jsme velmi kvalitní tým, který je veden ještě kvalitnějším trenérem, a to 5:1. Oplatili jsme soupeři podzimní prohru. Trochu jsme se báli, že se na našem výkonu projeví výprask ze Slatiňan, ale jsem rád, že se naše obavy nepotvrdily a na porážku z minulého kola jsme zareagovali nejlepším možným způsobem."

Milan Bakeš (trenér Moravan B): "Soupeři jsme cestu za třemi body velice usnadnili. Domácí tým nás hrubě trestal za naše individuální chyby. Bohužel jsme nedokázali využít naše šance a nakonec jsme odjeli s pěknou nadílkou."

Horní Jelení - Rváčov 4:0

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Na zápas jsme se pečlivě připravovali a začátek nám vyšel perfektně, kdy jsme šli do vedení po povedených akcích. Postupem času se hra vyrovnala a nechali jsme soupeře převzít iniciativu. Úvod druhého poločasu nám opět vyšel, hra se uklidnila a nakonec jsme přežili i penaltu na konci utkání, takže jsme si připsali důležité body. Klukům za to děkujeme a slavíme výhru."