S celkem z Chrudimska prohrály i Řečany nad Labem, které se nemohou zbavit černé série. Svěřenci trenéra Cháry nestačili na Rozhovice a doma prohráli 0:3.

Choltice se tentokrát musely obejít bez svého hlavního lodivoda Luboše Vorlíčka. Jeho svěřenci v utkání, které vybízelo k remíze, prohráli se Rváčovem 1:3.

Pojďme ke dvěma zápasům, které rozhodně nejvíce zaujaly. Moravanská rezerva v první půli jasně dominovala ve Stolanech a nasázela hned pět branek svému soupeři. To by ale nebyl fotbal, aby se něco nepokazilo. Domácí zkušený tým ve druhé půli zapl k neuvěřitelnému obratu. Stolany nasázely čtyři branky a už to vypadalo, že se budou radovat alespoň z bodu. Moravany však i za cenu dvou červených karet vítězství udržely a mohly oslavit důležité body do tabulky I. B třídy.

Opatovice nad Labem, lídr tabulky, tentokrát zajížděly na hřiště Horního Jelení. To po zlepšených výkonech na jaře boduje v téměř každém zápase a bodovalo i tentokrát. V těžkém utkání doma zvítězilo nad kandidátem na postup a oslavilo cenné tři body. Nespokojenost panovala však v Opatovicích. Trenér Jiří Vondřejc si především stěžoval na přílišnou tvrdou hru a špatné posuzování těchto situací.

V dalších utkáních dokázaly Přelovice doma porazit poslední Nasavrky a Chvojenec prohrál doma s Hrochovým Týncem.

Slatiňany - Rosice nad Labem 3:1

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "V první půli na nás soupeř vlétl a byl ve všech ohledech jasně lepší. Přehrával nás důrazem, rychlostí i po kombinační stránce. Mohli jsme klidně prohrávat o pět branek, ale soupeř proměnil pouze tři šance. V poločase jsme si řekli, že nemáme co ztratit a na Slatiňany jsme vlétli. Měli jsme na kopačkách hned několik šancí, ale nakonec jsme proměnili pouze jednu. V 80. minutě jsme měli jasnou gólovku, kterou kdybychom proměnili, tak by se soupeř ještě hodně klepal. Mohlo to být ještě zajímavé."

Řečany nad Labem - Rozhovice 0:3

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Situace už je opravdu vážná. S favoritem jsme chtěli vydržet co nejdéle, ale bohužel jsme před půlkou obdrželi rbanku. Ve druhé půli jsme si dokázali vytvořit i dvě příležitosti, ale jak je naším zvykem, tak jsme je neproměnili. No a následně přišel trest, když jsme inkasovali podruhé a v závěru i po třetí."

Rváčov - Choltice 3:1

Richard Peml (asistent trenéra Choltic): "Jednalo se o typické remízové utkání. Za stavu 2:1 pro domácí jsme neproměnili penaltu, což nás možná ve výsledku stálo body. Ke konci jsme samozřejmě otevřeli naši hru a z penalty dostali na výsledných 3:1 pro Rváčov. Mohla to být v pohodě remíza, ale okolnosti to tak nechtěly. Chyběli nám opět lidi z důvodu zranění. Musím ale pochválit brankáře, který zažil premiéru a zhostil se toho dobře."

Stolany - Moravany B 4:5

Milan Bakeš (trenér Moravan B): "Přestože jsme získali tři body, tak po zápase zavládly rozpaky. Neomluvitelný výkon ve druhém poločase a k tomu dvě červené karty pokazily dojem z celého zápasu. Hlavně od nás zkušenějších nesmí dojít k takovému hernímu výpadku."

Horní Jelení - Opatovice nad Labem 2:0

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Od začátku zápasu jsme udávaly tempo hry a krom standardky a brejku, jsme soupeře k ničemu nepustili. Trpělivě jsme kombinovali a bylo otázkou času, kdy převahu využijeme gólově a body za vítězství zůstanou doma. S kolegy v trenérském týmu chválíme celý tým za předvedenou hru a fanouškům děkujeme za podporu!"

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Zápas v Horním Jelení byl ovlivněn taktikou. Neudělat zbytečnou chybu a tím dát soupeři možnost ke skórování. Utkání proto nabídlo jen minimum šancí. Domácí hráči byli nakonec šťastnější a proto vyhráli, k čemuž jim blahopřeji. Ale nemohu se nevyjádřit ke způsobu rozhodování a nyní to myslím všeobecně v dnešním fotbale. Pokud nebudeme schopni chránit technické hráče přímo na hrací ploše a necháme je napospas mnohdy až likvidačním faulům, vymizí nám výrazně vstřelené branky, z fotbalu se stane jen urputný boj a ztratí se veškerý kreativní projev. Chceme hrou lákat diváky na fotbaly tím, že budou svědky líbivější hry, že budou padat góly a ne že budou svědky jen fotbalové řežby s výsledky bez vstřelených branek. To je cesta z pohledu fanoušků téměř do pekel."

Chvojenec - Hrochův Týnec 1:2

Petr Ehl (hrající sekretář Chvojence): "Do zápasu vstoupil lépe hostující celek, když vstřelil v úvodu branku. Posléze iniciativu převzali domácí a se štěstím vyrovnali na 1:1, když si hostující hráč vstřelil vlastní gól. Hra se vyrovnala. Ve druhém poločase měli více ze hry hosté, když rozdílovou branku mohl vstřelit domácí Skutil, ale přestřelil branku. V závěru hezkou střelou zpoza vápna rozhodl o výhře hostů Friček"

Přelovice - Nasavrky 2:1

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Utkání nebylo vůbec jednoduché. Ve druhém poločase jsme vstřelili vítěznou branku a výsledek udrželi."