Nevzdávají se. Fotbalisté Rohovládovy Bělé si uvědomují, že šanci na udržení se v krajském přeboru stále mají. To dokázali prodat v derby proti Pardubičkám, kdy pečlivě ubránili těsné vedení a po zásluze si připsali důležité tři body.

Sestava 28. kola Tlapnet Krajského přeboru: Cabal (Svitavy) - Černohubý (Roh. Bělá), Čížek (Svitavy), Krejsar (Lanškroun), Drahoš (Chrudim B) - Kesner (Chrudim B), Vaňous (Česká Třebová), Jireček (Litomyšl) - Šebek (Třemošnice), Novotný (Česká Třebová), Ptáček (Lanškroun).

Roh. Belá – Pardubičky 2:1

Jaroslav Novák (trenér Roh. Bělé): „Naše derby s Pardubičkami byla vždy vypjatá a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Opět se ukázalo, že pokud jsme kompletní a máme hráče na střídání, tak máme šanci bodovat. Zápas byl zajímavý a hrálo se nahoru, dolů. Hosté, především v závěru, měli šance na vyrovnání. Na druhou stranu, my jsme mohli několikrát skóre navýšit. Hráčům chci poděkovat za skvělý výkon.“

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): „Zápas se nám vůbec nepovedl. První poločas jsme vysloveně prohospodařili. Chyběl nám pohyb, neměli jsme odražené míče a k tomu se přidali individuální zbytečné chyby. Toho dokázali dobře bránící domácí tým využít a do kabin šel s jednobrankovým náskokem. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, začali jsme hrát rychleji a hlavně po zemi. Měli jsme tři stoprocentní šance, které jsme bohužel neproměnili. Zbytek utkání se odehrával v podobném duchu. Domácí pozorně bránili a my dobývali, bohužel bez gólového efektu.“

Třemošnice – Moravany 3:0

Miroslav Semerád (hrající trenér Moravan): „Zápas pro nás prakticky skončil v patnácté minutě, kdy po našich individuálních chybách domácí dvakrát skórovali. Mohli jsme sice před poločasem snížit a utkání zdramatizovat, ale to se nám nepodařilo. Podobně jako v jiných zápasech se nám ale nedařilo ani ve druhé půli a domácí zaslouženě zvítězili.“

Holice – Chrudim B 0:4

Zdeněk Nývlt (vedoucí mužstva Holice): „Hráče jsme upozorňovali, že na nás soupeř vlítne, ale začátek utkání se nám nepodařilo zachytit a hosté se dostali rychle do vedení. Postupně jsme hru vyrovnali, ale v tu chvíli soupeř dvěma brankami do poločasu utkání rozhodl. Do druhé půli jsme šli s cílem, že jsme nechtěli inkasovat další branky a pokusit se rychle snížit. Bohužel se nám ale největší šance nepodařilo proměnit a hosté jeden zásah ještě přidali. Skóre hovoří jasně, ale zas tak hrozný zápas jsme se skoro divizním soupeřem neodehráli.“

Hor. Ředice – Litomyšl 0:1

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Zápas nabídl vyrovnaný průběh bez šancí, kterému by slušela remíza. Pořád nás trápí obrovská marodka.“

I. A třída

Tady se zadařilo! Krajští zástupci v druhé nejvyšší krajské soutěži ovládli své zápasy. Libišany navíc čeká středeční finále poháru proti Svitavům a při pohodlném průběhu devadesáti minut mohly pošetřit síly.

Přelouč – Jiskra 2008 4:1

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Snažili jsme se hrát aktivně a chtěli jsme domácí utkání zvládnout vítězně. Náš tým od začátku diktoval tempo hry a vytvářel si šance, které se podařilo proměnit. Náš tým podal týmový výkon, který byl podpořený bojovností a maximálním úsilím.“

Libišany – Žamberk 6:1

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Zápas proběhl v poklidném tempu- Navíc se nám podařilo i pošetřit síly na středeční finále poháru proti Svitavám.“

Tatenice – Rosice n. L. 1:3

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „V zápase nás překvapil terén, který byl na úrovni okresních soutěží. Skákal nám míč a nedalo se tedy moc kombinovat. Navíc byli kluci unavení. My jsme chtěli zodpovědně bránit, což se nám i dařilo. Navíc jsme dokázali proměnit šance. Zápas mohl klidně skončit remízou, ale za vítězství jsme rádi. Pochvalu zaslouží celý tým a obzvlášť Šenkýř.“

Zámrsk – L. Bohdaneč 1:6

Tomáš Jupa (sekretář Lázně Bohdaneč): „I přes okleštěnou sestavu jsme chtěli vyhrát. Tomu jsme podřídili i styl hry. Od začátku jsme hráli nátlakově a vytvářeli si šance. Bohužel jsme je neproměňovali. Až se to po pěkné sólové akci. Druhý, šťastný gól nás posadil do sedla a do konce zápasu už jsme kontrolovali hru. Škoda chvilkové ztráty koncentrace, kdy jsme domácí dovolili vstřelit čestný gól.“

I. B třída - skupina A

Nefotbalovým výsledkem skončilo utkání mezi Chvojencem a Stolany. Domácí nestíhali tempo a již v patnácté minutě prohrávali pětibrankovým rozdílem. Soupeř si dělal co chtěl a nakonec přidal ještě dalších sedm gólů, až se skóre zastavilo na konečných dvanácti. Domácí přidali tři čestné zásahy.

Chvojenec – Stolany 3:12

Petr Ehl (hrající sekretář Chvojence): „Hostující tým na nás vlétl nevídaným způsobem, když po třinácti minutách jsme prohrávali pětibrankovým rozdílem. Zápas byl tedy jasně daný už od začátku, což se proměnilo v naši frustraci. Hosté si dělali na hřišti, co chtěli a podpořili to vysokou efektivitou v zakončení. Konečný počet gólů se zastavil na čísle dvanáct.“

Rozhovice – Řečany n. L 1:3

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Opět jsme řešili jestli se sejdeme v jedenácti, takže naše očekávání v úspěch byla nízká. Nakonec se nám podařilo, že jsme se sešli a následně i zvítězili. Soupeř na nás sice vlítl ve vysokém tempu a brzy jsme inkasovali, ale díky povedeným standardním situacím jsme nepříznivý stav otočily a do poločasu šli do vedení zásluhou Rajneta. V druhé půli jsme ještě výsledek o jednu trefu navýšili.“

H. Jelení – Přelovice 4:1

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Utkání se hrálo před pěknou diváckou kulisou. První poločas se hrál vyrovnaný zápas a ve druhém jsme byli lepším týmem. Bohužel jsme propadli v koncovce a domácí šance proměnili.“

H. Týnec – Choltice 6:3

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Bohužel jsme opět odjížděli k zápasu v okleštěné sestavě bez hráčů na střídání. Nepodali jsme optimální výkon a navíc jsme zápas dohrávali v deseti kvůli obdržené červené kartě. Soupeř sice vedl pětibrankovým rozdílem, ale my jsme dokázali vstřelit tři branky a soupeř znervózněl. Vytvořili jsme si několik šancí, ale k šťastnému konci nedošlo. Nebyl to náš nejlepší výkon v sezoně.“