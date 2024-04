Fanoušci se nenudili. Tak těmito slovy by se dalo zhodnotit poslední kolo krajských soutěží z pohledu týmů na Pardubicku. V krajském přeboru se urvali ze řetězu fotbalisté Lázní Bohdaneč i Pardubiček, když do sítě soupeřů napálili pět branek. V I. B třídě se královsky bavili hráči Horního Jelení, kteří deklasovali Řečany nad Labem po výsledku 7:0. Zbylé výsledky, tabulky a ohlasy trenérů najdete níže v článku.

ilustrační foto | Foto: Petr Hrnčíř

Lázně Bohdaneč - Moravany 5:1

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Od začátku jsme byli lepším týmem a brzy šli do vedení. Sice jsme dovolili po chybě v obraně hostům srovnat, ale narůstajícím tlakem jsme si vynutili penaltu a do kabin šli opět ve vedení. Ve druhé půli jsme již kontrolovali průběh zápasu a navyšovali skóre. Díky klukům za nasazení a dobrý výkon i při jasném skóre."

Milan Bakeš (trenér Moravan): "aa"

Pardubičky - Holice 5:1

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "V tomto utkání jsme podali velmi dobrý organizovaný výkon. Na začátku utkání se nám podařilo vstřelit po standardní situaci úvodní branku a do konce poločasu jsme přidali další dvě. Ve druhém poločase jsme přidali po pěkných akcích ještě dva góly, a tak o vítězi utkání bylo rozhodnuto. Chválím celý tým za předvedenou hru a přístup."

Petr Kopa (trenér Holic): "Domácí tým nám za první poločas udělil lekci z produktivity, když ze čtyř útoků hned tři skončily v naší síti. Nutno říct, že ve všech fotbalových dovednostech nás domácí předčili a zaslouženě utkání vyhrali. Nám se zápas hrubě nepovedl."

Prosetín - Libišany 3:3

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Je to pro mě velké zklamání. Brzký vstřelený gól jsme nevyužili a naopak za pár minut se domácí po naší hrubce a zbytečné penaltě dostali do vedení. Tím jim narostli křídla a po celý zápas byli zdatným soupeřem. My jsme nedokázali spoustu nadějných útoků dohrát do kvality. Naše útočná vozba neměla svůj den. Důkazem jsou dvě branky obránce Hanče, který musel nás "zachraňovat". Nakonec jsme alespoň vyrovnali. Remíza je pro nás málo. Příští týden můžeme vše napravit doma s Ředicemi ve šlágru jara."

Lanškroun - Přelouč 3:2

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Konečný výsledek je pro nás krutý. Náš tým nebyl horším týmem, přesto si z Lanškrouna žádné body nevezeme. Naši hráči bojovali do poslední minuty a toho si ceníme. V poslední minutě mohlo přijít vyrovnání, bohužel míč skončil na břevně domácí branky. Utkání bylo náročné po všech stránkách."

Horní Ředice - Litomyšl 3:2

Jiří Obermajer (trenér Horních Ředic): "V neděli k nám zavítalo mužstvo Litomyšle. V prvních minutách jsme byli lepším mužstvem, poté se hra vyrovnala. Bohužel ve 39. minutě jsme neuhlídali standardku a soupeř hlavou dal na 1:0. Za tři minuty jsme srovnali z penalty Davidem Přibylem. Za stavu 1:1 jsme šli do kabiny. Ve druhém poločase jsme v 64. minutě zvýšili na 2:1 Vendou Morávkem, ale bohužel po naší individuální chybě soupeř srovnal. Ve zbytku utkání jsme zvýšili tlak na soupeře a v 85 minutě jsme se dočkali gólu. Poté jsme si výsledek už pohlídali."

I. B třída

Rosice nad Labem - Přelouč B 2:1

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): Doplníme

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče): Doplníme

Opatovice nad Labem - Luže 1:0

Jiří Černohubý (trenér Opatovic nad Labem): "I když k nám soupeř přijel připraven, my začali velmi dobře. Tentokrát jsme hráli solidní fotbal a soupeře navíc do ničeho nepouštěli. Hráli jsme kombinačně, byli na míči a nechyběla nám chuť ani bojovnost. Některé akce byly opravdu perfektní. Škoda je, že jsme nedali více branek, šancí bylo spousta. Chválím celé mužstvo a zvlášť Kloučka s Rubákem. Ve středu zálohy hrál skvěle Jiří Černohubý mladší, který ukázal, že v patnácti letech na sobě tvrdě pracuje."

Choltice - Rváčov 3:2

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): Doplníme

Hrochův Týnec - Přelovice 0:1

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Odehrálo se solidní utkání, které jsme dokázali dotáhout do vítězného konce."

Horní Jelení - Řečany nad Labem 7:0

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Pro nás šlo o důležitý zápas, celý týden jsme se na něj připravovali, takže nakonec s výsledkem a předvedenou hrou jsme spokojeni. Kluci nic nepodcenili, od začátku udávali tempo a po krásných akcích jsme vstřelili pár gólů a mohli jsme využít i kluky z lavičky, kteří nezklamali!"

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): Doplníme