Překvapením kola v krajském přeboru bylo vítězství Moravan na chrudimské půdě. V okresním derby se Horní Ředice vrátily na vítěznou vlnu.

Stačila první půle

Góly vyčerpaly už do přestávky. Vedoucí celek zdolal doma Pardubičky 2:0.

„První poločas byl plně v naší režii, soupeř měl s naší nátlakovou hrou problémy, které vyústily v pokutový kop po faulu na Hrdého. Penaltu bezpečně proměnil Plašil. Druhý gól jsme přidali po průniku Hrdého do vápna a bodýlku Machatého. Ve druhé půli jsme byli nuceni poměrně brzy střídat a hra se tím vyrovnala. Na výsledku už se nic nezměnilo a bereme dle mého po zásluze tři body,“ tvrdí Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic.

„Na zápas jsme se těšili ale moc nám nevyšel, a to jak výsledkově tak herně. Bohužel jsme se nedokázali srovnat s těžkým terénem na kterém jsme se snažili hrát kombinační fotbal ale ono to moc nešlo. Sice jsme měli více balon ne svých kopačkách ale bohužel jen po velké vápno. Domácí se s terénem poradili daleko lépe. Hráli takový jednoduchý a důrazný fotbal a to rozhodlo o tom kdo si připíše tři body do tabulky,“ podotýká Luboš Pilař, trenér Pardubiček.

Horní Ředice – Pardubičky 2:0. Branky: 20. Plašil z pen., 34. Machatý. Poločas: 2:0.

Z minima maximum

Rozdíl před utkání činil sedmnáct bodů. Druhý hostil třináctého. Jak to mohlo dopadnout? Senzací!

„Před zápasem jsem řekl hráčům,ze odvezeme minimálně bod,ale ze když vyhrajeme 1:0 zlobit se nebudu. To, že to takto dopadlo je samozřejmě velké štěstí a souhra náhod. Domácí disponují širokým kádrem a my jsme měli po čtvrtečním kole velký problém se sestavou,“ směje se Miroslav Semerád hrající kouč Moravan.

Svým odvážným prohlášením řečeným tak trochu v nadsázce, se trefil dokonale.

„První poločas jsme odehráli bez vyložené šance na obou stranách,ale nám se podařilo vstřelit gól chytrou střelou z 25 metrů. Ve druhém soupeř prostřídal několik hráčů a začal nám zle zatápět hlavně po centrech ze stran a z přímých kopů. Ale díky tyči a hlavně naši obětavosti, bojovnosti a morálu jsme udrželi čisté konto. No a z minima vytěžili tři body,“ pochvaluje si Semerád.

Chrudim B – Moravany 0:1. Branka: 23. J. Lukas. Poločas: 0:1.