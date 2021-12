A to do té míry, že se během čtrnácti podzimních kol I. B třídy skupiny A vyprofiloval coby postupový adept číslo jedna. Výchozí pozici před jarními odvetami má výtečnou, na druhý tým pořadí má šest bodů k dobru.

Ve skupině A krajské I. B třídy bylo na podzim odehráno celkem 98 utkání. Padlo v nich 398 branek, v průměru na jeden zápas se síť rozvlnila více než čtyřikrát.

Přitom FK Junior neodstartoval sezonu zrovna skvostně a z prvních tří kol vyhrál pouze jednou. Potom se ovšem rozjel k famózní jízdě, na jejímž konci bylo celkem jedenáct vítězství a šňůra, kterou narušil jen porážka ve Stolanech na trávníku nejbližšího pronásledovatele. Jinak ale všechna čest.

Skutečští jsou tam, kde jsou, protože dokázali optimálně vybalancovat ofenzivní (druhý nejlepší útok soutěže) i defenzivní (nejlepší obrana) složku výkonu. Do jarního pokračování půjdou coby favorité a bude zajímavé sledovat, jak tuhle roli ustojí.

Ostrá palba Stolan

Další trojice týmů je poskládána do rozmezí jediného bodu, ale s poměrně citelnou ztrátou na lídra. Stolany se řídily heslem, že soupeře je potřeba přestřílet a na nějaký ten inkasovaný gól moc nekoukat. Tomu odpovídá jejich skóre, nicméně slušný přírůstek bodů jim to přinášelo a osmačtyřicet vstřelených gólů je číslo jako hrom.

Choltice měly úžasný start do ročníku a po pěti kolech byly stoprocentní. V dalším průběhu se malinko zadrhly, avšak celkový dojem je rozhodně pozitivní. Podobně jako v Prosetíně, tam možná k úplné spokojenosti scházelo nezvládnuté domácí derby se Skutčí hrané před 450 diváky (0:3). Nebýt toho, tak by celá situace v popředí soutěže mohla klidně vypadat trochu jinak.

Podzim v krajském přeboru: ředická nadvláda, minimální rozestupy, trio odpadlíků

Příjemně překvapil nováček z Přelovic. V této obci se krajská soutěž hrála poprvé v historii, ale ukázalo se, že do I. B třídy přišel dobrý mančaft, který se v ní bez potíží zabydlel a vyšplhal se po zásluze do horní poloviny tabulky. Slatiňany mají za sebou hodně rozporuplný podzim, dokázaly zazářit, ale také zcela zklamat, v jejich případě se čekalo o něco více.

Rozhovice vykázaly lepší bilanci z cizích hřišť než z domácího prostředí, což je dostalo na pozice, o kterých se ještě dá hovořit jako o relativně klidných. Tento celek prohrál venku jenom jedno střetnutí. Úplně stejně, co se počtu vítězství, remíz a porážek, je na tom nenápadně hrající Horní Jelení, poctivě sbírající bodíky celou podzimní část. I zde to ještě je solidní základ pro jaro.

Od remízy k remíze

Pro následující pětici z toho nekouká nic jiného než boj o udržení. Určitě to překvapuje u Svratouchu, jenž polovinu svých duelů zremizoval, jenže po jednom bodu konto naskakuje krutě pomalu. Málo prohrával, ale také málo vyhrával. A to přitom sezonu začal vítězstvím nad Skutčí, k níž však přidal jen dvě další.

Nejlepší dvojka v nedohlednu a potom ti ostatní. Takový byl „átřídní“ podzim

Čtveřice Hrochův Týnec, Nasavrky, Chvojenec a Řečany nad Labem má docela dost společného. Světlé chvilky by se u každého z nich rozhodně našly, ale právě, že to byly jen chvilky, nikoli stabilnější forma. Takže všechny tyto týmy střídaly lepší zápasy s horšími, nikdo z nich ale nezvládl uhrát podstatnější bodovou sérii a do druhé poloviny sezony vkročí s mnoha starostmi danými nutností bojovat o záchranu krajské soutěže.

U nich však alespoň naděje žije, zato Kameničky prošly krutou podzimní zkouškou. Ze čtyř nováčků dopadly jasně nejhůře, radost z výhry neokusily ani jednou, měly nejhorší obranu i útok a byť dokázaly bodovat třeba ve Svratouchu, tak celkově je zjevné, že I. B třída byla nad jejich síly. Ano, ve hře je ještě šestatřicet bodů, pro spásu by však musel přijít nevídaný finiš.

TOP střelci I. B třídy skupiny A

1. Jiří Kopecký

(SK Stolany) 19

2. – 3. Lukáš Netolický

(FK Junior Skuteč)

Tomáš Beneš

(SK Spartak Slatiňany) 13