Souboj ve kterém šlo „pouze“ o odvěkou rivalitu. Derby mezi sebou sehráli fotbalisté Holic a Moravan. Ve střelecky plodném zápase se navíc čtyřikrát trefil domácí útočník Jindřich Václavek a společně se spoluhráči vykopal poslední letošní výhru. Holice tak zakončily sezonu úspěšně.

Roh. Bělá – Choceň 2:9

Jaroslav Novák (trenér Roh. Bělé): „Poslední utkání sezony jsme nezvládli. Opět jsme se sešli pouze v jedenácti lidech, což v letošní sezoně nebylo ojedinělé. Navíc se přidalo úmorné vedro. Především však kvalita soupeře, kterému vyšlo téměř vše a náhle byl výsledek na světě. Jsem upřímně rád, že je vše u konce.“

Hor. Ředice – Č. Třebová 2:1

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Poslední utkání v sezoně jsme výsledkové zvládli. Jsem rád hlavně kvůli fanouškům, kteří nám fandí, i když se nedaří, a to je v Čechách vzácnost.“

Sestava 30. kola: Yaroshevich (Mor. Třebová) - Špidlen (Pardubičky), Hauf (Heřm. Městec), Fous (Horní Ředice) - Palatka (Svitavy), Koukal (Luže), Bednář (Mor. Třebová), Rožek (Holice) - Folta (Litomyšl), Václavek (Holice), Gronych (Choceň)

Lanškroun – Pardubičky 1:1

Tomáš Mrázek (sekretář Pardubiček): „Náš nejlepší výkon jarní části jsme si paradoxně nechali až na závěrečné kolo. V první půli se hrál vyrovnaný zápas. Domácí se dostali, po velmi sporné ofsajdové situaci, do vedení, ale záhy srovnal po parádním rohu Havelky hlavou Krejčí. Ve druhém poločase jsme postupně přebírali iniciativu a v poslední čtvrthodině jsme domácím, už v tak horkém počasí, hodně zatápěli. Jenže jsme naše šance bohužel neproměnili. Body se tak v posledním kole, i díky oběma brankařům, dělily. Klukům ale musíme za perfektní bojovný a týmový výkon poděkovat.“

Holice – Moravany 7:4

Zdeněk Nývlt (vedoucí mužstva Holice): „V posledním zápase letošní sezony jsme na rozpáleném holickém pažitu přivítali sousedy z Moravan. Hosté nastoupili s defenzivní taktikou a zvláště v prvním poločase dokázali na každou naši branku, i díky našim hrubým chybám v obraně, rychle odpovědět. V začátku druhé části šli hosté do deseti a od té doby úroveň hry, i díky velkému vedru, upadala.“

Miroslav Semerád (hrající trenér Moravan): „K utkání jsme vyjížděli k sousedům z Holic. Opět jsme trochu bojovali se složením sestavy, protože se nám bohužel rozšířila marodka. Zápas jsme ale nakonec odehráli se ctí, i když tomu výsledek příliš neodpovídá. Ale to zkreslují především tři branky, které jsme obdrželi v našem oslabení. Domácí byli více na míči a vytvořili si spoustu brankových příležitostí. Takže musím uznat, že z tohoto pohledu, domácí zaslouženě vyhráli.“

I. A třída

Radost měli i hráči Lázní Bohdaneč, kteří postup do krajského přeboru slaví taktéž. S I. A třídou se navíc rozloučili poměrně přesvědčivým vítězstvím, které se ale nerodilo jednoduše a ve druhém poločase museli otáčet nepříznivý stav.

Letohrad – L. Bohdaneč 1:4

Tomáš Jupa (sekretář Lázně Bohdaneč): „První poločas vůbec nenasvědčoval, že bychom mohli být úspěšní. Po fatální chybě jsme inkasovali hned ve druhé minutě a do přestávky jen počítali naše zahozené šance. Hrál se „hurá“ fotbal nahoru a dolů. Ve druhé části zápasu se však obraz hry radikálně změnil. Zpřesnili jsme hru, začali lépe kombinovat a přidali pohyb. Ovládli jsme střed pole, soupeře do ničeho nepouštěli a čtyřmi góly předvedli ne tolik často viděný obrat.“

Libišany – Dolní Újezd 11:3

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Tímto zápasem jsme ukončili velice úspěšnou sezonu. Zápas byl spíše pouťového charakteru a spousta hráčů dohrávala se zraněním. Jsme rádi, že už sezona skončila a s očekáváním vyhlížíme sezonu další, a to v krajském přeboru.“

Proseč – L. Bohdaneč 1:2

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Poslední utkání v sezoně jsme chtěli zvládnout vítězně, ale bohužel se to nepovedlo. Hráčům, kteří nastoupili do utkání moc však vytýkat nemohu. Bojovali až do konce, ale dnes to na body nestačilo. Premiéru v našem hlavním mužstvu měli dva dorostenci a nutno říct, že nezklamali a naopak podali velice dobrý výkon. Soupeř rozhodl zápas penaltou v závěru a už nebyl čas na vyrovnání. Objektivně musím přiznat, že hosté si vytvořili více vyložených šancí a zaslouženě zvítězili. My jsme měli oslabenou sestavu z důvodu svatby jednoho z našich hráčů, a to Luboše Machačného. Všichni přejeme štěstí jak v osobním životě, tak i na hřišti.“

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Po zápase mám dva pocity, a to jak pozitivní, tak i negativní. Jsem rád, že jsme hráli a bojovali do poslední minuty utkání. Pochvala patří celému týmu za to, jak bojoval. Co se týče samotného zápasu, tak soupeř byl houževnatý, měl mladé hráče, ale výsledkově jsme to zvládli. Samozřejmě jsem stále zklamaný ze sestupu, ale kluky chválím za bojovnost.“