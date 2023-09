Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "V tomto utkání jsme vypadali velmi živě a celé jsme ho měli pod kontrolou. První půl hodina byla z naší strany opravdu velmi aktivní a obraně soupeře jsme běžecky zatápěli. Bohužel bez gólového efektu. Naopak soupeř se poprvé dostal do našeho vápna a hned skóroval. Do druhého poločasu jsme vlétli naplno a po rychlé akci jsme vyrovnali. Po té jsme si vypracovali další brankové příležitosti, ale soupeř vše odvrátil. Na samém konci pak soupeř hrozil ze standardních situací, ale obrana a brankářem si se vším poradili. Určitě jsme dva body ztratili."

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "Do třetího utkání během sedmi dní jsme vstoupili aktivně a z počátku měli více ze hry. Postupně však převzali iniciativu domácí a po sérii rohových kopů se ujali vedení. Po vlastní brance a individuální akci Poláka se nám podařilo skóre otočit, ale poté jsme se nechali soupeřem zatlačit a díky dvěma přesným hlavičkám do sítě si neodvážíme ani jeden bod."

Krajský přebor

Litomyšl - Horní Ředice 2:2

Jiří Janoušek (hrající trenér Horních Ředic): "Setkání dvou týmů z předku tabulky přineslo pěkný bojovný zápas plný soubojů a emocí. Hrálo se víc na jistotu a domácí sázeli především na standardní situace a hru po stranách, kde mají velké silné hráče, kteří se svými tělesnými proporcemi dokáží prosadit. Také to prokázali, když nám dvakrát po stranách utekli a dvakrát se domácím podařilo dohnat náš jednogólový náskok. Celkově mám z našeho výkonu na těžkém terénu dobrý pocit a bod z Litomyšle určitě bereme, i když tři body byly blízko."

Holice - Pardubičky 3:1

Petr Kopa (trenér Holic): "První ze čtyř domácích zápasů, které nás teď v pěti dalších kolech čekají, jsme zvládli výborně. Od začátku jsme hráli důrazně, bez chyb a s potřebnou agresivitou jak se na domácí tým sluší. Odměnou nám byl první gól a vytvářeli jsme si další šance. Hostům se však po důrazném souboji ve vapně podařilo vyrovnat, na což jsme ale ještě do přestávky dokázali odpovědět dalším gólem. Chvalím celé mužstvo za skvěle odpracovaný zápas."

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Zápas se nám vůbec nepovedl, z naší strany to byl dosud asi nejslabší výkon v probíhající sezóně. Domác využili našich individuálních chyb a vyhráli naprosto zaslouženě."

Přelouč - Lanškroun 0:3

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Zkušení hosté rozhodli už v prvním poločase utkání. Nám se nedaří předfinální a finální fáze. Na vyrovnání moc šancí nebylo. S naším výkonem být spokojeni rozhodně nemůžeme, hlavně první poločas."

Libišany - Prosetín 4:2

Jiří Kaufmann (trenér Libišan): "Odehráli jsme opět těžký zápas s velice dobrým soupeřem. V první půli jsme Prosetín pustili dvakrát za sebou do vedení. Na druhou stranu musím smeknout před kluky, že jsme to zvrátili a šli do vedení. Po brance na 4:2 jsme si to pohlídali a soupeře jsme k ničemu nepouštěli. Zaslouženě jsme tak vyhráli. Během dalších šesti dnů nás čekají tři těžké zápasy. Nebude to jednoduchý a uvidíme, co z toho bude."

Moravany - Lázně Bohdaneč 0:4

Tomáš Jupa (trenér Lázní Bohdaneč): "V Moravanech se kluci potřebovali chytit a hlavně si zlepšit náladu. To se povedlo beze zbytku. Do sedla nás posadil rychlý gól a po šestiminutové smršti v první půli už byl na hřišti jen jeden tým. Škoda, že ve druhé půli tempo opadlo a už se jen dohrávalo."

I. B třída

Přelovice - Rozhovice 1:3

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, který dokázal využít naše chyby a odváží všechny body. Mám o čem přemýšlet do dalšího týdne."

Luže - Choltice 0:1

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "Musím říct, že domácí byli v prvním poločase lepší a určitě i fotbalovější. Luže měla dvě tutové šance, které ale naštěstí neproměnila. Druhá půle už patřila spíše nám. V 53. minutě byla ve prospěch nás písklá penalta, kterou jsme proměnili a šli jsme do vedení. Za dvacet minut byl pokutový kop nařízený i na druhé straně. Domácí však tuhle možnost neproměnili a my jsme tak vyhráli. Musím však přiznat, že to bylo spíše remízové utkání."

Přelouč B - Svratouch 0:1

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "Od první do poslední minuty jsme byli lepším týmem na hřišti. Nicméně jsme zahodili celou řadu jasných brankových příležitostí, a když už jsme gólmana hostí překonali, zastavila nás konstrukce branky. Hosté se do našeho pokutového území dostali jedinkrát v zápase a to ze standardní situace. K naší smůle z toho byla jediná branka utkání."

Horní Jelení - Opatovice nad Labem 1:1

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "V utkání bez diváků jsme nastoupili proti těžkému soupeři, ale i v pozměněné sestavě jsme podali výkon, za který bereme bod. Byl to spíše boj než fotbal, ale v naší situaci bereme každý bod. Teď zajiždíme do Rosic, doufám, že se dáme zdravotně dokupy."

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Poprvé za svou 55 letou fotbalovou kariéru jsem byl účasten zápasu bez diváků a doufám, že i naposled. Bez fandů to podle mého názoru není ono a na hřišti to je prostě znát. Samotný zápas byl bojovný, plný osobních soubojů, ale co se týče fotbalovosti, nepřinesl krom dvou hezkých gólů vůbec nic. My sice odvážíme domů bod, ale cítíme, že jsme předvedenou hrou zklamali sami sebe a budeme se snažit o nápravu v příštím utkání."

Řečany nad Labem - Rosice nad Labem 3:0

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Přijel k nám lídr soutěže a kluci přistoupili k zápasu tak, jak se má. Divák musel být spokojený, protože se střídali šance na obou stranách, naštěstí soupeř ty své nevyužil narozdíl od nás."

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "Těžko se to hodnotí, vypadalo to z naší strany špatně. Nedali jsme dost vyložených šancí a góly jsme soupeři vyloženě darovali. Chtěli jsme určitě získat tři body a to především na hřišti celku z konce tabulky. Je škoda, že se nám to před zápasem s Horním Jelením nepovedlo."