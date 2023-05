Tomáš Fišer (trenér Moravan): "V prvním poločase jsme trefili břevno a z protiútoku byla penalta, pak jsme se dostali do stoprocentní šance a z protiútoku jsme dostali další gól. Do druhého poločasu jsme vstupovali s tím, že musíme vstřelit kontaktní gól, což se nám nepodařilo a tak soupeř po našich chybách navyšoval skóre. Je to další zbytečná domácí porážka. Zbývá ještě pět kol, nic nebalíme."

Lázně Bohdaneč - Třemošnice 0:1

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Vrátila se nám naše stará nemoc - neproměňování šancí. Je neskutečné, jaké šance jsme schopni zahodit. I když jsme začali dobře a hned od úvodních minut jsme se tlačili do zakončení, tak jsme nedali nic. Hosté hru vyrovnali a do poločasu se tak nestalo nic. Ve druhé půli jsme byli lepším týmem, ale vlastní chybou jsme nabídli hostům šanci, ze které nakonec byla jediná branka. Naše bušení do obrany a drtivý tlak zůstaly bez efektu. Tím pádem jsme zůstali bez bodu."

Horní Ředice - Přelouč 4:0

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): "Zápas završil naši úžasnou jízdu přeborem a stvrdil postup. Sešla se úžasná parta a já jí za výkony moc děkuji."

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Další těžké utkání v krátkém časovém rozmezí. Lídr tabulky v 35. minutě zvýšil na 2:0 a bylo jasné, že nás nečeká nic jednoduchého. Soupeř držel míč častěji ve své moci a diktoval tempo hry. Náš tým chtěl dobře bránit a přecházet do rychlého protiútoku. Pár situací vypadalo slibně, ale v rozhodující chvíli jsme byli nepřesní a k potřebnému zakončení nedošlo. Domácím gratuluji k vítězství."

Pardubičky - Holice 2:1

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Do zápasu vystoupili lépe hosté a hned v úvodu si vytvořili dvě gólové příležitosti, které naštěstí domácí brankář zlikvidoval. Postupně se naše hra zlepšila a po rychlém protiútoku jsme se ujali vedení. Ve druhém poločase jsme přidali druhou branku a měli jsme další tři šance na to přidat třetí gól, ale bohužel jsme toho nevyužili a za to nás hosté deset minut před koncem potrestali a vstřelili kontaktní branku. Naštěstí jsme konec zápasu zvládli a připsali si pro nás důležité tři body. Pochvalu za předvedenou hru zaslouží cely tým.

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): "Nepromněnování našich vyložených šancí ze začátku utkání rozhodlo o tom, že body zůstaly v Pardubičkách."

Lanškroun - Libišany 2:3

Petr Šmeral (trenér Libišan): "I přes okleštěnou sestavu jsme předvedli velmi zodpovědný výkon a za odměnu si odvážíme tři body od soupeře, kde se moc nevyhrává. Vzhledem k našemu náročnému programu, čeká nás pohár hejtmana Pardubického kraje, si této výhry ceníme."