Snová sezona! Přelovice oslavily úspěšnou jízdu fotbalovým ročníkem

Když se daří, tak se daří. Pořekadlo, které v letošní sezoně platilo především pro fotbalový klub z Přelovic. Místní hráči si podmanili celý kraj svými výkony, a to hned v několika kategoriích. Pojďme ale postupně. Hlavní tým si odkroutil svoji premiéru v nejnižší krajské soutěži, a to velmi úspěšně, když skončili na čtvrtém místě. Rezervní mužstvo dosáhlo na vítězství ve IV. třídě Přeloučska. Navíc místním roste i příslib do budoucna, jelikož obě dorostencké kategorie své soutěže vyhráli.

Všichni pohromadě z přelovického klubu se sešli na jedné fotografii. | Foto: klub