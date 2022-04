Heřm. Městec – Holice 2:2

Zdeněk Nývlt, vedoucí týmu Holic: „Na hrbolatém hřišti se hrál fotbal, který svou kvalitou rozhodně krajskému přeboru neodpovídal. Po našem nedůrazu v obraně se domácí dostali do vedení. Další naše zaváhání naštěstí potrestat nedokázali. Do poločasu se nám podařilo vyrovnat díky precizně provedenému trestnému kopu po faulu, za který viděl domácí hráč červenou kartu. V polovině druhé půlky jsme podruhé vystřelili na bránu a byl z toho druhý gól v domácí síti. Remízu trefili domácí v závěru dorážkou, po střele z trestného kopu.“

Moravany – Pardubičky 1:1

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Hrál se oboustranně velice kvalitní fotbal. Myslím si, že jsme si vytvořili více šancí než na jeden gól. Je to škoda, mohli jsme být po zápase ti spokojenější. Samozřejmě si nechceme stěžovat. Bod z derby, bereme a pokračujeme dál v tvrdé práci.“

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Utkání se mi tentokrát nehodnotí vůbec jednoduše. Pro nás ho bohužel ovlivnilo více faktorů. Jednak aprílové počasí a malé hřiště, druhak, a to je bohužel jeden z těch hlavních důvodů, zranění obou středopolařů. V úvodu utkání jsme měli více ze hry a po nešetrném zákroku na Hofmana jsme z penalty šli do vedení. Leč právě po tomto zákroku musel v poločase Hofman střídat a k němu se bohužel přidal i kapitán T. Svoboda. Středová řada se nám tak rozpadla a více ze hry začínali mít domácí. Ti vyrovnali hned z kraje druhé půle z přímého kopu. Do konce utkání si pak oba týmy připsaly velké šance, ale brankáři byli pozorní a především Zahradník dva tutové góly chytil. I přes nepříliš povedený výkon se bod z venku počítá a musíme ho brát. Domácí nám ve druhé půli místy hodně zatápěli.“

Horní Ředice – Roh. Bělá 0:0

Petr Rydval, trenér Horních Ředic: „Utkání se nám herně nepovedlo. Soupeř byl fotbalovější a bod za remízu si zasloužil. Jediné co mohu pochválit je, že jsme neinkasovali, ale naše hra dopředu byla špatná.“

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Snažili jsme se, aby výsledek neodpovídal postavení v tabulce. Když jede poslední tým na hřiště prvního, dá se cokoliv předpokládat. Neměli jsme, co ztratit. Kluci se poučili z minulého zápasu v Holicích a byli připraveni se s dalším soupeřem z čela tabulky poměřit. V prvním poločase jsme si více brankových příležitostí vypracovali kupodivu my. Ve druhém šancí ubylo, ale na míči jsme byli, dovolím si tvrdit, dominantnější. Domácí brankář Lindr měl ovšem i tentokrát zavřeno. Kluky chválím bez rozdílu všechny, je to odměna za jejich práci o tréninku. Věřím, že tento výsledek jim dodá další chuť v boji o záchranu.“

Sestava 19. kola: Pšenička (Roh. Bělá) - F. Holeček (Chrudim), Jedlička (Holice), Špidlen (Pardubičky), Olejník (Mor. Třebová) - Marek (Proseč), Jedlička (Holice), Škeňk (Litomyšl) - Bednář (Mor. Třebová), Trnka (Heřm. Městec), Knotek (Moravany)

1. A třída

Po zimní pauze se rozjela i 1. A třída. Okresní zástupci, až na Rosice, předvedli, že pauza jim prospěla. Libišany se nadále ženou za postupem do krajského přeboru.

Přelouč – Vysoké Mýto 1:0

Leoš Cirkl, trenér Přelouče: „V našem prvním mistrovském utkání v jarní části jsme doma přivítali mužstvo z Vysokého Mýta. Do začátku utkání jsme vstoupili aktivně a snažili se diktovat tempo hry. V průběhu prvního poločasu přicházely i šance, ale nedařilo se nám vstřelit branku. Janecký hlavičkoval pouze do břevna a další brankové příležitosti řešil dobrými zákroky hostující brankář. Proto se šlo do šaten za bezbrankového stavu. Ve druhé půli jsme chtěli pokračovat v aktivní hře, ale bohužel už se nám tolik nedařilo. V naší hře začalo být hodně nepřesností a naopak soupeř párkrát zahrozil nebezpečnou brejkovou situací. Naše radost přišla v 74. minutě, kdy se podařilo vstřelit branku Voženílkovi. Ukázalo se, že to byla branka vítězná a bereme důležité tři body. Chválím naše mužstvo za bojovnost a týmový výkon.“

Lázně Bohdaneč – Polička 4:2

Tomáš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Po opatrném začátku jsme šli do vedení a pak velmi rychle dvoubrankového. Po přísné penaltě sice hosté snížili, ale do poločasu jsme si opět vypracovali dvoubrankový náskok. Ve druhé půli už jsme počítali šance jen my. Můžeme jen litovat neproměněných tutovek.“

Zámrsk – Rosice nad Labem 5:1

Jiří Tesař, trenér Rosic n. Labem: „Z naší strany výsledek neodpovídá předvedenému výkonu. Nebyli jsme dneska horším týmem a zasloužili jsme si nějaký bod. Na hřišti kluci nechali vše, ale bohužel nám to dnes nestřílelo, tak jako soupeři. Soupeř trefil vše, co potřeboval.“

Ostatní okresní zástupce:

Libišany – Tatenice 4:1 (1:1)

1. B třída

Výbušné utkání v Řečanech nad Labem nakonec skončilo debaklem domácích. Slatiňany nasázely pět branek za záda domácího strážce tří tyčí. Rozhodčí navíc v zápase rozdal dvě červené karty, které byly rozdány po šarvátce mezi hráči.

Hor. Jelení – Chvojenec 3:1

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Derby s Chvojencem nás tentokrát čekalo v zimních podmínkách. A že to bude se vším všudy ukázalo následujících devadesát minut. Byli jsme svědky spousty ostrých zákroků, remízového poločasu, čtyř zranění na naší straně, červené karty, ale body zůstaly doma. Zápas přinesl velkou spoustu soubojů, některé byly ostřejší, než bylo zdrávo, a tak nakonec počítáme čtyři zraněné. Pohledných akcí bylo pomálu, ale takové už derby někdy je. V první půli jsme se ujali vedení bývalým hráčem Chvojence – Zbudilem, ale hosté brzy srovnali z penalty. Do druhého poločasu jsme po mentální facce v kabině, vstoupili s tím, že chceme za každou cenu vyhrát. A povedlo se. Dvakrát skóroval Dědič. Dohrávali jsme nakonec v deseti, po druhé žluté kartě opustil hřiště Zbudil. Chtěl bych opět poděkovat celému mančaftu. Hlavně těm, kteří hráli se sebezapřením, nebo šli na hřiště nedoléčení. To se cení!“

Řečany – Slatiňany 0:5

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Zápas není třeba nějak detailně hodnotit. Bohužel výsledek je realitou a mluví za vše. A k tomu ještě tři zranění a jedna červená. Takže si nejsem úplně jistý, jestli k dalšímu utkání odcestujeme v dostatečném počtu. A to počítám i kluky z našeho béčka, kteří nám už teď jezdí vypomáhat, protože nás je málo.“

Choltice – Přelovice 0:1

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Bohužel nás v týdnu zastihla nemoc a na zápas se nás sešlo pouze jedenáct. Zápas jsme odpracovali dobře a musím pochválit celý tým jak se vypořádal s nepříjemnou situací v kádru. Myslím si, že jsme mohli uhrát alespoň bod, ale štěstí tentokrát stálo spíše na straně soupeře.“