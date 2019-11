Šestý vítězný přívěšek na zlatém řetízku. Holičtí fotbalisté venku na podzim jenom vítězí. A za tři body. Ten poslední zisk si připsaly na svitavském trávníku. Výsledky jejich konkurentů na příčku nejvyšší navíc zapříčinily, že se stali půlmistrem této sezony. V čele tabulky totiž mají dvě kola před koncem desetibodový náskok na své pronásledovatele.

Naopak hlavu si musí drbat v Pardubičkách, které ztratily v posledních minutách dvoubrankový náskok. Ještě více si pokazily dojem Moravany, které doma inkasovaly potupnou pětku od Moravské Třebové.

V nižších krajských soutěžích zaujaly přesvědčivé výsledky v derby. Výhra Libišan v Přelouči a ještě víc překvapila Bohdaneč v Řečanech. Hokejový debakl pak uštědřil Srch otřesné Cerekvici.

Krajský přebor

Moravany – M. Třebová 1:5

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Naše letargie trvá již tři zápasy a hosté toho dokázali náležitě využít. Ve všech činnostech jsme byli horším týmem. Zápas prakticky rozhodly tři minuty v prvním poločase, během kterých jsme dvakrát inkasovali. Pak už hosté hru víceméně kontrolovali. A když jsme se za stavu 1:2 pokoušeli o vyrovnání, udeřili potřetí. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby už podzimní sezona skončila, ale ještě nás čekají dvě důležitá utkání. Na ně se musíme připravit daleko zodpovědněji!“

Svitavy – Holice 1:2

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, ale jako bychom se o tom potřebovali v prvním poločase přesvědčit. Nenavazovali jsme v řadách a měli jsme problémy s jednoduchou agresivní hrou domácích. Naštěstí jsme ale byli schopní ještě do přestávky korigovat svitavské vedení Rožkem. A pomalu jsme začali přebírati iniciativu. Do druhého poločasu jsme nastoupili už s vyšší koncentrací a vynutili si tlak, který vyústil ve vedoucí branku Tomáše Jedličky. Domácí hru zjednodušili a hlavně přitvrdili. Proto jsem rád, že jsme se tím nenechali rozhodit, soustředili se na fotbal. Jen nás může mrzet neproměnění několika dobrých šancí, kterých jsme si na pojištění výhry vytvořili víc než dost.“

Pardubičky – Třemošnice 2:2 penalty 7:8

Luboš Pilař, trenér Pardubiček: „Jsem hodně naštvaný a zápas se mně hodnotí velmi špatně. V prvním poločase jsme předváděli celkem pohledný fotbal s patřičný nasazením v osobních soubojích. Po zásluze jsme se ujali vedení 2:0. Navíc si vytvořili minimálně další dvě šance, které jsme bohužel neproměnili. Do druhé půle jsme vstoupili stejně aktivně. Vypracovali si další brankové příležitosti, které jsme znovu zahazovali. Tím jsme Třemošnici dali možnost utkání zdramatizovat. Ta jí v 82. minutě využila. No a aby toho nebylo málo, tak nás v poslední minutě potrestala podruhé. Připravila nás o tak důležité tři body. Penalty to už je loterie a v té byli štastnější hosté. Navíc vstupovali do rozstřelu v lepším psychickém rozpoložení.“

Litomyšl – Hor. Ředice 3:0

Stanislav Šedivka, trenér Horních Ředic: „Vytvořili jsme si tři velmi dobré šance a nastřelili břevno. Jenže také jsme vyrobili dvě dětinské chyby, které soupeř potrestal. A by toho nebylo málo ve druhém poločase jsme si dali vlastní gól. Když všechny okolnosti sečtu, tak jsme nemohli bodovat. Zkrátka strašně lehce inkasujeme, naopak na gól se moc nadřeme.“

Luže – Rohovl. Bělá 2:0

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Odehráli jsme kvalitní zápas. Hrál se otevřený fotbal, šance se střídaly na obou stranách. Řekl bych, že jsme jich měli i více, bohužel naše koncovka je na podzim, až na výjimky, žalostná. Už to vypadalo, že zápas rozhodne až penaltový rozstřel. Bohužel přišel trest v posledních pěti minutách. Nejdříve jsme kapitulovali v 85. minutě po ztrátě míče ve středu hřiště. O čtyři minuty později chybně vyběhl brankář a bylo hotovo. Zápasu by více slušela remíza, ale to se musí hrát koncentrovaně a na sto procent po celých devadesát minut.“

I. A třída

Přelouč – Libišany 1:6

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Jsem zklamaný z výsledku. Doufal jsem, že bychom mohli Libišany potrápit víc, ale v tom složení v jakém k nám přijeli, jsme jim nemohli být konkurence schopným týmem. I ve vyšší soutěži by patřily do vyšších pater tabulky. Tady nemají co pohledávat… Navíc jim hrálo do karet naše letiště. Na velkém a rovném hřišti mohli hosté s chutí kombinovat. Byli jsme sice také kompletní, ale klukům se zápas nepovedl. Nohy jim svazovala nervozita a jejich chyby soupeř nemilosrdně trestal. Navíc se gól od gólu prohlubovala naše frustrace. Zkrátka se jednalo o souboj kočky s myší. A to ještě náš dorostenec Norek spoustě gólů zabránil.“

Petr Kuric, hrající předseda Libišan: „V posledním podzimnímu utkání jsme konečně mohli počítat se všemi hráči. Hned od úvodu jsme si vytvářeli šance. Zaslouženě jsme se dostali do vedení. Domácí jsme k ničemu nepouštěli až na jednu chybu v obraně, kdy jsme jim darovali možnost vstřelit jedinou branku. Poločas se zastavil na skóre 3:1 v náš prospěch. I když jsme další minimálně tři příležitosti šance neproměnili. Do druhé půle jsme šli s cílem neinkasovat, abychom si udrželi celkové jednociferné skóre v obdržených brankách. A to se nám povedlo. Naopak do soupeři sítě jsme nasměrovali další tři střely. Pro Přelouč to ještě byla přijatelná prohra…“

Tuněchody – Rosice 1:5

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „V posledním podzimním utkání jsme dosáhli na nejvyšší výhru. V Tuněchodech jsme sice prohrávali, když se domácí prosadili po rohovém kopu, ale ještě do přestávky jsme po standardkách stav otočili. Další tři góly jsme pak přidali ve druhém poločase. Třikrát se v utkání prosadil Patrik Fidler, dva góly vstřelil Marek Pešek. K vítězství nás dovedl zodpovědný výkon celého týmu.“

I. B třída - A

Srch – Cerekvice 14:2

Michal Šmíd, hrající trenér Srchu: „Ten výsledek je trochu zkreslující. Naznačuje, že jsme hráli výborně, ale opak je pravdou. Soupeř byl šílený, ale naprosto šílený. A to nastoupil v kompletním složení .Cerekvice by nemohla hrát ani náš okresní přebor. Nechápu jak mohla postoupit, respektive, jak to že získala v I. B třídě nějaké body. Jinak herně není co hodnotit. Jsme rád, že jsme zvítězili a kluci si zastříleli. Do zimní přestávky se vždy jde lépe s výhrou v kapse. V našem případě ale není po podzimu co slavit…“

Rozhovice – Choltice 3:2

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Začali jsme výborně. Hned zkraje utkání jsme otevřeli skóre. Soupeř ale vyrovnal. Znovu jsme se dostali do vedení. Jenže Rozhovice nás po celý zápas tlačily a pod presem zákonitě vznikají chyba. Dvě z nich domácí využili a otočili vývoj střetnutí. Hráli rychle a důrazně. Nemohli jsme se s tím po celý zápas nějak srovnat, ačkoliv kluci celých devadesát minut poctivě odjezdili.“

Slatiňany – H. Jelení 6:0

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Potkali jsme nejkvalitnějšího soupeře v této soutěži. A podle toho také vypadá výsledek. Slatiňany se prezentovaly rychlou kombinací a rychlým přechodem do útoku, který nám dělal problémy. V podstatě rozhodli o osudu zápasu již v prvním poločasu. My jsme si vytvořili asi pět gólových šancí, ale na rozdíl od našeho protivníka jsme s nimi naložili prachbídně. Navíc jsme po většinu zápasu hráli až s příliš velkým respektem. Proto je na naší straně skóre nula.“

Řečany – L. Bohdaneč 2:6

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Poslední zápas podzimu jsme si takhle tedy nepředstavovali. Neskutečná ostuda! Takhle k zápasu nepřistoupí ani elévové. Zkazili jsme si jinak dobře rozehranou sezónu. Soupeř nás ve všem předčil a zaslouženě zvítězil. My jsme působili jen jako tréninkové kuželky.“

Tomaš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Od začátku jsme byli proti zakřiknutě hrajícím domácím lepším týmem, ale opět jsme jen počítali zahozené brankové příležitosti. Dokonce jsme po hloupé chybě dovolili soupeři jít z penalty do vedení. Paradoxně nás to ale nakoplo a začali jsme šance proměňovat. Ještě do poločasu jsme stav otočili. Ve druhé půli jsme se uklidnili a jen navyšovali skóre.“