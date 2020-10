Libišany klasika. Rosice po návratu z karantény a Přelouč poprvé v sezoně. Tak ze popsat tři body okresních zástupců.

Rosice – Jiskra 2008 4:1

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „Byli jsme především rádi, že po nucené dvoutýdenní pauze můžeme zase na hřiště. Hrálo se na těžkém terénu, počasí komplikovalo nějakou kombinační hru. Soupeř nám to navíc důraznou hru znepříjemnil, ale zvládli jsme to i v nekompletní sestavě a zaslouženě vyhráli. Kluci, kteří nastoupili, se těšili a odmakali to od první do poslední minuty.“

Dol. Újezd – Libišany 0:5

Petr Kuric, hrající předseda Libišan: „Po dlouhé době jsme mohli počítat se širším kádrem. Hned od úvodu jsme se snažili soupeře zatlačit na jeho polovinu, což se nám i dařilo. Zapomínali jsme však na zadní vrátka, naštěstí domácí žádnou ze svých šancí nevyužili. Do vedení nás dostal Jošt ve 26.minutě. Zkraje druhého poločasu jsme zvýšili náskok zásluhou Zárubovy střely. Definitivní uklidnění na naše kopačky přinesl v 82. minutě střídající Bukač, který zužitkoval své dlouholeté zkušenosti správným výběrem místa v pokutovém území. Dvě minuty před koncem svůj čich na góly zopakoval. Konečnou podobu utkání stanovil v samotném závěru Záruba.“

Přelouč – Ústí n. Orl. B 3:1

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Znovu jsme udělal změny v sestavě, které nám tentokrát vyšly. Celý zápas nám sedl Jsem rád, že jsme po oba poločasy podali konstantní výkon. Konečně. Přestože se hrálo na kluzkém terénu, byl k vidění oboustranně kvalitní fotbal. Z něho pramenily pohledné akce. Při našich prvních dvou gólech byla radost na kluky pohledět. Potom jsme zbytečné faulovali v šestnáctce a soupeř se vrátil do zápasu. Naštěstí jsme po přestávce dál ovládali hru a přidali jsme třetí trefu. Dvoubrankové vedení jsme si pak celkem s přehledem pohlídali. “

Slatiňany – Srch 2:0

Miroslav Kaluža, trenér Srchu: „Vyhrál kombinačně hrající lepší tým, který využil nekoncentrovanosti našich hráčů při standardních situacích ve druhém poločase. I tak děkuji všem hráčům, kteří naskočili do utkání. Minimálně za bojovnost.“

Svratouch – Řečany 5:1

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Věděli jsme, co nás čeká, nicméně v našich silách bylo zvládnout jen jednu ze dvou pověstí, co Svratouch předchází. Tou byl důraz bez červené karty. Domácí začali náporem, jenže po jednom z brejků se měla kopat jasná penalta proti nim. Bohužel jsme situaci nezvládli zbytečnými dohady, soupeř nakopl balon do jasného ofsajdu a neomylně po centru skóroval. Zvýšili jsme obrátky a po zásluze vyrovnali Hrbkem. Avšak záhy po špatné přihrávce se domácí hráč prezentoval životní trefou do šibenice. Už už jsme odcházeli do kabin pouze s jednogólovým mankem, když po dlouhém výkopu náš gólman podskočil míč. Po přestávce jsme se snažili se zápasem něco udělat, bohužel to už někdo nechtěl a my se dostávali do šancí jen sporadicky. A když nám nějaká prošla, nebyli jsme tolik přesní v zakončení. Za to protivník každý výpad do odkryté obrany trestal.“

Láz. Bohdaneč – Choltice, nehráno

Utkání bylo odloženo z důvodu karanténních opatření.

Hor. Jelení – Skuteč nehráno

Utkání bylo odloženo z důvodu karanténních opatření.