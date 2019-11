Dolní polovina tabulky. To jest zimní domov hned kvarteta okresních zástupců v I. B třídě. Navíc Srch a zejména Horní Jelení jsou namočeny v sestupovém pokeru. Výjimku tvoří Řečany nad Labem, které se ale z pátého místa dívají na záda čtveřici z Chrudimska.

SK ŘEČANY N. L.: 5. místo, 24 bodů, skóre 25:21

Ladislav Chára, hlavní trenér: „Hodnotit první polovinu sezony by bylo mnohem snazší, nebýt posledního domácího utkání proti Bohdanči. V něm jsme náš podzimní projev a snahu poslali do kopru. Bohužel po tomto vystoupení jsem samozřejmě nespokojen.

V domácích zápasech jsme neměli tolika fotbalového štěstí, klidu a zkušeností, abychom vstřelili více branek nežli soupeř. A že jich bylo. Za to venku nám to docela vycházelo, až na dvě prohry na penalty, to bylo jinak v pořádku. Úplně se nám nevedlo v Srchu a již zmíněný poslední zápas s Bohdančí, který jsme odchodili. Naopak se nám dařilo doma proti Stolanům a Slatiňanům a ve Skutči, kde jsme podali opravdu dobré výkony.

I když to v globálu vypadá, že jsme se umístili asi nejlépe v první polovině za posledních osm let, ještě není konec. Zajíci se počítají až po honu. Pokud k přípravě a zápasům ve druhé půlce sezony přistoupíme laxně, budeme rázem hrát o padáka…

Hodně nám pomohlo oživení týmu novými mladými tvářemi. Doufám, že se zbytek uzdraví, popř. nezraní na futsale. A že přivedeme ještě další mladé a rázem vznikne větší a zdravá konkurence. Protože i teď museli vlivem zranění a pracovních povinností občas zaskakovat starší a zkušenější. Za to bych jim chtěl poděkovat.“

LÁZNĚ BOHDANEČ: 8. místo, 18 bodů, skóre 30:22

Jan Uhlíř, hlavní trenér: „Všechno zlé, je pro něco dobré. I z takové zkušenosti si lze něco vzít do další práce. To, že jsme před začátkem soutěže měli k dispozici při generálce devatenáct hráčů a odehráli skvělou přípravu, náš tým předurčovalo prát se o ty nejvyšší příčky.

Bohužel ale: Člověk míní, ale život mění… Následně se totiž situace dramaticky změnila a na marodce dlouhodobě zraněných se objevilo hned sedm jmen!!! Pokud k tomu přičteme starosti, se kterými se musí vypořádat každý tým, jako jsou krátkodobá zranění a nemoci, pracovní a rodinné povinnosti, či vyloučení, stává se z týmu skupinka jednotlivců a z trenéra telefonní operátor.

Musíme proto poděkovat chlapcům z rezervního týmu a našim dorostencům, kteří byli ochotni pomoci a za víkend nastoupit i ve dvou utkání. Někdy hned za sebou Musím zmínit, že rozhodně nebyli jen do počtu. Proto bereme náš bodový zisk jako uspokojivý. Je potřeba se dát zdravotně do pořádku a věřit, že se znovu naladíme na tu správnou vlnu.“

SLAVOJ CHOLTICE: 9. místo, 17 bodů, skóre 17:19

Luboš Vorlíček, hlavní trenér: „Než vůbec soutěž začala, museli jsme řešit kádr. Skončilo šest hráčů základní sestavy, když dva odešli a zbytek byl vážně zraněn. Když k tomu přičteme vážné zranění v půlce podzimu Stanka a odehrání poloviny Tilera a Bartáka, tak to nebylo vůbec lehké.

Vsadili jsme na bojovnost, ale bohužel doplnění kádru se nepodařilo podle představ. Přišli Praus a z béčka Hutla, který se díky dobré docházce v mužstvu chytil. Samozřejmě ke konci se naše personální problémy projevily. Poctivě jsme trénovali a díky tomu jsme podzim zvládli i s touto sestavou solidně.

Dobré zápasy jsme sehráli ve Skutči, i přes prohru v Řečanech, se Slatiňany v Prosetíně. Naopak se nám nepovedl zápas s Bohdančí, hlavně druhá půle. No a s Dobříkovem to také nebylo ideální. Projevilo se, že jsme hráli pokaždé v jiné sestavě.

Nejvíc nás trápí nešťastná zranění. Hráči pokud ještě vůbec nastoupí, tak nejdříve za rok. Pokusíme se přes přestávku kádr doplnit a dohrát jarní část tak, abychom se zachránili. Poděkování patří mým kolegům s realizačního týmu i skalním fanouškům, kterým snad i na jaře učiníme nějakou radost.“

TITANIC SRCH: 12. místo, 14 bodů, skóre 32:41

Michal Šmíd, hrající trenér: „Před sezonou jsme zvažovali, zda-li se máme vůbec do krajské soutěže přihlásit. Po prvních kolech jsme byli na vážkách, ovšem postupem času se ukázalo, že se jednalo o správný krok. Vždyť v okresním přeboru jsme hráli na půl plynu, a to nemůže sportovci stačit.

S podzimní části v I. B třídě spokojený ale být nemohu. Kvalita našeho týmu neodpovídá postavení v tabulce. Měli bychom figurovat na stejné příčce ale v opačné polovině. Je to způsobené dvěma faktory. Máme úzký kádr a když vypadne více hráčů, tak je to problém. Naštěstí nám pomáhají i kluci z béčka. K tomu musím zmínit i nedisciplinovanost. Například jeden z našich klíčových hráčů dostal stopku na sedm zápasů. Druhým bodem je fakt, že my nejdeme na plac vyhrát, ale jenom si zahrát…

Nejvíc nás tlačí bota v defenzivě. Je to způsobené také tím, že jsme bojovali ze složením zadní řady. Od toho se odvíjela celá naše hra. Směrem dopředu kvalita je, ale opravdu se musíme vyvarovat triviálních chyb vzadu. Se zlepšením herní kázně je to jasný cíl pro jaro.“

AFK HORNÍ JELENÍ: 13. místo, 11 bodů, skóre 17:37

Rostislav Kchop, hlavní trenér: „S umístěním, výsledky a vesměs i předvedenou hrou nemůžeme být spokojeni. Letní odchody (Jedlička, Velinský), dlouhodobě zranění Pinkas, Forejtek, Michálek se podepsaly na produktivitě i výstavbě hry. Když k tomu připočtu zranění Horáčka a studijní i pracovní vytížení Morávka, jedná se o sedm hráčů.

Můžeme být rádi, že se vrátil Roman Hendrych, který ač limitován věkem i zraněním předváděl kvalitní výkony. Další posila, Martin Seidenglanz, byl také platným hráčem. Radost můžeme mít z mladých, kteří se v soutěži otrkávají. Poklonu musím vyseknout Lukáši Kaňkovskému, který ač nedostával v zápasech tolik prostoru, s týmem žil.

Nejlepší zápas jsme předvedli doma s Rozhovicemi a nejhorší také doma, s Lázněmi Bohdaneč. Smolná utkání jsme sehráli se Skutčí, Dobříkovem, Svratouchem i Cholticemi. Venku jsme vůbec nezvládli zápasy v Prosetíně, Stolanech a Slatiňanech. Přesto, kromě Prosetína, to herně špatné nebylo.

Jako nutnost pro setrvání v soutěži se jeví posílení během zimy v návaznosti na dobrou docházku všech hráčů v přípravě. Rozhodně se o setrvání v soutěži popereme. Děkuji fanouškům za přízeň i v neradostném období, realizačnímu týmu a výboru za aktivitu i kvalitní zázemí a hráčům za to, že obětují čas a někdy i zdraví pro fotbal.“