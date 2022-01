Jak jste celkově spokojený s podzimní částí?

Vzhledem ke zraněným hráčům na začátku sezony a s tím, že jsme v podzimní části nenastupovali kompletní tak, jak bych si představoval, převládá spokojenost.

K holickému týmu jste byl povolán last minute. Měl jste čas si ho připravit k obrazu svému?

Bylo to opravdu za pět minut dvanáct, takže na to moc času nebylo. Nicméně devadesát procent hráčů jsem znal. Věděl jsem tedy do čeho jdu a s kým budu pracovat.

Zapracovávání mladých hráčů

Vy jste u holického áčka působil v době kdy hrálo divizi.

Ano, to je pravda. Hlavní fakt ale je ten, že převážnou většinu kluků mám v malé kopané. Pro zajímavost, s týmem TFT Pardubice jsme se prezentovali krásným umístěním v Lize mistrů.

Neutrpěly vaším „vedlejším poměrem“ kmenové Rosice, které se krčí na samotném dnu I. A třídy?

Určitě tím neutrpěly, protože prioritu jsem měl nastavenou v Rosicích. Kromě jednoho zápasu jsem ani jednou na jejich lavičce nechyběl.

Holice přezimují na čtvrté příčce. Je pro vás zásadní fakt výkonnosti, nebo vás spíše zajímá předváděná hra?

Zcela určitě jsme se s vedením zaměřili na to dát kádr pořádně do kupy. Pokud možno snažit se zabudovat do týmů mladé hráče, kteří přešli z dorostu. To se nám celkem daří. Umístění neřešíme. Víme o tom, že máme mančaft na to, abychom se pohybovali v horních patrech tabulky.

Bajer: Jsme takovými polovičními vítězi...

Naznačujete, že jste skládal tým za pochodu. Jak byste charakterizoval holickou hru?

Ano. Kvůli k těm zraněným jsme skládali tým za pochodu. Chtěl bych hrát útočně přes lajny, počínaje od beků přes záložníky. Vzhledem k tomu, že se naše sestava každou chvilku nějakým způsobem měnila, tak naše předváděná hra furt nebyla ideální.

Jaká je úroveň krajského přeboru po covidové pauze, ve srovnání s dohranými ročníky?

Osobně si myslím, že ta úroveň není taková jako v předchozích letech. Soutěž utrpěla zejména horší připraveností týmů. Podle mě nejsou utkání nějak extra náročná po fyzické stránce, což já osobně upřednostňuji.

A také nejen z přeboru zmizela nějaká jména?

Samozřejmě. S tím jsem se setkal hlavně v Rosicích. Kluci mi řekli, že po tom roce, kdy nic nedělali, jim vlastně fotbal ani nechyběl. A mám za to, že něco podobného se událo i v jiných klubech.

Kluky musí fotbal bavit

Nasbírali jste třicet bodů. Je to málo nebo dost? Z kterých zápasů vám body chybí?

Vzhledem k tomu, že jsem kvůli rosickým povinnostem nebyl na všech zápasech, tak nemohu jednoznačně soudit. Nicméně například v Ředicích jsme nepředvedli špatný výkon. Kdybychom ze začátku proměnili své šance, ten výsledek mohl být úplně jiný. Dá se tedy hovořit o ztrátě, byť jsme nakonec prohráli 0:4. Výsledek ale neodpovídal předvedené hře, z obou stran. Jasnou ztrátou pro mě byla prohra v Třemošnici. Ale to jsme měli, v uvozovkách, tu nejslabší sestavu. Navíc bez možnosti vystřídání. Na lavičce seděl pouze náhradní gólman. Hráli všichni kluci, včetně čtyř dorostenců.

A kde jste je urvali mimo plán?

Nemohu říct, že bychom někde překvapili. Každý zápas jdeme vyhrát. Pokud se sejdeme v silném složení, můžeme konkurovat každému týmu v soutěži. To jsme dokázali s Chrudimí i Pardubičkami. Pro mě to byli jedni z nejtěžších a nejlepších soupeřů.

Nastříleli jste druhý nejvyšší počet branek.

Je ale pravda, že gólů jsme mohli dát mnohem víc, protože těch šancí jsme si vytvořili mraky. Nechci shazovat naše útočníky, protože takový Jindra Václavek furt dává poměrně dost gólů. Je k tomu ale nutné oddat, že na to potřebuje dost šancí. Ale není to jen on. Pak bychom možná vyhrávali zápasy vyšším rozdílem a snadněji. Takový je však fotbal.

Flachs: To, že budeme mít po podzimu tolik bodů, nečekal asi nikdo z nás

Naopak pomineme-li poslední tři celky, nejvíce jste jich inkasovali. Preferujete snad hurá fotbal, nebo o čem to svědčí?

Každou chvilku jsem šiboval s obranou. Neměli jsme stabilní čtveřici. Samozřejmě, občas se vloudila nějaká chybička. Bohužel, pak jsme dostávali dost gólů.

Pořád jsme „jen“ v krajském přeboru a na takové úrovni by měl být fotbal odreagováním od všedních povinností a zábavou. Nemá cenu asi hráče dostávat nějak pod tlak ve smyslu: Dnes musíte vyhrát.

Jasně že ne. Pro mě je prioritou, aby kluky fotbal bavil. Když se jim nebude dařit, vem to čert. Já hlavně chci, aby zápas odmakali a dali do hry srdíčko.

V holickém případě činí rozdíl získaných bodů doma venku jen čtyři body. Znamená to, že je vám jedno, kde hrajete?

Přesně tak. Já patřím k trenérům, kteří prostředí vůbec nerozlišují. Myslím, že jediné co může uškodit klukům ve venkovních zápasech, je hrací plocha, než cokoli jiného. Když vezmu diváky, tak i venku je každý fotbalový příznivec dobrý. Tedy kromě Lanškrouna. Nikde jinde nejsou diváci agresivní tak, aby mančaftům soupeře ubližovali po psychické stránce. Tam je fakt neskutečné, co se děje.

Vykurýrovat se ze zranění

Do soutěže jste výborně vstoupili a podzim výborně zakončili. Co se dělo mezi tím, neosprchovala například tým vysoká prohra v prestižním derby v Horních Ředicích?

To si nemyslím. Jdeme od zápasu k zápasu a podle mě nás žádný předchozí výsledek nepoznamenal. Spíše nám komplikovala situaci zranění. Je také pravda, že los nám na poslední fázi podzimu přichystal slabší soupeře. I když tím se nechci nikoho dotknout.

A nesmíme ani opomenout fakt, že pro domácí utkání s Litomyšlí jste neměli k dispozici hráče, kteří startovali v dresu TFT Pardubice na závěrečném turnaji Ligy mistrů v malém fotbale.

Ano to je důležité připomenout. Zápas a naše prohra tím byl hodně ovlivněný. Mít mančaft po kupě, byť se Litomyšl pohybuje nahoře, tak bychom byli soupeřem, který ji mohl nějaké body sebrat.

Holický sekretář Nývlt je rozpálený doběla. Jméno Litomyšl před ním nevyslovujte

Tvrdíte, že na každé utkání se připravujete stejně. Kromě zápasů v Horních Ředicích jste ovládli všechny okresní střety. Jste pro derby více nahecováni?

V podvědomí vnímáme, že se jedná o okresní derby. Ale, že bychom se o tom nějak víc bavili v kabině, to ne.

Držíte se v závěsu nejlepších týmů. Jaké jsou v Holicích plány pro jarní část?

Určitě nemyslíme na postup. Ten už jsme zamítli na začátku sezony. Každopádně chceme dál hrát o špici a v tabulce se posouvat co nejvýše. Prioritou je přes zimu se vykurýrovat ze zranění. Pro jaro mít kompletní mančaft a nejezdit někam ve dvanácti lidech.

Uvažujete o posílení kádru?

Pokud budou všichni zdraví a zůstanou v Holicích, tak to zapotřebí není. Nicméně nemám tu jistotu, že je to záměr všech. Z osobních pohovorů jsem zjistil, že někteří chtějí pomalu končit. Takže uvidíme.