FAČR totiž po klubu vymáhá takřka půlmilionovou pokutu za chybějící mládežnické týmy. Na jejich místo v ČFL se hlásí Vysoké Mýto. V tu chvíli se otevírá divizní šance pro nejlepší kvarteto z nejvyšší krajské soutěže: Holice, Chrudim B, Moravany a Luže. Zástupci těchto klubů dostali otázku: Postup či ne?

SK HOLICE, 1. místo

Na konci výborně rozjeté sezony jste mohli být korunováni přeborníkem s právem postupu do divize. Uvažovali jste o této možnosti?

Uvažovali. Nahrávalo nám k tomu několik okolností. Máme přebudovaný stadion. Na konci června už budou dokončeny i příjezdové komunikace. A asociace platí dojezdy a pískání rozhodčích. To jsou částky, na které bychom neměli. Samozřejmě náklady na cestování by byly vyšší, ale tomu bychom se uměli přizpůsobit.

V nedávné minulosti Holice na postup rezignovaly. Co ten obrat?

Holice při posledních dvou pokusech v divizi tratily na tom, že k nám jezdili rozhodčí z Aše a delegáti z Moravy. A my jsme za ně vydávaly částky až do patnácti tisíc. To je pro nás neúnosné, protože nemáme žádného velkého sponzora. Rozpočet skládáme z malých firem.

Postup není ztracen. Přijali byste nabídku na doplnění v případě nezájmu některého se stávajících týmů?

Tuto možnost jsme projednávali ve výboru i s trenéry. Museli bychom si všichni sednout. Své si k tomu jistě řeknou i hráči. Upřímně řečeno, mně se příliš nelíbí, abychom postupovali na základě rozhodnutí, které padne na papíru. Raději bych byl, kdybychom si to vykopali sami na hřišti.

Takže to nevezmete?

To netvrdím. Manšaft je na divizní soutěž připraven. S polovinou týmů může hrát vyrovnané partie. Bylo to znát i v jediném jarním duelu na hřišti maximálně posílené Chrudimi. Kdybychom se vyvarovali hrubých chyb v obraně, tak jsme získali minimálně bod. Téma postupu bych zatím nechal jako otevřenou záležitost…

Odpovídal Petr Bajer, předseda oddílu.

MFK CHRUDIM, 2. místo

Tomáš Linhart, předseda klubu: „Už jsme danou možnost v užším vedení probírali. Před jarem jsme říkali, že bychom se chtěli o postup porvat a myslím si, že kdyby nám to bylo navrženo, že bychom případnou nabídku akceptovali a do divize šli. Vše se ale bude odvíjet od druhé ligy, zda ji budeme schopni vůbec hrát. Posunem do divize by se ale u nás moc nezměnilo. Rozpočet bychom totiž nenavyšovali, protože šanci by stále dostávali mladí kluci a hráči, kteří by neměli tolik prostoru v prvním týmu. Opakuji, vše závisí na situaci ohledně účasti ve druhé lize.“

TJ SOKOL MORAVANY, 3. místo

Michal Kulhánek, člen výboru: „Byla by to jistě lákavá nabídka a ze sportovního hlediska obrovský úspěch pro náš klub. Ale přeci jen se řadíme k vesnickým klubům bez silného finančního partnera, pro který je již účast v krajském přeboru na samé hranici ekonomických možností. Skok mezi soutěžemi je obrovský ze sportovního i finančního hlediska. Z těchto důvodů bychom museli nabídku odmítnout. A to přesto, že by se tím někteří lidé ve vedení našeho klubu připravili o možnost mít postaven v Moravanech pomník…“

TJ LUŽE, 4. místo

Jaroslav Gála, předseda klubu: „Nabídku bychom určitě nepřijali. U nás v Luži nejsou na divizi podmínky, jsme rádi za to, že hrajeme krajský přebor. Navíc divize je finančně náročnější soutěž a zřejmě bychom nemohli hrát jen s hráči z blízkého okolí. Zatím navíc sami nevíme, co s námi současná situace udělá.“