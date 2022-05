ČFL

Slovan Velvary - Pardubice B 4:0

Pavel Němeček (trenér FK Pardubic): "Utkání se mi hodnotí velmi těžko, jelikož jsme si ho opět zkomplikovali hned v úvodu. Dvě vlastní branky. do třech minut mluví za vše. Společně musíme zapracovat na koncentraci v začátcích zápasů, protože šanci si vždycky vytvoříme. Ale pokud prohráváme, těžko se nám zápasy otáčejí. V první poločase jsme pak tlak měli, který vyvrcholil právě již zmiňovanou šancí, kterou jsme neproměnili. Po té jsme se nemohli vůbec dostat do tempa, abychom soupeře dostali pod tlak. Ten utkání v klidu dohrál."

Bohemians Praha B - Sokol Živanice 3:4

David Pánek (hráč Sokolu Živanic): "Do utkání jsme vstoupili aktivně a vypracovali si několik gólových příležitostí, bohužel jsme ani jednu neproměnili, naopak soupeři vyšel dvakrát brejk, a tak šel do dvou brankového vedení. Dál jsme pokračovali v naší aktivitě a do poločasu vyrovnali. Na začátku druhého poločasu se nám povedlo zápas otočit, ale soupeř dokázal odpovědět krásným gólem. V posledních minutách se nám podařilo skórovat z rozehrané standardní situace a zápas jsme tak naštěstí dovedli do vítězného konce. Z mého pohledu to byl to hodně náročný zápas, který se hrál velkém tempu. Padaly hezké góly, a tak myslím, že diváci museli být spokojení."

Tlapnet krajský přebor

Pardubičky – Choceň 0:2

Tomáš Mrázek (sekretář Pardubiček): „Rád bych poděkoval všem divákům, kteří na utkání dorazili a pomohli tím dobré věci. Na charitativní utkání, na podporu Ukrajiny, jich nakonec přišlo 300. K samotnému utkání, to již tak veselé není. Střelecky se neskutečně trápíme a naše produktivita již není na bodu mrazu, ale hluboko pod ním. Chocni opět stačily tři šance na dva góly. Nám naopak nevyšlo vůbec nic. Kluci bojují, o tom není sporu, ale po skvělém úvodu jara, kdy se nám dařilo, přišlo prostě horší období. Budeme asi muset společně někam zajít, vyčistit si hlavy a začít opět od nuly, protože tým svoji sílu rozhodně má.“

Mor. Třebová – Roh. Bělá 5:0

Jaroslav Novák (trenér Roh. Bělé): „O výsledku zápasu rozhodla kvalita na všech postech a šíře kádru domácích. Dokázali jsme držet krok pouze v prvním poločase, kdy do šaten se šlo za stavu 0:0. Ve druhé půli přišla desetiminutovka hrůzy mezi padesátou a šedesátou minutou, kdy jsme inkasovali celkem čtyřikrát. V poslední minutě ještě domácí přidali pátou branku a musím říct, že zaslouženě vyhráli.“

Česká Třebová – Holice 3:2

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): „První šanci zápasu jsme si vytvořili my, ale bohužel skončila jen nastřelenou tyčí. Domácí si pak vypracovali dvoubrankové vedení, které jsme dokázali smazat. Zbytečná penalta pak vrátila, deset minut před koncem zápasu, domácí do vedení. Naši závěrečnou snahu o vyrovnání pak zkušeně několikrát přerušilo samovolně spuštěné zavlažování mizerného trávníku. Zápasu by slušela remíza, bohužel pro nás však tři body brali šťastnější domácí.“

Moravany – H. Ředice 3:3

Miroslav Semerád (hrající trenér Moravan): „Opět jsme nezklamali a první poločas darovali hostům, kteří nám vstřelili dvě branky. Ovšem druhý poločas jsme začali hrát my, ale i tak jsme dostali gól na 3:0. Musím pochválit celý tým, že se za takového výsledku nevzdal a dokázali jsme s takto těžkým soupeřem uhrát remízu.“

Petr Rydval (trenér Horních Horních Ředic): „První poločas jsme potvrzovali, proč jsme tak vysoko v tabulce. Ve druhém poločase se projevil náš deficit v tréninkovém procesu, kdy bez tréninku hrát fotbal nejde.“

Sestava 25. kola: Trkal (Choceň) - Stoudek (Litomyšl), Linhart (Chrudim B), Marek (Mor. Třebová), Hauf (Heřm. Městec) - Grepl (Čes. Třebová), Vatrala (Choceň), Pecháček (Lanškroun) - Žalud (Chrudim B), Knotek (Moravany), Svoboda (Svitavy)

Pardubičky (v šedém) sice domácí zápas prohráli, ale tentokrát šlo o něco víc než jen fotbalový výkon. Pomohlo se dobré věci.Zdroj: Marek Tuťálek

I. A třída

Jiskra – Rosice n. L. 2:2

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Zápas do kterého nám vlezl Majáles a nejeli jsme v plné sestavě nebo byli kluci unavení. Jeli jsme se ale poprat o každý bod. Byli jsme zbytečně nervozní a v první půli jsme obdrželi zbytečné dva góly. Jeden po naší chybě a druhý po standardní situaci. O poločase jsme si ale řekli, že sto kilometrů jsme nejeli pro nic za nic. Ve druhém poločase jsme předvedli výborný výkon, naopak soupeř nepředvedl vůbec nic a zaslouženě jsme vstřelili dvě branky. Musím říct, že jsem až zklamaný, že jsme to nedotáhli do plného bodového zisku.“

Letohrad B – Libišany 1:5

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Zápas jsme měli plně pod kontrolou. Zkomplikovali jsme si to zbytečným gólem za stavu 2:0 pro nás, ale druhý poločas byl plně v naší režii a na perfektně připraveném pažitu jsme předvedli několik velmi pohledných kombinačních akcí. Zvedli jsme si tím náladu před středečním semifinálovém utkání (Pohár hejtmana Pardubického kraje), které nás čeká v domácím prostředí proti Chocni.“

Lázně Bohdaneč – Vysoké Mýto B 5:0

Tomáš Jupa (sekretář Lázně Bohdaneč): „Šli jsme si od začátku zápasu za vítězstvím. Třemi slepenými góly, v první půli, jsme jasně určili, kdo bude pánem na hřišti a zaslouženě vyhráli.“

Ústí n. Orlicí – Přelouč 2:3

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Zápas měl velice kvalitní úroveň. Jsme velmi rádi, že jsme ho opět zvládli vítězně. Všichni naši hráči podali nadstandardní výkon, podpořený bojovností a morálkou. Pochvala patří celému týmu. Teď se soustředíme na další zápas. Rozhodně nám do dalších utkaní ale nesmí chybět pokora.“

I. B třída - skupina A

Choltice – Skuteč 1:2

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Tentokrát jsme na domácím hřišti přivítali první Skuteč. Bohužel jsme opět nemohli nastoupit v plné sestavě, jelikož marodi nám zůstali, vzhledem ke svalovým problémům. S kolegou jsme dokonce museli obvolávat kluky, kteří už delší dobu nehrají. Navíc se nám při utkání zranil další hráč, který si přivodil zranění kolene. Hosté byli lepší na míči, ale i my jsme si vytvořili příležitosti, které jsme ale nedokázali využít. Soupeř poté vstřelil dvě branky a zaslouženě se dostal do vedení. My jsme snížili až ke konci, což už bylo pozdě. Musím kluky pochválit za odbojovaný výkon. Bohužel nás je málo a je pro nás důležité to nějak dohrát. Naštěstí máme nahrané body a jsme tedy v klidu.“

Přelovice – Chvojenec 4:3

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Vstup do utkání se nám tentokrát povedl, ale za stavu, kdy jsme vedli o dvě branky jsme soupeři darovali dvě laciné branky, díky naší nezodpovědnosti. Vítězný gól jsme dali až v závěru utkání.“

Petr Ehl (trenér Chvojence): „Zápas tentokrát nabídl gólovou smršť, když hned v první minutě otevřeli domácí skóre. Zanedlouho se trefili podruhé a vypadalo to, že si dokráčí pro pohodlné vítězství. My jsme však po dvou brankách hlavou srovnali. To samé se událo i ve druhé půli, ale domácí rozhodli pět minut před závěrečným hvizdem a vybojovali tři body. Zápasu by ale slušela remíza.“

Řečany n. L. – Svratouch 1:0

Ladislav Chára (trenér Řečan n. L.): „Sehráli jsme další zápas, který jsme chtěli zvládnout. Od začátku jsme byli aktivnější a soupeře, který přijel především bránit, tak ani do ničeho nepouštěli. Bylo jen otázkou času, kdy vstřelíme branku. Ta přišla v závěru druhého poločasu, když se z penalty nemýlil Novotný.“

Další výsledky: Prosetín – Horní Jelení 1:0