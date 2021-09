Poctivý fotbalista hrál v Pardubicích druhou ligu, jenže kariéru mu znepříjemňovaly zdravotní potíže. Kakrda se musel i rok obejít bez fotbalu, když ho trápilo onemocnění kloubů. Přesto se vrátil a hrál pravidelně druhou nejvyšší soutěž v pardubickém dresu. Naposledy nastoupil v roce 2016, pak musel ze zdravotních důvodů tuto úroveň opustit.

Nyní Kakrda hraje fotbal v krajských soutěžích. „Musím zaklepat, že tělo víceméně drží. Samozřejmě ta zátěž už není taková jako dřív. Občas se objeví nějaké bolístky, ale s tím se musí v tomto věku počítat,“ poznamenal dvaatřicetiletý obránce.

Když skončil na druholigové scéně, objevil se ještě ve Vysokém Mýtě. V současné době hraje v týmu, který je nováčkem I. A třídy.

„Když jsem končil ve Vysokém Mýtě, tak se mě ptal Honza Baldrych, jestli bych nechtěl jít do Bohdanče. A pak samozřejmě Honza Uhlíř, který bydlí o ulici vedle. Po mých zdravotních patáliích už jsem neměl žádné větší ambice,“ přiznává Kakrda. Fotbal ho každopádně baví stále i v roli hráče.

„I na této úrovni to musí mít určité parametry, ale hrajeme to, jak se říká, za párek a pivo. Máme dobrý pocit ze svého výkonu. Určitě si to užívám, není to takový stres,“ dodal.

Potěšení je o to větší, když se daří i výsledkově. A to v Bohdančí nyní platí. Šest zápasů a šest výher, to je zatím bilance klubu, na jehož stadionu se dříve hrála i česká nejvyšší soutěž.

„Po výsledkové stránce si nemůžeme stěžovat. Po té herní by to mohlo být lepší, občas nám váznou nějaké věci. Jsme nováček, hrajeme teď prakticky v jedenácti lidech, ale s tím má problém řada mančaftů,“ komentuje start sezony. Už dříve se Kakrda začal věnovat i trénování mládeže, v tom pokračuje nyní právě i v Bohdanči.

„Měl jsem přípravky v Pardubicích, pak jsem si dal pauzu. Teď trénuji v Bohdanči žáky U13,“ potvrzuje. Mají jeho svěřenci přehled o tom, že je trénuje bývalý druholigový fotbalista? „Myslím, že to kluci nevědí. Já nejsem takový, abych se tím chlubil. Zatím nikdo nepřišel s tím, že by chtěl podpis,“ směje se Kakrda.

Současný tým Pardubic sleduje v nejvyšší soutěži aspoň na dálku. „Když mám možnost, tak se podívám v televizi. Minulá sezona se jim vydařila nadmíru, to překvapili každého. Uvidíme, budou to mít těžké, protože navíc odešli hráči z kostry týmu. Každopádně fandím Pardubicím, aby neměly žádné problémy se záchranou,“ vzkázal Kakrda.