Pojďme začít bezbrankovým utkáním, které se odehrálo v Třemošnici. Pardubičky v okleštěné sestavě bojovaly, co jim síly stačily a po zásluze si vybojovaly bod na venkovním hřišti.

Rozhodně nejprestižnější a nejtřaskavější utkání se odehrálo v Holicích. Domácí šli do zápasu s cílem bodovat proti absolutnímu lídrovi tabulky. To se však svěřencům trenéra Řezníčka tentokrát nepovedlo. Vítěznou trefu zaznamenal již v jedenácté minutě Adam Šenkýř. Pojistku pro Ředice vystřelil v šestasedmdesáté minutě Přibyl. Horní Ředice díky dobrým okolnostem a dalšímu vítězství mají již třináctibodový náskok na druhé Libišany a kráčí tak za titulem a postupem.

Již zmíněné Libišany zklamaly své fanoušky na domácím trávníku. Choceň, která bojuje o záchranu, poměrně překvapivě vyhrála 3:1 a odlepila se od dna tabulky Krajského přeboru. Jedinou branku domácích zaznamenal v závěru utkání Filip Matějka.

Víkend ve zvuku derby. Takové malé se totiž odehrálo i v Přelouči, kde tamní tým přivítal Lázně Bohdaneč. Hosté nakonec vyšli z tohoto střetnutí lépe, když se po remízovém stavu trefil až v sedmdesáté minutě Janeček. Bohdaneč následně nejtěsnější možný náskok udržela a těsně zvítězila.

Jako poslední se představily Moravany. Ty bojují o záchranu, ale tentokrát si body neodnesly. Svitavy na domácím hřišti smetly svého soupeře pětibrankovým rozdílem.

Třemošnice - Pardubičky 0:0

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Do Třemošnice jsme vinnou různých zranění odjeli v hodně oslabené sestavě. Kluci ale na hřišti nechali vše a po zásluze si odvážíme za remízu cenný bod. Co se týče samotného utkání, tak na těžkém terénu se hrálo hodně nepřesně a zápas byl plný osobních soubojů."

Holice - Horní Ředice 0:2

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): "V derby utkání a čelních mužstev tabulky, jsme od začátku tahali za delší konec provazu. Kontrolovali jsme průběh utkání a po šesti jarních kolech opět s nulou v zádech, což svědčí o naší vysoké kvalitě. Výhra byla zasloužená."

Přelouč - Lázně Bohdaneč 0:1

Richard Novotný (asistent trenéra Přelouče): "V sobotní pěkný den jsme přivítali soupeře z Bohdanče. Za celé utkání jsme měli dvě šance na vstřelení branky, ale bohužel to nestačilo a soupeř též z ojedinělé příležitosti skóroval. Klukům nemáme co vytknout. Bojovali jsme, ale nestačilo to."

Tomáš Jupa (trenér Lázní Bohdaneč): "Domácí se na nás dobře připravili a tvrdou hrou rozbíjeli každý náš pokus o kombinaci. Byli jsme ale lepším týmem a zvyšujícím se tlakem jsme tam nakonec vítězný gól dotlačili. Určitě to byly těžce zasloužené body. Důležitý pro nás je jistý výkon gólmana Jezdinského a tím i další nula vzadu."

Libišany - Choceň 1:3

Petr Šmeral (trenér Libišan): "Zápas jsme hrubě nezvládli. Stále řešíme problémy se sestavou a vzhledem k lajdáckému bránění jsme mohli obdržet i více branek. Musíme se poučit a zvednout hlavu k lepším zítřkům."

Svitavy - Moravany 5:0

Tomáš Fišer (trenér Moravan): "doplníme"