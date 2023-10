Michal Buriánek (hrající vedoucí týmu Živanic): "Do utkání proti velice silnému soupeři jsme vstoupili dobře a do 40. minuty s ním hráli vyrovnanou partii. Bohužel v rozmezí 41. a 43. minuty jsme vyrobili dvě hrubé chyby a domácím doslova darovali dvoubrankové vedení. Ve druhé půli si domácí hlídali vedení a my jsme si brankové příležitosti vytvořili až v závěru, ale bohužel bez gólového efektu."

Krajský přebor

Třemošnice - Horní Ředice 1:4

Jiří Janoušek (hrající trenér Horních Ředic): "Do Třemošnice jsme přijeli s respektem, protože na tamním hřišti se nám dlouhodobě výsledkově nedaří. Ačkoli jsme byli opticky lepším týmem, šancí jsme si nevypracovali tolik. Gól jsme vstřelili po krásné individuální akci Pitharta a do poločasu jsme si pomohli ještě dvěma standartkami. Do druhé půle jsme šli tedy s náskokem tří gólů, ale hned na začátku jsme inkasovali z protiútoku a celý průběh druhé půle byl zbytečně nervózní, což se projevovalo i na našem herním projevu, naopak soupeři trošku narostla křídla a jen díky neproměněným šancím jsme neinkasovali další branku. Ke konci jsme sice zkorigovali skóre na konečných 1:4, ale chválím soupeře, že se nevzdal a bojoval až do konce."

Libišany - Pardubičky 3:0

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Musím se přiznat, že příprava na utkání byla dost hektická, jelikož jsme měli pouze jeden trénink. K týmu jsem se Vratislav Lokvenc v bráně Libišan.Zdroj: Petr Šplíchal připojil teprve po víkendu a na hřišti se tak objevilo dost hráčů, které jsem viděl poprvé. Musím ale hráče pochopit, protože rychle pochopili mé taktické pokyny. Z Pardubiček jsme měli respekt, jelikož jsme si moc dobře uvědomovali jejich sílu. Mají rychlostně vybavený kádr, ale my jsme si s tím dobře poradili a tyto kvality jsme dobře eliminovali. Dost nám pomohl i Vratislav Lokvenc, který výborně zachytal v bráně. Do budoucnosti si moc dobře uvědomujeme, že do útoku jsme silní, ale musíme zapracovat na defenzivě.

Vítěznou premiéru jsem si opravdu užil, jelikož tým plnil dobře pokyny a táhli jsme za jeden provaz. Vítězství jsme si zasloužili, byť branek mělo být víc."

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "K zápasu mužů pouze říct, že domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Nás výkon nebyl hodný krajskému přeboru."

Přelouč - Holice 4:3

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Musím pochválit náš tým za dobrý výkon. Konečně zase známe ten pocit z vítězství, protože čekání bylo dlouhé. Vedli jsme 3:1, ale soupeř dokázal vyrovnat a utkání dost zdramatizoval. My jsme však ukázali větší touhu po vítězství a nakonec zápas výsledkově zvládli. Musím pochválit celý tým a děkujeme fanouškům za podporu."

Choceň - Lázně Bohdaneč 1:1

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Začali jsme velmi dobře, hráli jsme aktivně a záhy šli do vedení. Ve druhé půli jsme, bohužel , nešťastně dovolili domácím vyrovnat a tak bereme jen bod."

I. B třída - skupina A

Rosice nad Labem - Choltice 4:2

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "Jsme rádi, že přišlo vítězství. Soupeři jsme sice darovali gól a v poločase jsme prohrávali 1:2, ale v kabině jsme si něco řekli a vše se zlepšilo. Ve druhé půli jsme začali vyhrávat souboje a začali jsme být lepší. Soupeř nám daroval góly a zaslouženě jsme vyhráli."

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "První poločas byl z naší strany dobrý a hned ve třetí minutě jsme šli do vedení. Hra se ale postupně vyrovnávala, a byť jsme o poločase vedli 2:1, tak jsme zápas ztratili. Domácím jsme darovali laciné branky a Rosice nás trestaly."

Luže - Přelovice 3:0

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Jednalo se o pohledné utkání z obou stran. My jsme opět bohužel propadli v koncovce a naopak domácí své šance proměňovali. I proto jsme ze zápasu vyšli na prázdno."

Přelouč B - Stolany 1:3

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "V souboji prvního celku s posledním se navzdory předpokladům nejednalo o jednostrannou záležitost. Hosté odskočili v první půli dvěma slepenými brankami po našich individuálních chybách, nicméně jsme nesložili zbraně, brzy po začátku druhé půle jsme snížili na 1:2 a dál jsme se tlačili za vyrovnáním. O výsledku utkání rozhodla až třetí branka hostí, kdy po smolném odrazu šel hostující útočník z půlky sám na branku a zpoza vápna vymetl šibenici naší branky. Nicméně jsme byli lídrovi soutěže důstojným soupeřem za což jsem rád."

Opatovice nad Labem - Svratouch 1:0

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Náš domácí zápas s týmem, který byl pro nás, co se týče jakýchkoliv znalostí o něm, úplnou neznámou, jsme zvládli bodově na sto procent. Důležité to je vzhledem k dalšímu vývoji v naší skupině. Jsme na druhém místě, což nám zaručuje relativní herní klid a možnost vyzkoušení si různých herních a personálních variant. Přesně takovou jsme měli představu a proto u nás momentálně panuje spokojenost. Doufám na delší dobu."

Horní Jelení - Hrochův Týnec 3:3

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Vstup do utkání nam vyšel. První poločas jsme zaslouženě odskočili na rozdíl tří branek, ale škoda gólu do kabiny. Za první poločas nebylo klukům co vytknout, bohužel druhá půle byla utrpení. My jsme přestali hrát, jako bychom se báli a všude jsme byli pozdě. Soupeř srovnal a já to beru jako ztrátu. Bohuzel z různých důvodu nám chybí hráči a nemáme možnost oživit hru střídáním."

Řečany nad Labem - Načešice 0:3

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Všechno je špatně. Nedaří se nám překonat tu křeč a zlomit utkání ve svůj prospěch a pokud si i na dále budou hráči dělat na hřišti co chtějí, tak to rozhodně nezlomíme."