Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "Do utkání jsme vstoupili výborně a během prvního poločasu jsme si vytvářeli jednu šanci za druhou, ale využít jsme bohužel dokázali jenom jednu. Bohužel vstup do druhé půle nám vůbec nevyšel a po laciných chybách jsme nechali soupeře jít do vedení. Zásluhou krásného trestňáku Chocholatého jsme srovnali na 2:2 a vše směřovalo do nerozhodného konce. Bohužel v samotném závěru jsme inkasovali ze sporně nařízené penalty. Na to jsme již nedokázali odpovědět."

Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "Po utkání musím konstatovat, že soupeř byl herně lepší. Nám to neběhalo a chyběla nám kvalita na míči. Musíme si vyhodnotit minulý tréninkový týden a zjistit, co zapříčinilo naše unavené nohy. I tak jsme ale zápas mohli vyhrát. Někdy to tak je. Hrajete hůře, a máte plný bodový zisk. Bod z duelu v Liberci určitě bereme."

Krajský přebor

Holice - Lanškroun 3:1

Petr Kopa (trenér Holic): "Čekalo nás další těžké utkání s týmem, který ještě neprohrál. V úvodu utkání jsme měli více ze hry a dostali se do vedeni. Hosté pak vyrovnali hru a ke konci poločasu také skóre. Do druhého půlky jsme vstoupili aktivně a po chybě hostů jsme se dostali opět do vedení. Závěrečnou tečku utkání zařídil J.Jedlička kdy jeho střelu tečoval hostující hráč do brány a dal tak výsledku konečné skóre."

Choceň - Horní Ředice 0:4

Jiří Janoušek (hrající trenér Horních Ředic): "Na půdě Chocně, kde se nám dlouhodobě výsledkově nedaří, jsme byli my v první půli ti dominantní, vytvořili si několik solidních šancí, které jsme však neproměnili. Naštěstí ani soupeř neproměnil svůj samostatný nájezd a do kabin se šlo za stavu 0:0. Po přestávce nám tam však spadlo vše, a oba týmy byly v šoku, když to v 55. minutě z ničeho nic bylo 0:3. Zbytek zápasu jsme si pohlídali, soupeře k ničemu nepustili a ještě navíc přidali ke konci jeden gól na konečných 0:4."

Libišany - Třemošnice 3:0

Jiří Kaufman (trenér Libišan): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu, kdy jsme už ve druhé minutě dali gól. Následně jsme ale přestali hrát a náš výkon v první půli nebyl vůbec povedený. Trochu paradoxně jsme ale vedli 2:0. Musím pochválit soupeře, který hrál velmi organizovaně a hodně nám to komplikoval. Náš výkon se však ve druhé části zlepšil a celé utkání jsme měli pod kontrolou."

Pardubičky - Lázně Bohdaneč 1:2

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "V prvním poločase se hrál bojovný fotbal, bez větších šancí na obou stranách. Po přestávce se kvalita předvedené hry mírně zlepšila, ale na naší straně chyběla kvalita v provedení ve finální fázi. Po individuálních chybách jsme dostali dva slepené góly. V závěru se nám podařilo pouze snížit a tak zápas skončil naši prohrou 2:1."

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Důležité vítězství se nerodilo lehce. Od začátku jsme byli mírně lepší, ale nevytvářeli jsme si výraznější šance. Až ve druhé půli dvakrát udeřil Klouda. I když jsme domácím dovolili snížit, výsledek jsme již pohlídali."

Přelouč - Prosetín 0:0

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Hodně podobné utkání tomu předešlému domácímu. Opět nás trápilo velké množství nepřesností ve hře a klid na míči. V prvním poločase ještě nějaké možnosti byly, ale branku se nám nepodařilo vsítit. Proti dobře bránícímu soupeři jsme se nedokázali prosadit. Druhá půle byla horší, nevytvořili jsme si vůbec nic. Soupeř si přijel pro bod, což se mu podařilo."

Moravany - Svitavy 1:1

Milan Bakeš (trenér Moravan): Doplníme po zaslání od trenéra.

I. B třída

Řečany nad Labem - Horní Jelení 1:5

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Měli jsme dobrý vstup do utkání. Bohužel jsme nedokázali náskok navýšit a soupeř nás potrestal po všech našich hrubkách."

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Od začátku zápasu jsme byli lepší. Do desáté minuty jsme měli dvě šance, ale nakonec se prosadil jako první soupeř z penalty. Ale i tak kluci plnili, co měli. Makali a odměnou jim bylo otočení skóre. Po změně stran jsme pokračovali aktivně, skóre navýšili a získali důležité tři body z venku. Za výkon a předvedenou hru míří pochvala všem, co zasáhli do zápasu!"

Rváčov - Choltice 2:1

Luboš Vašíček (trenér Choltic): "K zápasu jsme odjeli bez čtyř hráčů základní sestavy a museli jsme to tedy doplňovat o dorostence. Navíc nám ani nevyhovovalo menší hřiště. Každopádně první poločas byl vyrovnaný a na šance otevřený. V závěru jsme ale dostali gól do šatny. Druhá půle měla téměř stejný scénář, jelikož jsme dostali další zbytečný gól. Průběh byl ale celkově vyrovnaný a otevřený. V závěru jsme už pouze však snížili na 1:2 a utkání tak prohráli."

Luže - Opatovice nad Labem 2:3

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Zápas v Luži byl zápasem dvou rozdílných poločasů. V tom prvním dominoval jednoznačně náš tým a potvrdil to vstřelením 3 gólů. V tom druhém se vše otočilo o 180 stupňů a dominance byla na straně domácích. Nicméně o výsledku rozhodují branky a v tom jsme byli prostě znovu o jednu lepší a vezeme domů 3 body, kterých si opravdu vážíme. Máme tým, který je výrazně omlazen o čemž hovoří účast dvou dorostenců v základní jedenáctce a dalších tří, kteří se do hry dostali v průběhu utkání . Zápas jsme končili tedy s 5 hráči v sestavě v rozmezí 15 - 18 let a to je pro tyto hráče ohromná zkušenost a pro klub velký příslib do budoucna."

Přelovice - Hrochův Týnec 3:0

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Utkání se nám herně velmi povedlo. Byli jsme celou dobu lepší a hosté si příliš šancí nevytvořili. Zasloužené vítězství."

Přelouč B - Rosice nad Labem 2:5

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "Po vyrovnaném začátku utkání hosté využili chybu v naší obraně, aby se ujali vedení 0:1. Do poločasové přestávky se nám podařilo srovnat stav utkání na 1:1, když Rokyta přímo z rohového kopu nachytal brankáře hostí. V úvodu druhého poločasu hosté zvýšili na 1:2. Od té doby paradoxně taktovku utkání převzalo naše mužstvo. Vyrovnání na 2:2 přišlo v 75. minutě znovu z kopačky Rokyty. V tu dobu se naše mužstvo hnalo za první výhrou v sezóně, avšak po dvou nešťastných odrazech se hosté znovu radovali z vedení. V závěrečných minutách utkání jsme všechny zbývající síly vrhli do útoku, kdy v našich obranných řadách vnikaly veliké mezery, čehož soupeř využil na upravení konečného skóre utkání na 2:5. Opět jsme v utkání nebyli horším týmem, avšak fotbal se hraje na branky, kterých dal soupeř víc. Když budeme pokračovat i nadále ve stejných výkonech, body se dříve či později dostaví."

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "Výsledkově to bylo podařené utkání. Dali jsme dost branek, což se nám moc v minulých zápasech nedařilo. Herně to nebylo nijak závratné. Nehráli jsme úplně dobře. Přelouč nás především v první půli tlačila. Útok nám ale šlapal, což nám nakonec zařídilo tři body. Byl to vůbec můj první trenérský zápas, nic jsem od toho neočekával. Jsem však rád, že mi kluci nepokazili premiéru."